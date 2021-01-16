【韓國心理測驗】即使是一個簡單的小動作，也透露出一個人的心理與性格。近日在韓國網站上一個超準的「平行線測愛情觀」心理測驗，在網上爆紅瘋傳，只要簡單畫一條直線就能揭露你的戀愛觀，原來這樣畫線的人很難找到對象？

韓國「平行線測愛情觀」心理測驗在網上瘋傳，只要畫 一條直線就能看穿愛情觀。（《女神降臨》劇照）

心理測驗測試：一條直線看穿你的愛情觀

在下圖兩條豎著排列的線條之間，憑直覺畫上一條平行線，將兩條線連接，你會怎樣畫呢？畫完之後就來看看心理測驗的結果吧！

兩條豎著排列的線條之間，憑直覺畫上一條平行線，你會怎樣畫呢？（여자들의놀이터@FB）

▼▼▼【按圖即看心理測驗結果！４種畫法愛情觀大有不同？】▼▼▼

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圖片中一共有五個錯處，你找到的第一個不同之處是甚麼呢？（CHERRYSTONE）

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