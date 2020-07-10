【髮型潮流2020】謝安琪、龔嘉欣、高海寧、湯洛雯等女星時常以不同髮型示人，看起來更帶減齡效果。30+女星近日也愛減齡編髮、鬢辮，如何才能不顯稚氣？

及肩微曲髮

35歲岑麗香喜愛以微曲髮形象示人。(heungheungeliza@Instagram)

夏天總令人想剪短髮，剪太短又捨不得？及肩微曲髮看起來清爽，更具減齡之效。

將頭髮從耳朵位置開始捲成微曲，柔美之餘亦不會過份成熟，髮尾位置不需完全內彎，部份髮尾微微向外將會更自然，亦增添幾分俏皮感。同時，可利用直髮夾或曲髮棒將髮根位置反方向夾成彎度，增加蓬鬆與空氣感，營造年輕氛圍。

+ 4 + 3 + 2

半馬尾

33歲高海寧束起半馬尾髮型，帶來減齡效果。(sammkoling@Instagram)

眾所周知，馬尾髮型能夠輕易營造減齡之效，亦曾被日本網站Love Seek約1,000名20至35歲男性票選「男生最愛女生髮型」的第二名（延伸閱讀），日本男生均認為束馬尾的女生特別可愛，而且甚有活力，可見馬尾的受歡迎程度。不過，比較多碎髮或及肩長度的女生，較難將全部頭髮束成馬尾，不妨考慮只將上半部份的頭髮綁起至馬尾，打造一個可愛的半馬尾髮型。

完成馬尾部份，可將頭頂的頭髮和耳額旁的髮絲輕輕拉鬆，營造髮量增厚的視覺效果，不但有助修飾臉形，亦更顯自然。

+ 3 + 2

雙鬢辮

30歲的龔嘉欣喜歡將頭髮編成雙鬢辮。(kungkaty@Instagram)

不少女星都喜歡將頭髮編成雙鬢辮，既不會如孖辮一樣產生稚氣感，卻同時能保留恰到好處的可愛感與時尚氣息，瞬間減齡。編髮新手可先將頭髮束成孖辮，再綁成鬢辮，至於有編髮習慣的女生，可直接將頭髮束成三手辮或魚骨辮，令造型感更凸出。不過，緊記在完成髮型後，需將鬢辮輕力拉鬆，打造蓬鬆感。

另外，無論是有瀏海或All-Back的女生，亦建議保留鬢角（的水），用作修飾臉型，減齡的同時營造瘦臉效果。

+ 7 + 6 + 5

泡泡馬尾變奏版

43歲謝安琪將頭髮束成泡泡馬尾變奏版，配襯西裝。(kaytse@Instagram)

喜歡馬尾，卻又想讓造型更特別一點的話，或可考慮一下泡泡馬尾。泡泡馬尾的編髮方法並不複雜，只需將頭髮束成馬尾，再將其分成三等份並利用橡筋束起便完成，帶來活潑以及減齡氣息。不過，較多碎髮的女生或會比較難掌握，不如像謝安琪、高海寧等一眾女星嘗試一下泡泡馬尾的變奏版？

先將頭髮束成馬尾，再利用一條長繩從馬尾橡筋位置一直向下交織，直至接近髮尾的位置打結便完成，較不容易令頭髮變得鬆散，而且更具型格感，適合不同女生。