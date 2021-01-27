撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-01-27 21:00

【陀槍師姐2021｜宣萱】TVB重頭劇《陀槍師姐2021》開播，宣萱新加入當女主角，取代上一輯《陀槍師姐IV》的蔡少芬。宣萱1992年入行，可謂2千年代的當紅花旦，觀眾緣甚好，也是收視保證，原來風光背後卻為事業一次又一次放棄愛情，現年50歲仍單身，她敢說無悔。

宣萱1992年入行，可謂2千年代的當紅花旦，觀眾緣甚好，也是收視保證。（jessicahsuan_official@IG）

宣萱1992年入行，事業躍升迅速，2012年離開TVB北上發展，2017年回巢接拍《不懂撒嬌的女人》再度人氣急升，她在《舊日的足跡》接受訪問時坦言，昔日離開再回來，宣萱希望以女性為題材的劇集為回歸作：「曾拒絕了一部劇集邀請，因為都是以男性為主導，女演員只輔助感情線，我不想這樣。」宣萱自主獨立，對彰顯女性價值有一份堅持。

暫時未遇到一個人可以令我不獨立。 宣萱

回望過去的感情，宣萱不是沒有好對象，只是當事業與愛情需要取捨時，她往往都選擇了前者。初入行時與張衛健的戀情也是因事業而產生磨擦。

宣萱與張衛健2年情 因幽默而動心

宣萱因與張衛健合作拍攝《龍兄鼠弟》結緣。（《龍兄鼠弟》劇照）

1993年，宣萱因與張衛健合作拍攝《龍兄鼠弟》結緣，宣萱在《舊日的足跡》回憶舊情時，大讚張衛健勤力又幽默。「即使他半夜3、4時才收工，6時又開工，寧願讀劇本不睡覺，他是我的榜樣。」而張衛健幽默風趣的個性，正是令她心動的原因：「他很好笑的，我喜歡幽默的人，他會作弄別人，嘲笑自己，總令我笑，一起相處很開心。」宣萱指若伴侶嚴肅認真不會笑，難一起過一世。

宣萱與張衛健事業距離成分手觸發點

宣萱與張衛健的戀情維持了2年，原本好玩快樂的關係，慢慢隨宣萱的事業穩步上揚而生變。「他是一個傳統的人，不太能接受女方的事業比他好。我曾解釋每個人的事業都有起跌，即使我升到某一位置，遲早有一日也會跌回來，我捱到20年，都未必過到30年。但他認為男人的事業很重要，要是女方比他叻，他就會不開心。」因此引發了很多相處問題與執拗。「大家開始走向不同的路，不能勉強。」

每一段感情都能了解多一點自己想要甚麼，不同階段需要的都不同。 宣萱

宣萱曾拒絕富豪男友的求婚，願要事業不嫁豪門。（jessicahsuan_official@IG）

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宣萱為事業放棄嫁豪門：我沒後悔

1996年，宣萱戀上中信泰富主席榮智健的堂姪榮文瀚，二人相戀6年，她在《不老的傳說》受訪時說，對方有提及結婚，當時宣萱正值事業高峰，「我知道我結婚以後就不能再從事這一行，要生小孩，當太太、媽媽。我問自己如果為結婚放棄事業，沒有攀上更高峰，我會否後悔？我很快便回答自己：會。所以便選擇了事業。」宣萱重提往事，同樣堅定：「到這一刻我也沒後悔。」

女人不能依靠男人。 宣萱

宣萱：女人婚後一定要工作 對愛情不將就

宣萱在不同的訪問中也強調女人需要工作，婚後一定要工作，才能與伴侶更同步，而且她一開始工作就有儲蓄意識，賺到錢便置業，「女人不能依靠男人。他願意照顧你當然好，但就算有伴侶也不能依賴。目標一致，一起走下去便好。」有工作，有經濟條件，人生更自主，宣萱對愛情從不將就，單身也活得從容。「我不需要讓人看見自己嫁得出與否，兩個人是否適合、開心最重要。」

50年華，走過人生上半場，經歷起跌，餘下的時光，快樂與否更重要。未遇上對的人，繼續獨立自在；遇上了，也不要過份依賴。

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