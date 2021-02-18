乘風破浪的姐姐2｜陳妍希素顏完勝全靠蒸臉　哪姐姐卸妝後更美？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-18 15:00

乘風破浪的姐姐2︱內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第2季引起不少討論，其中香港人熟悉的女星容祖兒、張栢芝、陳妍希等也有參加節目，節目除了讓觀眾見識「姐姐們」的唱跳功力及舞台魅力，也會記錄她們的真實生活。

港人熟悉的張栢芝也在《乘風破浪的姐姐》第2季現身。（乘風破浪的姐姐微博）

《乘風破浪的姐姐2》的參加者要住在同一宿舍，體驗合宿生活，姐姐們的素顏也曝光，雖然她們位位都是30+，但有不少女星保養得宜，完全看不出真實年齡。而姐姐們在鏡頭前也大方分享自己的保養心得及凍齡秘訣，以下6位參加者素顏依然亮眼，妝前妝後無分別，有些卸妝後反而更美。

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