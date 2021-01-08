【港姐素顏】馮盈盈日前開設個人YouTube頻道，第一條影片便親授6招去水腫秘訣，她罕有地以素顏出鏡之餘，更有出浴片段，大曬白滑長腿，她更在Instagram直言影片「拍出來的效果，香艷到自己都不敢看」。不過影片並非純「噱頭」，有不少女觀眾留言指跟着馮盈盈的去水腫貼士做，「塊面即時變細」。

馮盈盈少以「真面目」示人 全因眉毛天生稀疏？

26歲的馮盈盈雖然甚少以「真面目」示人，但其實在2016年港姐競選奪冠後，已有網民極速上傳她的素顏照，更取笑她是「無眉娘」，而她亦大方承認自己天生眉毛稀疏。不過時至今日，素顏的她「眉毛」仍在，相信是紋眉功勞。

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同屆港姐 有人化妝卸妝零分別？

不過，2016年同屆港姐中，馮盈盈同屆港姐中似乎位位都有獨門保養心得，位位素顏也不失禮，更有人化妝前後更是零分別？

馮盈盈（右5）在2016年港姐競選奪冠，10強中多人留在演藝圈發展，你又認得幾多個？（01娛樂/符祥定攝）

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