【凍齡明星媽媽】50歲的工藤靜香，自從嫁給木村拓哉後，甚少出現在幕前，仍多次登上《週刊文春》票選的「日本最討厭的女人」排行榜。她更不時被指老態盡現，美貌崩壞，負面評價不絕。雖然歲月在工藤靜香的臉上留下痕跡，但她的身材卻絕對是逆齡生長，身上沒有半點贅肉。

工藤靜香雖不再活躍於幕前，但依然花盡心力維持身材，苗條身材除了歸功運動與飲食，原來與基因也有關係？工藤靜香日前在Instagram上傳與78歲媽媽的「合照」，震驚不少網民，大讚兩人宛如兩姐妹。工藤靜香的媽媽身穿白恤衫及牛仔褲，無論裝扮還是身材都看不出真實年齡，單看背影更一度難以分辨兩人。

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除了工藤靜香媽媽，其實有不少圈中人都有個凍齡媽媽，有些被誤以為是姊妹或姊弟，有些更站在兒子身旁宛如女友。

工藤靜香外貌雖有歲月痕跡，但身材依然苗條。（IG@kudo_shizuka）

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