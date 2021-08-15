性愛｜10大接吻調情技巧　法式舌吻燃起慾火　耳珠是致命敏感帶？

【性愛／前戲／接吻技巧】接吻除了是性愛前戲，能夠挑起對方的慾望之外，還是能讓愛情升溫的調味劑，不同的親吻給人不同的感覺，接吻也不限制於吻在嘴唇，其實身體上許多的敏感帶都能瞬間點燃對方的慾火，增進兩人之間的情趣。



接吻不限制於嘴唇，其實身體上許多的敏感帶都能瞬間燃點起慾火。（《春嬌與志明》劇照）

情侶每次接吻大腦都會分泌多巴胺激素，讓心情變得愉快，還有舒緩壓力等效果。接吻原本是一件表達愛意，情不自禁的舉動，但是如果將接吻變成了例行公事，每次和情人接吻都只用一種技巧，久而久之也會感到枯燥乏味。除了日常生活中溫馨的親吻，很多情侶的性愛都是以吻開始，但在雙唇之外，親吻耳珠、頸部和胸部等位置也是燃起慾火的敏感帶，利用各種多變的調情接吻技巧，為性愛加添趣味及新鮮感，絕對能夠為另一半帶來驚喜和情趣，增加，讓對方與你在雙唇和身體之間糾纏，欲罷不能！

很多情侶的性愛都是以吻開始，但在雙唇之外，親吻身體不同的位置的敏感帶，絕對能夠為另一半帶來驚喜和情趣。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

▼▼▼【按圖看】10大接吻調情技巧，親吻耳珠、頸部和胸部等位置也是燃起慾火的敏感帶，利用各種多變的調情接吻技巧，為性愛加添趣味▼▼▼

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