撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-19 19:00

39歲陳自瑤（Yoyo）是圈中的「凍齡美女」代表，不但擁有童顔級美貌，而且還有魔鬼般的姣好身材，完全不像已為人母。早前陳自瑤便在她的YouTube個人頻道向大家公開了她的凍齡秘訣，一起向女神取經吧！

39歲的陳自瑤（Yoyo）不但擁有童顔級美貌，而且還有魔鬼般的姣好身材，讓女生也羡慕不已。（chenchiyiu@IG）

陳自瑤（Yoyo）表示自己從小就受到外婆的影響，對古時的典籍《本草綱目》很有興趣，因此從小就開始研究食物的屬性，因此長大後潛移默化之下，對於飲食很小心，養成了一個很注重養生和健康的人，而且她也認為女生愛自己的方式之一就是要滋養自己，讓身體保持健康的狀態，因此養成良好的習慣非常重要。

陳自瑤（Yoyo）表示自己平常很注重養生和健康，因此要保持年輕也需要下一番苦工。（chenchiyiu@IG）

今年已經39歲的陳自瑤（Yoyo）保養得宜，曾經是元祖級女神的她，不但維持著一張甜美的娃娃臉，而且越發有女人味，加上勤力運動換來的魔鬼身材，難怪即將40歲也風采依舊。陳自瑤表示除了平常養成健康的習慣之外，保持寬容和開朗的心態也很重要。

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