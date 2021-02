香水︱Jo Malone熱賣10大竟欠藍風鈴？今季必買CHANEL獅子香水？

撰文: 陳思霖 最後更新日期: 2021-02-28 14:00

香水︱Jo Malone London的香水近年大愛歡迎,除了專屬的獨特香味外,簡潔的瓶身也被視為時尚象徵,放在家中當裝飾能提升格調。不過在Jo Malone眾多的香味當中,最受女生喜愛的會是甚麽味道呢?日本雜誌Coloria就評選出了今年人氣最高的10大Jo Malone香水排行榜,準備入手的女生就千萬不要錯過了!

Jo Malone︱香水是很多女生日常生活中的必需品,猶如女人的第二層肌膚,能增加女人的魅力值。(misselvani@IG)

香水就猶如女人的第二層肌膚,香奈兒女士(CoCo Chanel)就曾經説過:「A women who doesn't wear perfume has no future」(一個不噴香水的女人沒有未來),她堅信香水能夠帶出女人的魅惑力,是女人生活中最不可或缺的必需品,而不是奢侈品。

A women who doesn't wear perfume has no future CoCo Chanel

▼▼▼Jo Malone香水可以單用或混合味道使用,拼湊出個人化的香氣。究竟這麼多香氣中,哪款最受用家歡迎?點圖看Jo Malone十大人氣熱賣香水排行榜▼▼▼

同場加映:編輯推介本季必買3款香水

CHANEL LE LION DE:予人溫暖柔和感覺的中性香水

CHANEL這支新推出的「獅子香水」被稱為是擁有靈魂的一支香水,他的靈感來自於品牌的靈魂人物香奈兒女士(CoCo Chanel),外表優雅迷人的香奈兒女士原來是獅子座女生,獅子也是她最重視的幸運象徵,因此在CHANEL的產品中經常能看到獅子的元素。獅子香水混合了雲呢拿、佛手柑和檸檬,聞上去是勞丹脂的琥珀和皮革的香氣,給人溫暖又細膩的感覺,是香味偏中性的香水。加上一貫的玻璃瓶身和黑色瓶蓋設計,簡約卻又透著高貴的氣息,金黃色的香水液體更是突出了香水的非凡氣勢。

CHANEL LE LION DE HK$3,250/200ml (CHANEL)

GUCCI GUILTY EDITION 2021 POUR FEMME:香甜蜜桃配合淡雅琥珀香

GUCCI GUILTY系列的香水一向予人硬朗強勢感覺,今季推出全新EDITION香水,瓶身採用富金屬感的玫瑰金色,配合以厚玻璃製成的下半部,下半部則以金屬物料包裹,金屬和玻璃兩種不同物料碰撞出獨特火花,既優雅又高冷,正正帶出解放女性精神的理念。香水前調是柑橘和粉紅胡椒的清新氣息,中調是紫丁香糅合蜜桃與紅莓的果香,甜美又細膩,最後用廣藿香與琥珀香呼應,淡雅的味道散發迷人氣質。

GUCCI GUILTY EDITION 2021 POUR FEMME HK$ 1,040/90ml (GUCCI)

GIORGIO ARMANI MY WAY:愛果香女生必選

喜歡甜膩花香的女士一定不能錯過這款GIORGIO ARMANI的春季香水,採用意大利卡拉布利亞的佛手柑和埃及的橙花帶出清新芳香的味道,糅合素韾茉莉精華和阿拉伯小茉莉,散發馥郁迷人的香氣,後調以雪松木、白麝香和香草結尾,交織出怡人又溫暖的基調。另外瓶身設計充滿少女味,玻璃瓶身透出淡粉紅色的香水,配搭寶藍色的不規則瓶蓋,柔和得來又高貴優雅。

GIORGIO ARMANI MY WAY HK$1,325/90ml (GIORGIO ARMANI)

