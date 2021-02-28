香水︱Jo Malone熱賣10大竟欠藍風鈴？今季必買CHANEL獅子香水？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-28 14:00

香水︱Jo Malone London的香水近年大愛歡迎，除了專屬的獨特香味外，簡潔的瓶身也被視為時尚象徵，放在家中當裝飾能提升格調。不過在Jo Malone眾多的香味當中，最受女生喜愛的會是甚麽味道呢？日本雜誌Coloria就評選出了今年人氣最高的10大Jo Malone香水排行榜，準備入手的女生就千萬不要錯過了！

Jo Malone︱香水是很多女生日常生活中的必需品，猶如女人的第二層肌膚，能增加女人的魅力值。（misselvani@IG）

香水就猶如女人的第二層肌膚，香奈兒女士（CoCo Chanel）就曾經説過：「A women who doesn't wear perfume has no future」（一個不噴香水的女人沒有未來），她堅信香水能夠帶出女人的魅惑力，是女人生活中最不可或缺的必需品，而不是奢侈品。

A women who doesn't wear perfume has no future CoCo Chanel

▼▼▼Jo Malone香水可以單用或混合味道使用，拼湊出個人化的香氣。究竟這麼多香氣中，哪款最受用家歡迎？點圖看Jo Malone十大人氣熱賣香水排行榜▼▼▼

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同場加映：編輯推介本季必買3款香水

CHANEL LE LION DE：予人溫暖柔和感覺的中性香水

CHANEL這支新推出的「獅子香水」被稱為是擁有靈魂的一支香水，他的靈感來自於品牌的靈魂人物香奈兒女士（CoCo Chanel），外表優雅迷人的香奈兒女士原來是獅子座女生，獅子也是她最重視的幸運象徵，因此在CHANEL的產品中經常能看到獅子的元素。獅子香水混合了雲呢拿、佛手柑和檸檬，聞上去是勞丹脂的琥珀和皮革的香氣，給人溫暖又細膩的感覺，是香味偏中性的香水。加上一貫的玻璃瓶身和黑色瓶蓋設計，簡約卻又透著高貴的氣息，金黃色的香水液體更是突出了香水的非凡氣勢。

CHANEL LE LION DE HK$3,250/200ml （CHANEL）

GUCCI GUILTY EDITION 2021 POUR FEMME：香甜蜜桃配合淡雅琥珀香

GUCCI GUILTY系列的香水一向予人硬朗強勢感覺，今季推出全新EDITION香水，瓶身採用富金屬感的玫瑰金色，配合以厚玻璃製成的下半部，下半部則以金屬物料包裹，金屬和玻璃兩種不同物料碰撞出獨特火花，既優雅又高冷，正正帶出解放女性精神的理念。香水前調是柑橘和粉紅胡椒的清新氣息，中調是紫丁香糅合蜜桃與紅莓的果香，甜美又細膩，最後用廣藿香與琥珀香呼應，淡雅的味道散發迷人氣質。

GUCCI GUILTY EDITION 2021 POUR FEMME HK$ 1,040/90ml （GUCCI）

GIORGIO ARMANI MY WAY：愛果香女生必選

喜歡甜膩花香的女士一定不能錯過這款GIORGIO ARMANI的春季香水，採用意大利卡拉布利亞的佛手柑和埃及的橙花帶出清新芳香的味道，糅合素韾茉莉精華和阿拉伯小茉莉，散發馥郁迷人的香氣，後調以雪松木、白麝香和香草結尾，交織出怡人又溫暖的基調。另外瓶身設計充滿少女味，玻璃瓶身透出淡粉紅色的香水，配搭寶藍色的不規則瓶蓋，柔和得來又高貴優雅。

GIORGIO ARMANI MY WAY HK$1,325/90ml （GIORGIO ARMANI）

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