@Cosme香港評選15大清潔產品哪款1物5用？用家：暗粒大減皮膚平滑

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-19 08:00

@Cosme一向都是日本最具知名度及權威性的化妝品口碑網站，自從@Cosme落戶香港開設實體美妝品專門店後，更成為一眾香港女生入手日本美容化妝品及護膚品的好地方。

@Cosme香港經常都會在網站上分享用戶推薦的美妝護膚品和各類美妝排行榜，近來更推出了「實力產品大評選」，鼓勵網友在網站上分享產品真實的使用心得，讓廣大女生受益，這些素人的評價極具參考價值。

清潔是護膚的第一步，經常化妝的女生更要注重卸妝、清潔步驟，帶走臉上的髒污、彩妝。（choisaaaa@IG）

@Cosme香港區用戶真實評價 評選出15款最好用清潔產品

臨近春夏季節，溫度上升，氣候也開始變得潮濕、悶熱，加上需要長期戴口罩的種種因素，導致皮膚的粉刺、黑頭增多，也更容易長痘痘，這個時候臉部的清潔就十分重要。清潔是護膚的第一步，如果平常經常需要化妝的女生就更要注重卸妝、清潔步驟，帶走臉上的彩妝、髒污才能讓皮膚在接下來的護膚程序吸收得更好。@Cosme香港就推出了主題為「效果篇-清潔力好」的產品推薦活動，當中由一眾素人用戶選出15款好用的清潔產品，一起看看有哪些吧！

▼▼▼按圖看【@Cosme香港用戶精選15件清潔產品推薦】▼▼▼

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