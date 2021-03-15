宋智孝15年前舊照對比零差別　凍齡美貌驚人　零毛孔肌全靠這6招

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-15 20:00

韓國經典劇集《宮》早前傳出翻拍，當年劇中女主角尹恩惠人氣比起同劇的宋智孝更高，但是現在宋智孝早已成為亞洲當紅的女神，而她在15年前拍攝《宮》的舊劇照也被翻出，25歲的她和39歲的她幾乎零差別，凍齡狀態震驚眾人。

39歲的宋智孝依舊充滿少女感，美貌直至現今在韓國依然備受認同。（my_songjihyo@IG）

宋智孝15年前劇照瘋傳 25歲和39歲竟零差別？

在韓國可謂家喻戶曉的韓劇《宮》早前翻拍的消息一出便引起轟動，當中最為人熱議的便是在劇中飾演女配角的宋智孝，她在《宮》的舊劇照被網友瘋狂分享，當時是宋智孝出道後的第2套劇集，只有芳齡25歲的她集甜美和清純於一身，精緻的五官和現在幾乎零差別，讓網友紛紛直呼女神果然是名副其實的「母胎美女」，美貌歷經15年依舊猶存，難以被歲月磨滅。

宋智孝15年前拍攝《宮》時的劇照被網友瘋傳，清純美貌讓人驚艷。（《宮》劇照）

▼▼▼【宋智孝15年前後的外表幾乎「零差別」】▼▼▼

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39歲宋智孝素顔力證凍齡逆生長 零毛孔美肌獲讚

即將踏入40大關的宋智孝保養得宜，不管是皮膚、身材都管理得很好，完全看不出快要40歲的狀態，難怪會被稱為「凍齡女神」。宋智孝除了拍電影和電視劇之外，還是韓國人氣綜藝節目《Running Man》的固定主持之一，她在節目中經常素顔示人，不拘小節的行為深得觀眾喜愛之外，而且宋智孝的素顔更經常獲得韓國女生的讚賞，不施脂粉的她皮膚光滑緊緻，即使不帶妝皮膚都好像喝飽水一樣水潤飽滿，難怪會被韓國人稱為「牛奶肌美女」。

即將40歲的宋智孝保養得宜，皮膚、身材都管理得很好，完全看不出快要40歲，名副其實的「凍齡女神」。（my_songjihyo@IG）

▼▼▼【39歲的宋智孝素顔、淡妝一樣美麗動人】▼▼▼

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宋智孝的美貌就連韓國整形醫生都認證，相信廣大的網民都很想知道宋智孝的保養方法是什麼，以下就為大家公開宋智孝保持凍齡無瑕肌的秘訣吧！

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