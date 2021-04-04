護膚｜5分鐘按摩法手指變纖細網上瘋傳　護手7大貼士戴戒指更好看

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臉部保養跟身材管理，已經跟大家分享了很多了，但其實精緻的女孩不止是在臉蛋跟身材，每一個小細節的管理都很重要。你是不是常常忽略手部保養呢？

手部太粗糙，手關節黑黑的不只會讓人覺得你不在乎自己的小細節管理，跟喜歡的另一半牽手時還會超級難堪！今天帶來的就是最近在小紅書上很夯的漫畫手護理小撇步，先從按摩方法開始（按圖學習5分鐘漫畫手護理小撇步）▼▼▼

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手部按摩的動作隨時都可以做，尤其是經常做電腦面前敲鍵盤，滑滑鼠，還可以起到活動關節和手腕的作用。

除了按摩之外，手部肌膚的日常護理也很重要（按圖了解7個手部護理要點）▼▼▼

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多做按摩，可以讓手指變得更纖細，帶關節戒指也更好看。給手部肌膚做定期護理，跟洗完手及時擦護手霜可以讓手部肌膚變得柔嫩白皙。從現在開始就請保護好你的第二張臉吧！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：一個月就能養出白嫩纖長的「漫畫手」♡小紅書上爆紅的護手小撇步~擊退肉肉手指 改善粗糙黝黑手部肌膚】

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