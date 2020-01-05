她們都40歲以上？！五位日本凍齡女神　獨門護膚技養出健康自然肌

對於偶像的追崇，似乎會隨著年紀改變，慢慢從盲從轉為欣賞，不再只因為外表而喜歡、不再只因討厭而討厭；相反地，我們學會看一個人的內涵勝過外在，開始會關注一些以前不曾留意過的特質。這陣子，編輯看了幾部日劇，深深地被劇中的「輕熟齡」演員吸引。 的確，在她們身上看不到所謂的年輕貌美，但面容上卻多了一份因時間、經歷而累積出的韻味，是一種由裡而外的「自然美」。特別挑了以下 5 個人氣 40、50世代的女星並整理她們的保養秘密，一起來看看吧！

1. 小雪（42 歲）

凍齡關鍵：發酵食物

小雪，這個藝名和本人一樣，皮膚白如雪、吹彈可破，且本身氣質如雪一般優美，但又帶點距離感的冰山美人。此外，小雪更曾多次被日本媒體票選為「皮膚狀態最好的女星」，許多人認為她即使要上鏡頭，或許連底妝都不需要化呢！

小雪曾經分享過個人的保養秘訣，除了強調保濕、睡眠的重要性之外，她也提倡可以多吃一些「發酵」的食物，像是吃泡菜、納豆、味噌來建立日常的腸道保健，幫助體內代謝；茶飲的部分則同樣選擇發酵過的烏龍茶、紅茶等也很合適。

+ 4 + 3 + 2

2. 中谷美紀（43 歲）

凍齡關鍵：適時冥想

中谷美紀有一種天生的質感，細長的身材、精緻的臉蛋、獨特的嗓音，套一句老話來講：「就像電影螢幕裡走出來的女主角！」編輯特別喜歡她在《我不是不結婚只是不想》的角色設定，那種憧憬愛情、嚮往婚姻卻迷失在自我主義中的樣貌，全然地詮釋都會女性的特質。

此外，中谷美紀每天不管有多忙，都會抽出 5 分鐘的時間閉上眼睛冥想，透過與自己獨處的時間放鬆、想像，因而減輕壓力、提升體力和記憶力，重整日常中的疲憊感。

+ 3 + 2

3. 篠原涼子（46 歲）

凍齡關鍵：晚安面膜

從10年前的《超級特派員》、《熟女真命苦》到近期與西島秀俊合作作品《人魚沉睡的家》以及和渡邊直美共同演出的《Sunny我們的青春》，篠原涼子完全就是「同一張臉」，歲月幾乎沒有在她的臉上留下痕跡；而高人氣的她，今年再度成為資生堂怡麗絲爾代言人。

而能保持如此白皙、輕透的肌膚，則和她平常不管多累、多忙，都有確實做好每一步的保養有關！由於日本氣候乾冷，篠原涼子每天都會在睡前敷上晚安面膜，讓皮膚時時保持水潤的狀態，趁著睡眠時鎖住肌膚水分，使肌膚光滑並維持好氣色。

+ 7 + 6 + 5

4. 石田百合子（50 歲）

凍齡關鍵：眼周保養

在日劇《逃避雖可恥但有用》中飾演新垣結衣那位可愛不做作，又充滿熟女之美的阿姨，正是石田百合子！目前已經 50 歲的她，完全沒有被「歲月不饒人」打敗，全身散發著氣質與日本女性特有的溫柔感。

石田百合子曾表示，眼睛是最容易透露年齡的小陷阱，所以平常沒有拍戲或出遊時，她會戴上時尚有型的眼鏡，提升年輕感；保養的部分也會每天敷上眼膜、有空就按摩一下眼周圍，記得沒事的話盡量不要皺眉喔！

+ 9 + 8 + 7

5. 天海祐希（52 歲）

凍齡關鍵：好好卸妝

天海祐希可說是日本演藝圈中，熱愛單身至上的主要代表！她曾經向媒體說過：「請大家放心，我是絕對不會結婚的。」也常在節目上被後輩稱為女王，更自稱自己是大嬸，敬業的表現讓大家都非常尊敬她。

不過，問到天海祐希是如何保養的，她表示自己其實很懶惰，唯一比較勤勞的就是「卸妝」。不論是下節目、拍完劇，第一件事情一定是先卸妝，讓肌膚得到深層的清潔，才有辦法好好地吸收保養品。

+ 11 + 10 + 9

雖說女星本來就會比一般人更勤於保養，但想要做到如此透徹，並擁有從裡到外的健康與美麗，還是得養成良好的生活習慣與飲食喔！或許，大家也可以參考這 5 位女星的祕訣來試試看呢！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】