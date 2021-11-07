護膚保養｜GEM厚敷凡士林面膜法未必啱你　要鎖水保濕可以這樣做

對保養講究的女孩一定聽過「厚敷凡士林」，這個美容保養妙招因為鄧紫棋在小紅書分享一舉爆紅，但也有不少專家跳出來說這樣的保養法對肌膚不一定是好的，究竟這個「美肌都市傳說」是真的嗎……



其實「凡士林厚敷法」會爆紅，最早是因為許多韓國女孩在抖音TikTok上分享這樣的美容法，隨著韓式美容席捲全球，「凡士林厚敷法」也成為各國美妝論壇上討論熱度相當高的保養法，所謂「凡士林厚敷法」指的是在臉上厚敷一層凡士林睡覺，Beauty & Seoul.的創辦人Maree Kinder解釋：「這等於是幫肌膚建立防水牆。」

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「厚敷凡士林」真的有用嗎？

這答案因人而異，對於有些膚質來說，這確實可以幫助鎖水，但是大多數皮膚科醫師對此方法仍保持存疑的態度，SKNDOCTOR的創辦人Ewoma Ukeleghe醫師說：「過多的凡士林會造成毛孔堵塞，尤其當你已經有粉刺，這問題會更加嚴重。」

哪種肌膚適合「厚敷凡士林」?

Ukeleghe醫師表示 「如果只有局部乾燥問題，塗點凡士林不會有太大問題，畢竟凡士林有助於保濕，能使肌膚維持潤澤感。」但她強調千萬不要大面積、全方位、無死角的塗抹凡士林，不然就會造成粉刺生長，尤其是油性肌膚、或是本來就有痘痘問題的人。

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還有那些產品適合保濕？

有效的保濕成分包含神經酰胺（Ceramide賽洛美）和菸鹼胺（維他命B3），它們可加強肌膚防護。「玻尿酸和膠原蛋白則是肌膚最自然的保濕屏障。」Ukeleghe醫師建議平時可以使用保濕霜來達到保濕鎖水的效果。當然好的美容油也可以當作保濕鎖水的最後一步。如果真的想厚敷什麼產品睡覺，建議以晚安面膜替代凡士林，隔天一早肌膚不但能水嫩潤澤，也能避免毛孔堵塞。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：女星都在瘋的「厚敷凡士林」保養法，到底有沒有效？專家來解答。】