【橙營養】富含維他C護膚防曬抗皺紋　降膽固醇護心臟4大益處

柑橘類水果，通常都不太有人討厭，而且橙（亦稱為柳橙、柳丁）不管在世界各地還都很受人喜愛，不僅富含大量膳食纖維、維他命C、維他命B1、葉酸和抗氧化物，而且一顆橙平均只有不到60大卡的熱量，並且幾乎沒有脂肪，以下介紹橙的營養成分，以及對人體的好處。 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

橙的營養成分

橙的成分主要是碳水化合物和水，而葡萄糖、果糖和蔗糖都是主要存在橙的碳水化合物，也是橙甜味的來源，雖然橙糖分多，不過它的GI值（升糖指數）僅介於31~51，因為橙富含多酚以及纖維，還能幫助控制血糖。

100克的橙膳食纖維含量，大約是每日建議攝取量的10%，這些纖維包括果膠（Pectin）、纖維素（Cellulose）、木質素（Lignin）等，這些纖維在果肉間的橘絡（白色部分）更是豐富，能夠幫助消化、減重和降膽固醇。

▼橙對人體的好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

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降膽固醇護心臟

心臟病（Heart Disease）是現代人因病死亡的頭號兇手，不過橙中的類黃酮（Flavonoids）、特別是橙皮苷（Hesperidin）這個成分，對於預防心臟病有正面效果；臨床實驗更發現，持續喝橙汁4周，有抗凝血的效果，血壓也會顯著地降低。另外，研究證實，攝取柑橘類的纖維，能夠降低膽固醇濃度，讓心臟更健康。

檸檬酸預防腎結石

除此之外，橙還富含檸檬酸；一般認為，檸檬酸能夠預防腎結石的形成。因此，醫生常開檸檬酸鉀的處方給腎結石患者；若是想要透過天然一點的方法，吃橙也可以有相似的效果。

搭配補鐵預防貧血

若紅血球或血紅素濃度過低，血液的攜氧能力便會不足，這會導致貧血（Anemia）的症狀；不過人體有時也會因為缺乏鐵質，引發貧血。雖然橙無法補充鐵質，但富含檸檬酸和維他命C，能夠增進鐵質在腸道的吸收率，因此，當鐵質補充足夠，再搭配橙食用，是預防貧血很好的組合。

護膚防曬抗皺紋

維他命C是抗氧化劑的一種，整顆食用或者局部塗抹時，可以對抗曬傷並減少皺紋，讓膚質更好，膠原蛋白更是皮膚保養不可或缺的成分，而維他命C可以幫助膠原蛋白的生成。因此，富含維他命C的橙，是讓皮膚看起來更健康的美麗水果。

整顆橙才有飽足感 橙汁要適量

說到橙，最常見的問題就是，到底要喝橙汁還是吃整顆橙呢？喝橙汁當然比吃橙方便，不過就營養價值來說，理論上並沒有太大差別，最大的差別是在纖維的含量。

如同上述提到，果肉的白色部分是富含纖維的部位，但橙汁並無法將它打進果汁，再加上打成果汁之後，缺乏纖維也會讓飽足感下降，因此常有過量攝取的問題，進而導致肥胖或其他問題，另外，很多橙汁並不一定是100%原汁，那麼更容易喝下過多的糖分，導致身體更不健康，而愛喝橙汁的小孩還要特別注意蛀牙和肥胖問題。

橙老少咸宜但勿過量

橙雖然健康，但是和所有水果一樣，應該避免過量食用；吃太多橙，會攝取過量的纖維，造成消化問題，出現胃痛和腹瀉（Diarrhea）等症狀，根據梅約診所（Mayo Clinic）的資料顯示，攝取過量的維他命C也有機會導致腹瀉、噁心、胃灼熱（Heartburn）、脹氣、頭痛或甚至貧血等問題。

最後，如果有服用抗凝血劑的民眾，橙、香蕉這類高鉀的水果，不宜吃太多，而攝取過多的鉀，對腎功能也會有傷害，應特別注意；另外，有胃灼熱或胃酸倒流症狀的民眾，也建議不要食用橙。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：柳丁吃喝都營養～但過量問題看這裡】