胭脂教學｜化妝師才知道的隱藏用法：詳細挑色技巧、不同妝感畫法

胭脂於妝容中佔相當重要的位置，有著提升好氣息及修飾臉型的效果，但假如控制不好胭脂份量或位置，就會是適得其反。而且上胭脂的手法，以及為自己挑選合適的顏色都重要，這次《01女生》就為大家邀請到專業化妝師Vivienne，為大家分享有關胭脂的小貼士，以及胭脂的其他隱藏用法。



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不會沾取過量胭的小技巧（FREEPIK）

這樣不會沾取過量胭脂

在化胭脂部分時，相信大部分女生都擔心沾取過多胭脂，使得妝容變得髒髒的。化妝師Vivienne分享在選擇刷子的時候可以選一些刷毛比較柔軟和鬆散一點的，會較容易暈染。而形狀可以選呈圓形的，比較符合胭脂上妝時候的形狀，邊緣過渡自然。

如果是顯色度較高的胭脂，可以先在紙巾上旋轉或拍打，避免顏色太深難以暈染。亦可以輕輕拍打刷子邊緣，去除多餘的粉末，這樣可以避免上色過重。

選出最顯白的胭脂色（FREEPIK）

選出最顯白的胭脂色

面對市面上琳琅滿目的胭脂，要怎麼選出最適合自己的顏色，甚至有顯白的效果。Vivienne就以香港女生最常的4種膚色作分享，包括：暖調黃肌、暖調白晢肌、冷調白晢肌以及健康小麥肌，讓大家在選購胭脂顏色時更易選出適合自己的款式。

1. 暖調黃肌：蜜桃色、珊瑚色

柔和的暖色色能增添自然光澤，與暖調肌膚相得益彰，提升元氣感。

2. 暖調白皙肌：裸色、乾燥玫瑰色、奶茶色

暖白皮女生可以駕馭很多色調的腮紅，溫柔的顏色能讓膚色看起來更溫暖和有血色，打造優雅的氣質。

3. 冷調白皙肌：莓紅色、牛奶粉、豆沙色、紫色

帶冷色調的顏色可以能增強肌膚的亮度，營造一種白裡透紅的感覺。

4. 健康小麥肌：土色、 深珊瑚色、橘紅色

這種自然的土色能完美襯托健康的小麥肌，強調肌膚的健康感。

不同胭脂畫法為妝容營造別樣氣圍感（FREEPIK）

不同胭脂畫法為妝容營造別樣氣圍感

將胭脂刷在臉上不同位置，不僅會有不同的修飾臉型效果，還會使妝容增添不同氣圍感，Vivienne就教大家3種實用的胭脂畫法及位置，分別是日常上班、甜美妝容以及修飾包包臉，一起來看看吧！

1. 日常上班妝：

使用柔和的顏色，如蜜桃色或淡粉色，在眼睛正下方以圓形的方式輕掃。

2. 甜美妝容：

將腮紅打在蘋果肌上，選擇明亮的顏色，如珊瑚色或粉紅色，可以大面積掃上，與下眼影連接起來，營造無辜感。也可以在鼻樑尖和下巴的位置也稍微掃一些，增添氛圍感。

3. 修飾包包臉：

選擇深一點的顏色，如土色或深玫瑰色，在顴骨的側邊斜角掃暈染，形成陰影效果，向耳朵方向延伸。也可以在下巴和額頭的兩側也輕掃一些，增強輪廓感。

化妝師才知道的胭脂隱藏用法（FREEPIK）

化妝師才知道的胭脂隱藏用法

胭脂除了可作腮紅外，其實還有不少隱藏用法，這次Vivienne就分享了一些很有用的胭脂隱藏用法。Vivienne提到女生們去旅行的時候想化妝包輕便一點，一顆胭脂就已經可以當作眼影和陰影的用途。可將胭脂輕輕掃在眼瞼上，作為眼影使用；也可以把胭脂輕輕掃在鼻樑的兩側，營造出鼻影效果。這樣可使整體妝容的色調統一，化出簡單快捷的氛圍感妝容。

除此之外，其實胭脂也可以當作唇部打底，營造嘟嘟唇效果。在塗唇膏之前，可以用胭脂輕輕拍打在嘴峰和唇線邊緣，自然地增加嘴唇厚度，營造無辜感嘟嘟唇。

最後一個小貼士，如果皮膚較好的女生想打造韓式水光感妝容，可以再定妝之前使用膏狀的腮紅，因為它的質地特性來為雙頰提供視覺上的水潤感，能呈現出腮紅和底妝融為一體的自然通透感。