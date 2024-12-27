化妝教學｜唇線筆人人適合？新手必學3畫法：拯救唇薄、唇峰平坦

【唇線筆/唇筆】如果自問天生唇形較薄、唇峰不明顯的話，單靠塗抹唇膏並不足以修飾不規則的唇形，所以大家在化妝時不妨善用唇線筆精確勾畫唇形，打造立體水潤豐唇！今次《01女生》邀請到化妝師 Stephie 和大家分享揀選唇線筆的貼士及必學畫法，還有唇妝持妝技巧！



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如何挑選適合你的唇筆？

對於化妝新手而言，在購買唇筆前或會好奇應該如何揀選及應用，Stephie指出其實唇線筆適合大多數人士使用，但亦必須配上合適的化妝技巧，即可修正唇形，做出自然妝效，避免浪費金錢，越化越顯老。因此，建議大家在入手唇線筆時，可以考慮以下幾個因素。

如何挑選適合你的唇筆 (freepik)

挑選唇筆貼士1：膚色與唇色



可按自身唇色及妝容風格而決定唇筆顏色，假如嘴唇顏色較深，建議選擇與唇色相近的唇線筆。相反，嘴唇顏色較淺，則需選擇稍微深一點的色調來增加對比。

挑選唇筆貼士2：產品質地



唇線筆有軟硬質地之分，軟質地的唇線筆雖然顯色，不過要注意在使用時需頻繁地削尖，確保精確勾畫唇線及充分滋潤唇部肌膚。如果唇線筆質地較硬，代表更持妝，但僅記在使用前需做好保濕打底工作，避免唇部乾裂而影響上色效果。

唇筆正確使用方法！持妝靠這2招

唇筆正確使用方法！持妝靠這2招 (freepik)

步驟1：從唇峰開始，用唇線筆根據唇型沿著唇邊輕輕勾勒，修飾不對稱的唇型，令唇部更豐滿。



步驟2：使用唇線筆均勻塗抹整個嘴唇，調整唇型基本線條及形狀後，用唇掃塗上同色系唇膏，輕輕推開即可。



想打造水潤又持久的唇妝，少不了妝前保養！大家可以使用唇部專用打底產品，但切忌揀選高油性的潤唇產品，否則令唇膏不上色。另外，在塗抹唇膏後，先拿一張薄紙巾平鋪在唇上，輕輕拍上一層透明蜜粉，再塗一層唇膏，有助增加持久度。

必學簡易唇妝畫法！打造自然唇形又減齡

唇妝畫法教學｜1. 6D立體花瓣唇

特別適合薄唇且唇線不流暢明顯人士，6D立體花瓣唇妝容關鍵是上唇及下唇分別呈現「V」形和「W」形，做出飽滿立體唇形。

先用唇筆描繪唇峰和唇底邊緣，在嘴角位置向上拉出弧線。接著，在上唇唇峰畫出細小的「V」形，下唇邊緣位置繪畫出「W」，如同花瓣輪廓。最後，加深唇中及內側位置的顏色，以漸層效果，令唇部唇瞬變得豐滿有層次。

唇妝畫法教學｜2. 韓系嘟嘟唇

這畫法算是適合所有唇型人士，簡易快捷又易上手。先用唇筆勾勒唇峰以及下唇邊緣，唇峰位置需要向外暈染，唇下邊緣則向內暈染。最後，用唇筆加深唇峰及唇下邊緣，內側使用水光妝感唇膏，即可做出水潤雙唇。

(jennierubyjane@IG)

唇妝畫法教學｜3. 歐美肉感唇

喜歡歐美妝的你，不要錯過這款性感厚唇畫法！先用偏裸或裸棕色唇筆沿唇邊輕輕加闊整個外圍，唇峰位置可畫出一點點。最後，用唇掃輕掃邊緣位置才塗上唇膏，令整個唇形比例更均勻。