化妝教學｜玫瑰粉色唇膏選色秘訣+禁忌公開！4款簡易春夏妝推薦

不少女生在揀選唇膏顏色時，都會對粉紅色、玫瑰色唇膏有所避忌，不敢輕易嘗試。其實玫瑰粉色唇膏可塑性高，更可和多種顏色、質地彩妝搭配，營造不同風格的妝感。《01女生》邀請到化妝師Stephie和大家講解玫瑰粉色唇膏選色貼士及禁忌，當中包括有色潤唇膏隱藏用法、適合不同膚色人士的粉色唇膏色調等，更會分享春夏簡易妝推薦！



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玫瑰粉色唇膏怎樣選？

近年各大彩妝品牌紛紛推出玫瑰粉色唇膏色調，如乾燥玫瑰色、玫瑰豆沙色、奶茶色等，顯白又顯年輕，深受女士歡迎。但要從中挑選最適合自己的命定唇色，以下貼士不妨多多參考！

玫瑰粉色唇膏怎麼選？(Freepik)

揀選玫瑰粉色唇膏貼士｜1. 留意自身膚色

揀選唇膏顏色前，必先了解自己膚色、妝容打扮，選對了能錦上添花，增添好氣色，亦能呈現個人氣質，否則顯黑顯老，亦顯疲態。

(01製圖)

揀選玫瑰粉色唇膏貼士｜2. 觀察手背血管色

建議在燈光明亮位置觀察手背血管顏色，如果血管是藍紫色，代表你屬於冷色調，適合冷調玫瑰色唇膏；如果血管是青綠色，代表你屬於暖色調，適合暖調玫瑰色；假如血管色是紫藍色及綠色，代表你屬於中性色調，玫瑰冷暖色調均可駕馭。要注意的是，冷皮人士切忌用暖調玫瑰粉，易顯暗沉；暖皮人士用冷調則有機會浮色、不貼合。

揀選玫瑰粉色唇膏貼士｜3. 質地差異

常見唇膏質地主要有3種，分別是啞光霧面、水潤光澤及絲絨緞面，塗抹上唇的觸感不同之外，妝感亦能反映出個人風格與品味。

揀選玫瑰粉色唇膏貼士｜3. 質地差異 (freepik)

啞光霧面唇膏高級感強，顯色度高，適合秋冬妝及高雅華麗妝容。由於質地較乾，建議妝前需做好唇部保濕。

水潤光澤深唇膏深受日韓女生歡迎，質地輕盈不黏膩，順滑易塗抹，光澤感極強，輕鬆做出水光唇妝，適合乾唇、薄唇或喜歡畫淡妝的女生。

絲絨緞面唇膏如同緞面布料般柔滑，顯色度高，光澤感中等，效果接近自身唇部質感，適合偽素顏妝感。

揀選玫瑰粉色唇膏貼士｜4. 注意整體妝容平衡

喜歡畫煙燻眼妝的女生，揀選低飽和度的玫瑰粉唇膏，避免妝容過於俗艷。建議素顏試色，如塗上唇膏後不顯突兀，即代表適合。

「早8妝」必備！粉色潤唇膏5隱藏用法

上班族每天都需要快速完妝趕出門，想保持精緻感的話，Stephie建議大家可在化妝袋增添一枝帶有自然淡粉紅色的有色潤唇膏，既可滋潤嘴唇，亦可急救補妝。

早八人必備！粉色潤唇膏5隱藏用法 (freepik)

有色潤唇膏隱藏用法｜1. 妝前唇部打底



塗抹潤唇膏後用紙巾輕壓，再塗上唇膏，做到適當滋潤並令唇妝更持久。

有色潤唇膏隱藏用法｜2. 局部高光提亮



在顴骨、鼻樑或鼻頭上輕點少量潤唇膏，打造自然水光感。

有色潤唇膏隱藏用法｜3. 混合唇膏調色



將潤唇膏與質地較乾或色鮮豔的唇膏以1:1.5比例混合，有助增加滋潤度及降低飽和度。

有色潤唇膏隱藏用法｜4. 補唇妝



用棉花棒將潤唇膏塗敷在原有唇妝上，同時輕輕打圈帶走唇膏乾屑，再重新補上唇膏。

有色潤唇膏隱藏用法｜5. 緊急修改妝容



用幼細棉花棒點上小量潤唇膏，可輕易帶走錯手沾到面上的睫毛膏，亦可修改眉型、眼線溶妝等，最後薄薄補上碎粉即可。

4款玫瑰粉色系妝容！減齡顯好氣色

簡易春夏妝推薦｜1. 偽素顏裸妝

輕薄底妝、自然大地色系眼影，再配上絲絨緞面或水潤透亮質地的中性玫瑰粉色唇膏。記得用手指暈開唇邊，保留唇周模糊感，就能增添柔和自然感。

春夏妝容推薦｜1. 偽素顏裸妝 (freepik)

簡易春夏妝推薦｜2. 同色調「蜜桃玫瑰妝」

整個妝容以暖色調玫瑰粉為主色，讓臉頰呈現自然粉嫩感。先以輕薄粉底打底，再在蘋果肌塗上帶有微光色澤的胭脂，並在鼻尖、耳垂掃上少量胭脂，營造血色感。最後塗上暖調玫瑰粉唇膏，用手指輕輕地暈染即可。

簡易春夏妝推薦｜3. 高級「絲緞裸粉妝」

同色系妝容除了創造視覺上和諧感，給人乾淨簡潔感覺，亦能減少出錯機會。底妝用上霧面粉底，再以玫瑰粉色眼影膏輕掃眼窩，搭配同色系絲絨唇膏，最後用定妝噴霧加強定妝，保留肌膚光澤。

春夏妝容推薦｜3. 高級「絲緞裸粉妝」(freepik)

簡易春夏妝推薦｜4. 甜美減齡「水嫩少女妝」

畫上清透底妝後，先在唇邊外圍點塗少量粉色眼影暈開，遮蓋唇周暗沉，再疊加鏡面水光唇釉在唇峰，增加立體度之餘，亦可營造無辜軟萌感 。