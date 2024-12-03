化妝教學｜5招打造完美證件相妝容　4款裸妝感底妝、腮紅唇膏推薦

想要在證件相上看起來最美，妝容是關鍵！



這次我們將為大家詳細介紹如何打造上鏡的證件相妝容，解答你所有關於拍證件相的化妝疑問，例如拍證件相可以畫眼線嗎？以及證件相妝容的規定，無論是護照妝容還是一般證件相妝，這篇文章都會教你如何擺表情和化妝，讓你拍出最完美的證件相，廢話不多說，馬上往下看吧！

從證件相妝容規定、教學到化妝品推薦，一篇教你拍出完美證件照！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

證件相妝容5技巧（Facebook@TWICE；01製圖）

+ 22

證件相妝容規定

一、不宜配戴有色隱形眼鏡或粗框眼鏡

二、不宜用粉底或頭髮遮蓋臉上明顯的痣、疤痕或胎記

三、不宜化太濃的妝容



證件相妝容重點

1. 底妝乾淨零瑕疵

拍攝證件相，畫對真的非常重要，過白、過厚的底妝效果，只會拍出面具臉。首先先利用遮瑕膏搭配刷子，遮蓋臉部痘印、斑點瑕疵。接著，粉底色號選擇兩款，一款為自然色號，一款則是自然偏明亮的色號，自然明亮色粉底，以少量多次的方式，上在臉部凸出位置，自然粉底則上在臉部凹部位置，藉由粉底深淺色調，打造臉部陰暗色，五官就會顯得修飾立體。

2. 修容著重立體鼻型、臉型輪廓

完成底妝之後，由於拍證件相時，鏡頭容易吃掉五官，下一個步驟就要利用修容強化面部立體，首先使用修容於眉弓凹陷處輕刷，並利用刷具上餘粉帶過鼻樑鼻樑，接著再沾取修容，強化鼻尖，完成鼻部修容後，選擇蓬鬆刷具沾取修容，以縱向方式，從太陽穴位置往下前刷至腮幫子，由於拍證件相是正臉拍攝，藉由縱向修容，達到臉型內縮小巧的效果。

3. 棕系眉色自然柔和

完成臉部立體度後，接下來就是眉毛妝容，千萬別跟隨潮流，畫出一款不適合自己臉型的眉毛，請記住以下眉毛公式，長臉平眉、短臉挑眉，另外眉毛顏色則是挑選棕色系，柔和五官，不會顯個過於生硬。

4. 低飽和眼影、內眼線增加神韻

拍證件相眼妝，千萬不能太濃郁厚重，同樣也是要以自然為主，眼影顏色可挑選低飽和，像是大地色、肉桂粉都是不錯的選擇，畫的同時，可用肉桂粉色作為眼影打底，下眼瞼也輕刷帶過，再使用大地色加強眼摺，眼睛就會明亮有神，另外若想加強神韻，可以再搭配內眼線及睫毛，選擇咖啡色眼線，填補上眼瞼後，再將睫毛夾翹，刷上根根分明睫毛膏，眼睛有神又顯大！

5. 腮紅、口紅增添氣色

最後妝容結尾就是利用腮紅及口紅增添氣色，腮紅顏色可以選擇暖橘、裸粉色，輕沾腮紅，敲掉餘粉後，點拍在雙頰上，別重複太多次，點拍紅暈即可，接著口紅色選以玫瑰裸粉、攞橘棕色為主，以暈染的方式，由內到外點拍，打造自然紅潤色即可。

3款底妝產品推薦（NARS官網；01製圖）

+ 2

3款底妝產品推薦

① Tom Ford Beauty——Shade And Illuminate Concealer

擁有如奶油霜狀的質地，一抹絲滑柔順、完美融入肌膚：擁有高遮瑕霧面妝效，卻同時擁有空氣般的輕盈，能輕鬆遮蓋瑕疵、黑眼圈、黑斑等膚色不均的部位，並使肌膚散發柔霧立體光感，另外還添加玻尿酸及維他命E，邊上妝邊補水使肌膚長效水潤、粉體服帖不脫妝。

② Dior——恆久貼肌亮澤底霜

從配方到包裝全面革新，共推出柔光與柔霧2款質地，滿注花萃保養成分與高濃度玻尿酸，能深層滋潤肌膚，使膚質澎潤透亮、妝感更細緻，上妝同時保養造出透氣舒適、臻至完美的無暇妝容。

③ NARS——柔霧完美粉底液

獨家水感露狀質地刷新業界底妝公式，打造最輕、最薄的柔霧底妝，一抹水潤服帖一整天，24H不斷電，同時蘊含NARS獨家成分，瞬效吸油納米粉體與抗氧雙平衡保濕精萃，聯手控油同時高度保濕、創造全天柔霧0暗沉妝感，打造無可比擬的完美柔霧光底妝！

4款腮紅、唇彩推薦（Bobbi Brown官網；01製圖）

+ 5

腮紅、唇彩推薦

① I'M MEME——我愛唇欲水光唇釉

專為亞洲肌膚特調，不挑膚零廢色，更持色，長時間維持完美唇色，而最推薦的唇色為#01初次遇見，以軟萌奶杏茶棕色，無害又自然。

② shu uemura——無色限絹感柔霧唇膏#AL BG945

雙層護色膜技術緊緊鎖住鏡面光澤，維持極度閃耀亮澤且不黏膩，鮮艷飽和持久，一抹顯色，滋潤爆表。最推薦的色號就是#AL BG945，低飽和棕調櫻粉的高級質感，絲滑光澤讓雙唇透出嫩嫩飽滿感，一抹氣場全開。

同場加映：5款熱賣妝前保濕精華推薦 CHANEL薄透水潤自然 MAC修復油水平衡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

③ Bobbi Brown——粉嫩透亮胭脂粉#Blushed Pink

粉嫩透亮胭脂粉粉質細緻，漸層三色輕鬆打造層次紅暈光澤效果，而今年再推出5款限量新色，最推薦的就是#Blushed Pink，帶點珊瑚橘的粉嫩色系，刷在臉頰甜美可愛又百搭！

④ heme——特調腮紅#04 Dawn Rose

全新系列「特調腮紅」，粉質細膩綿柔，如絲綢般順滑，暈染度大幅提升，能完美貼合肌膚，創造出零粉感原神腮紅，一共推出4色，其中最推薦的就是04 Dawn Rose，紅棕色系效果，不僅非常顯白襯膚色，紅暈色澤宛如自己臉紅般自然。

在拍攝證件相時，遵循相關規定和妝容要點是確保照片質量的關鍵，選擇簡單端莊的服裝，保持自然的表情，並確保臉部清晰可見，適度的妝容可以幫助你看起來更精神，但要避免過於濃妝豔抹。記住這些小技巧，不僅能使你的證件相符合標準，更能展現最好的自己。希望這篇文章提供的解析能幫助你在拍攝證件相時更加自信，輕鬆打造上鏡妝容，讓照片完美呈現你的魅力！

同場加映：韓星愛用5款秋冬潤膚氣墊粉底 IU同款Estée Lauder高保濕不卡紋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

口罩令鬆綁！5 招復工妝容技巧必學：清淡底妝均勻膚色、高光修容還能拯救鬆弛臉！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】