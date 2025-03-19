輕鬆搭配隱形眼鏡！美髮師分享3個春夏必備髮型 突顯隱眼又時尚

【穿搭2025/彩色隱形眼鏡推薦】想要搭配出一個完整造型，除了妝容與服飾，髮型亦是不可或缺的一環。為了上鏡或更顯造型感，不少女生都會佩戴彩色隱形眼鏡，放眼在整體造型中，彩色隱形眼鏡看似小巧、不起眼，但其實也會影響整個造型的和諧感。如果想打造時尚的春夏造型，《01女生》今次邀請到美髮造型師 Kinki Liu 與大家分享搭配貼士，大家不妨參考一下！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的著色直徑、顯色程度、佩戴舒適度及易戴程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

《01女生》編輯部實試4款熱門的日拋款式 ►►► 到底哪個品牌最舒適？

隱眼新手必學！►►►專家分享配戴隱形眼鏡的方法

不少女生在重要日子，例如生日、紀念日或旅行前夕，都會弄個新髮型或美甲。Kinki 分享指皮膚白的女生可以自由挑選合適的髮色，例如冷色調、暖色調或特殊髮色。而偏黃膚色的女生可以選擇顯白的髮色，例如冷色調的冷棕色、灰色與亞麻色，暖色調的蜂蜜色、玫瑰金與暖棕色亦是個不出錯之選。健康膚色的女生，則選擇可以對比強烈、能夠提亮膚色的冷色調。

不同髮色女生應該這樣搭！

入手彩色隱形眼鏡時，除了花紋與配戴效果，原來可以根據當下髮色作為參考？Kinki 提醒大家入手隱眼時，可以選擇比頭髮顏色淺1至2度的顏色。另外，可以注意透明感，非實圈的花紋亦會更加融入原生眼睛，讓整體造型感更融合。

如果大家是冷色調髮色，可以選擇灰色、藍色等隱形眼鏡。如果想要自然效果的話，亦可以選擇顏色偏灰的隱形眼鏡。暖色調髮色則可以選擇粉色、紅色或橙色隱形眼鏡。另外，偏好濃妝或特殊髮色、淺髮色的女生則可以大膽選擇花紋明顯、顏色較淺的隱形眼鏡。

不同髮色女生可以這樣搭配隱形眼鏡（freepik）

3個髮型展示春夏魅力！突顯隱眼又時尚

春夏必備髮型｜1. 露耳／耳掛式髮型



想要突顯眼妝，最重點的要訣便是留白臉龐， 十分推薦大家選擇露耳或耳掛式髮型。Kinki 分享隨性披髮的話，可以將兩側頭髮收至耳後，露出耳朵。另外可以將上半部分頭髮紮起，讓耳朵自然露出，或者紮起耳朵附近的頭髮，以半扎髮展現活潑氣質。

春夏必備髮型｜1. 露耳／耳掛式髮型（pinterest）

春夏必備髮型｜2. 輕盈瀏海



瀏海絕對是近年造型必備的要點，不同女星都有以嬰兒瀏海、龍鬚瀏海或是八字瀏海造型亮相。想營造輕盈、蓬鬆瀏海，除了剪合適的瀏海，Kinki 分享亦可以在臉頰兩側抓出幾條瀏海，能夠修飾額頭及面型，同時突出五官。

春夏必備髮型｜3. 馬尾造型



想營造小臉效果，而且突出頸部線條的話，隨性地紮起會是個不錯之選，Kinki 提醒不論是馬尾或低髻造型，重點在於營造休閒感，髮型不要太過緊束、貼近頭皮。