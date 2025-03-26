不同色隱形眼鏡啱甚麼妝容？化妝師教眼澀流淚時這樣做免妝容弄花

化妝教學｜想讓彩色隱形眼鏡看來又大又自然，就要配襯和諧的妝容。由於彩色隱形眼鏡的著色大小，一般會較眼睛的虹膜大，因此佩戴不同款式時，眼妝亦要作出變化，才會顯得自然魅力。化妝師Irene Lee向《01女生》分享當中的眼妝秘密，到底如何運用彩妝和隱形眼鏡，來打造一雙水凝的迷人電眼？



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不同彩色隱形眼鏡適合甚麼妝容？

相信不少女生偶爾也想嘗試與原來不一樣的瞳色，但有時或會因不熟悉，而不知配搭怎樣的妝容。Irene便提到，深啡色是最日常百搭，即使素顏都可利用深啡色，令眼睛變得更加柔和；淺啡色則可試韓式暖調的眼妝，使用低飽和度的大地色，並把重點放在睫毛和眼線，看來日常之餘又能放大雙眼。

由於部分歐美女生擁有淺藍、淺綠和金色等雙眼，因此很多亞洲女生都會選用這些色調的隱形眼鏡，來一嘗「混血兒」的感覺。Irene補充，戴灰藍色隱形眼鏡時，可以大膽嘗試歐美或濃眼妝，並利用深啡色或者黑色眼影，來增強對比度。而粉紅色比較適合甜美風，可以嘗試加入更多閃亮的眼影元素，以清透眼影配色更顯溫柔。

相信不少女生偶爾也想嘗試與原來不一樣的瞳色，但有時或會因不熟悉，而不知配搭怎樣的妝容。(freepik)

隱形眼鏡與化妝的先後次序？

有些女生喜歡先戴隱形眼鏡再化妝，有的則會先化妝再選隱形眼鏡，到底哪個方法較好呢？Irene選擇前者，「因為在戴隱形眼鏡的過程中，有機會出現流眼水，致弄花底妝的情況。」

雙眼乾澀流眼水時，可以如何避免弄花妝容？

若配戴彩色隱形眼鏡時，突然感到雙眼乾澀想流眼水，Irene通常會先準備一張紙巾，然後對摺成三角形，並在滴眼藥水時，把紙巾放在眼尾，然後輕輕將頭側向入面，這樣就可在眼角處印走多餘的眼藥水。而在除下隱形眼鏡時，可以將兩支棉花棒當作手指一樣，把隱形眼鏡夾出。

雙眼乾澀流眼水時，可以如何避免弄花妝容？(freepik)

拍照時戴甚麼隱形眼鏡？

要在照片中顯得特別有神，Irene建議一般拍攝的時候，都會選擇誇張一點的款式，「特別是光圈比較明顯的，反而圖案會偏向簡約，例如貓眼款。」另外，她指出鎖邊的款式會顯得更有神，故拍攝時不妨考慮一下。