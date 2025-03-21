灰色隱形眼鏡讓妝容更添魅力! 淡/濃顏都適用的春夏、混血妝教學

【灰色隱形眼鏡教學/妝容搭配】灰色向來給人神秘、清冷氛圍感，若然想追求獨特風格妝容的話，使用灰調隱形眼鏡無疑是一個不錯的選擇。但對於不少化妝新手而言，或多或少會擔心妝容風格上未能配襯，反而更顯突兀。到底如何才能揀選適合自己的灰色隱形眼鏡？《01女生》邀請到化妝師Stephie和大家分享灰色隱形眼鏡的搭配技巧與妝容建議，一起探索當中的化妝趣味！



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淡顏、濃顏女生注意！如何選適合的灰色隱形眼鏡？

灰色隱形眼鏡 (陳葦慈攝)

在選擇隱形眼鏡前，首先要知道自己是屬於淡顏系或是濃顏系女生。淡顏系女生五官線條柔和，面部立體度較低、眉眼距離較寬，給人溫柔秀氣的少女感，適合自然的淡妝。因此，建議選擇小直徑的灰色隱形眼鏡，保持瞳孔自然的圓潤和合宜比例。色調上，淺灰、漸變灰色或帶暖色棕調的隱形眼鏡，均能增加眼睛的明亮感，配搭黑髮或深棕髮色更顯協調，與精緻溫柔的妝容相得益彰。

至於濃顏系女生，面部骨骼感強（如高鼻樑、清晰下顎線）、五官立體度高且眉眼深邃，給人強烈氣場或自帶妝容感。她們可選擇對比度較高的灰色隱形眼鏡，如冷調灰色（如淺灰，鋼灰）、混色虹膜款式（如灰藍，灰綠），再配奶茶色、白金、挑染髮等淺髮色，不僅可增加歐美混血感，還能為造型添上一份神秘感。

瞬間加分！灰色隱形眼鏡妝容配搭推薦

按照自己五官、髮色及造型風格去揀選灰色隱形眼鏡後，一個適合的妝容不但突出眼妝亮點，更能為你提升整體魅力！

選對了隱形眼鏡顏色和妝容，可為造型加分。(圖片由受訪者提供)

灰色隱形眼鏡妝容搭配推薦｜1. 暖灰調隱形眼鏡 x 初春輕透妝



以透薄底妝，呈現皮膚原生細緻感。搭配杏色、奶茶色及淡粉色眼影，再用淺灰棕色眼線拉出自然眼尾，最後用上豆沙色唇膏，打造自然柔和感。

灰色隱形眼鏡妝容搭配推薦｜2. 混色冷灰調隱形眼鏡 x 甜美輕混血妝



底妝主打光澤透薄，用高光提亮淚溝、鼻樑及下巴，用陰影修容增強輪廓立體感。眼妝上，眼影選用淺粉紅、淺灰紫調，藕粉色眼影畫臥蠶，配上自然款的假睫毛，最後以玫瑰豆沙色調唇膏打底，在雙唇中央刷塗透明唇蜜，讓唇部更顯水潤亮澤，打造厚唇的妝感。

灰色隱形眼鏡妝容搭配推薦｜3. 高顯色度灰調隱形眼鏡 x 神秘煙燻眼妝



神秘煙燻眼妝示意圖 (freepik)

選擇高遮瑕度的啞光粉底，運用高光及陰影修容重點加強面部輪廓。由於配戴淺灰或鋼灰色隱形眼鏡，所以眼妝同樣以灰調為主，讓妝容色調統一。先以深灰色眼影暈染眼窩，用黑色眼線液筆勾勒出精細上揚的眼線，接著在下眼睫毛根部塗抹灰色眼影，貼上濃密款睫毛。唇膏則以低飽和度的裸粉調為主，讓整體氣質更顯高雅。

避開這些化妝雷區！讓顏值自然提升、不突兀

灰色隱眼妝容禁忌｜1. 睫毛款式與妝容不相配

即使選對適合的隱形眼鏡顏色，想讓雙眼更閃耀動人的話，睫毛款式是一大關鍵。假如日韓淡妝配上濃密魅惑的睫毛款式，給人過於誇張、看起來很兇感覺。如果是混血眼妝，配上自然的睫毛款式，妝感或會顯得突兀，就像無效化妝。

睫毛款式與妝容不相配示意圖 (freepik)

灰色隱眼妝容禁忌｜2. 唇膏顏色過於鮮艷

雖則有色唇膏能點綴妝容，提亮膚色顯白皙，不過還是要按照隱形眼鏡的色調來嚴選。假如配戴灰調隱形眼鏡，應避免使用紅色或鮮橙色顏色，易令整體妝容顯得不自然，建議揀選低飽和度的色調來保持和諧。

灰色隱眼妝容禁忌｜3. 妝容夾雜冷暖色調

妝容應以單一冷色調或暖色調為主，即使是棕色調也有冷暖的區分，避免冷暖色混合令效妝不協調。

灰色隱眼妝容禁忌｜4. 隱形眼鏡著色直徑過大

選擇隱形眼鏡時，必先考慮自身面部特徵，假如隱形眼鏡的著色直徑超過眼睛的自然範圍，除令眼睛比例失衡，造成放大瞳孔效果外，更會讓整體妝容失去和諧感。

一般來說，著色直徑是13.00mm以下屬於小直徑，適合小眼睛、小眼球或鳳眼型女生使用，隱眼顏色可容易融入原生眼球，效果更自然。13.8mm以上屬於大直徑款式，帶有放大、增層次感效果，適合大眼睛、圓杏眼型女生，令眼睛看起來更明亮。