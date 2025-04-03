新娘頭飾｜鮮花頭飾造型配搭推薦:中長髮配花環最優雅 這款顯臉小

【新娘造型/新娘頭飾】女士們向來對鮮花情有獨鍾，而花飾、花藝擺設更是婚禮重要元素，因此新娘們可以因應季節而配搭鮮花頭飾，強化婚禮主題之外，更為造型增添層次感。《01女生》找來新娘化妝師Kelly Hung分享經典長青的鮮花髮飾及髮型配搭推薦，各位準新娘不妨多多參考。



新娘鮮花造型配搭1.花朵頭飾x髮髻

立體的花朵頭飾和髮髻造型是完美搭配，這組合多數用於裙褂造型或註冊婚紗，簡約又有氣質。它能與枝葉交織搭配，配上不同形狀、大小的玻璃珍珠或水晶，打造成夢幻的頭飾。喜歡清新自然的話，可用少量玫瑰花裝飾配搭纖細的枝葉。

新娘鮮花造型配搭1.花朵頭飾x髮髻 (受訪者提供)

新娘鮮花造型配搭2.花環髮飾x自然波浪

不少中長髮的新娘都喜歡把頭髮自然放下，配以環狀鮮花髮飾點綴，讓看似單調的髮型來點不一樣，更顯高貴優雅。

化妝師會根據新娘頭圍大小，用常春藤狀的天然枝葉來度身打造適合的環狀頭飾，充滿甜美感。特別適合在戶外拍攝時使用，與大自然的美景相得益彰。

新娘鮮花造型配搭2.花環髮飾x自然波浪 (受訪者提供)

新娘鮮花造型配搭3.髮箍式鮮花髮飾x任何髮型

最百搭、高彈性同時可顯臉小的髮型設計！可用小黑夾加強固定或調整方向，同時可完美勾勒臉部輪廓。

鵝蛋型臉女生配戴的話，更突出五官立體感；圓面或短髮女生，建議戴上花量較多的厚頭箍搭配大八字瀏海修飾臉形；對於長髮女生而言，不論是甜美、復古或歐美宮廷風都可輕鬆駕馭，無死角展現出迷人魅力。

新娘鮮花造型配搭3.髮箍式鮮花髮飾x任何髮型 (受訪者提供)

新娘鮮花造型配搭4.點綴式鮮花髮飾x低馬尾

要數近年人氣新娘髮型，必定是韓系低馬尾！將細小的鮮花放在頭髮之上作點綴，瞬間提升精緻感與細節美。想修飾面型的話，可將髮絲調整至微微鬆散，這不經意的蓬鬆感看起來更自然隨性。

新娘鮮花造型配搭5.點綴式鮮花髮飾x麻花辮低髮髻

及肩中長髮女生可嘗試充滿法式浪漫的麻花辮低髮髻造型，配上背心款、一字肩或露肩婚紗，簡潔俐落又充滿女人味。在兩側抽出小髮絲，加點捲度，更有顯臉小的效果。