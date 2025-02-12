新娘造型｜展現新娘時尚個性!有別白婚紗的嫁衣推薦:馬甲、芭蕾風

【婚紗/禮服】相信每位新娘都希望在婚禮當天穿上夢中嫁衣出嫁，假如你對於揀選婚紗禮服仍未有想法，但又不想選擇傳統白色婚紗的話，以下特色婚紗推薦或許會合你心意。《01女生》找來s.a.bridal和大家分享以下5款近年大熱婚紗設計，讓每位女生都能當個令人眼前一亮的時尚新娘！



特色婚紗推薦｜1.摩登馬甲

近年流行內衣外穿的馬甲風潮，為婚紗界注入一股現代的時尚感。顛覆傳統，馬甲不再只是內衣，而是高貴的象徵。馬甲魚骨配上飄逸紗裙，呈現出性感與莊重的完美平衡。馬甲魚骨的支撐作用，對於修飾胸型和腰部線條起到一定作用，適合喜歡精緻細節的新娘。

特色婚紗推薦｜1.摩登馬甲 (s.a.bridal)

特色婚紗推薦｜2.脫俗芭蕾

優雅的芭蕾舞元素近年由時尚圈吹至婚紗界，為婚紗帶來一抹輕柔而夢幻的情懷。幼吊帶、v型舞衣領口及輕柔的紗裙是芭蕾舞衣的標誌元素，舉手投足間都散發出如芭蕾伶娜般的優雅和靈動的女性魅力。這款淡裸色的芭蕾晚裝結合貼花、釘珠和亮片刺繡的細節，令新娘更加閃亮動人。

特色婚紗推薦｜2.脫俗芭蕾(s.a.bridal)

特色婚紗推薦｜3.泡泡袖

除一貫浪漫到頂點的復古宮廷袖及泡泡袖，更為時尚的袖子設計大行其道。存在感強烈的袖子可以增加整件婚紗的氣勢，同時具備設計感。例如這款立體感荷葉邊一字肩，三層堅挺的緞布令袖位更顯澎湃，仿如綻放的花瓣，是充滿活力的設計。

特色婚紗推薦｜3.泡泡袖(s.a.bridal)

特色婚紗推薦｜4.極簡緞面

自從維多利亞女王結婚時穿上白色緞面禮服，這件受到大眾矚目的婚紗，隨即成為多年的時尚指標。俐落前衛、一體成型的立體剪裁，沒有繁複的裝飾，耐看之餘，時尚度極高，一眾喜愛極簡的優雅新娘絕對不能錯過！

特色婚紗推薦｜4.極簡緞面(s.a.bridal)

特色婚紗推薦｜5.復古高領

復古風繼續襲捲婚紗界，帶起一股高領風潮。復古高領是歐洲貴族淑女的標誌性穿著，保守設計透露出高貴典雅的氣質。領口設計的變化甚多，有些採用全蕾絲的法式花邊設計，而這款則用上異材質的拼接，紗質的木耳邊領口小巧溫柔，密密的皺摺增添幾分甜美感，令婚紗顯得毫不單調。

特色婚紗推薦｜5.復古高領(s.a.bridal)

特色婚紗推薦｜6.氣質紗袖

氣勢十足的紗袖婚紗，近年成為時尚圈的新寵，也十分符合現代女性的品味。紗袖在新娘行走間，營造出飄逸的氣質，高冷的氣場瞬間驚艷全場。紗袖婚紗也十分適合用於拍攝婚照，只需把紗袖展開或揚起，便能拍出仙氣飄飄的女神氣質。

特色婚紗推薦｜6.氣質紗袖(s.a.bridal)

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