新娘髮型婚紗配搭2024｜低髮髻露肩婚紗絕配、公主頭配這款顯溫柔

【新娘髮型/新娘化妝師/】雖然Big Day只有一天，不過要準備的事項卻不少。因此，有不少新娘子在試妝的時候，仍處於正物色心儀婚紗的階段。當大日子將近，就需要重新和新娘化妝師溝通當日的髮型安排，《01女生》找來人氣新娘化妝師 Yoyo Yip和大家分享各款婚紗適合配搭的髮型，讓各位準新娘有多一個參考！



新娘髮型及婚紗配對推介｜1. 披髮造型、一字肩/露肩low cut 婚紗

Yoyo Yip表示，放頭髮的披髮造型絕對是首選。因為low cut婚紗上鏡的時候，由頸部至胸口上都有大範圍的空白地方，而披髮可修飾面形之餘，又可以不讓肩膀看上去過於空洞。但是，如選擇較誇張款式的鑽飾，就避免放頭髮。因為元素過多，會讓整體欠缺乾淨高級感。

(yoyoyipmakeup@IG)

新娘髮型及婚紗配對推介｜2. 低髮髻、一字肩/露肩low cut 婚紗

一個充滿鬆散慵懶感的低髮髻，看起來非常有女人味，鬆散的頭髮絲也可以修飾肩膊和面部線條。

(yoyoyipmakeup@IG)

新娘髮型及婚紗配對推介｜3. 高髻、入膊樽領婚紗

入膊款可展露新娘美麗的鎖骨和肩背線條，因此很受身形纖瘦的新娘子歡迎。這個款式的婚紗不適合有任何頭髮放於肩膊上，所以通常Yoyo都會建議新娘子選擇高髻，高貴耐看得來亦十分優雅。於教堂行禮的話，更可配上加上長頭紗。

新娘髮型及婚紗配對推介｜4. 公主頭/半馬尾綁髮 、背心/吊帶婚紗

這個款式的婚紗其實有一點尷尬，因為放頭髮的話就會遮蓋肩膀的設計。但往往選擇背心款的新娘子，其實都是希望透過婚紗較有覆蓋力的設計，遮蓋上半身不完美的地方，例如副乳。

因此，Yoyo通常會建議線條感較強的Half-up 和Half-down 的髮型。既可保留部份的頭髮作修飾，但又不會顯得過分厚重，反而呈現出顯女性的浪漫溫柔。

(yoyoyipmakeup@IG)

新娘髮型及婚紗配對推介｜5. 直髮、單膊婚紗

這個設計比較受喜歡型格打扮的新娘歡迎。Yoyo會建議紮一個簡潔乾淨的髮髻，或者可以大膽嘗試直髮造型，配上髮蠟更可以打造wet look，非常時尚，可以令賓客眼前一亮。但是使用髮蠟頭髮會變硬，不能再輕易轉其他造型，所以建議留待最後一個造型使用。

(yoyoyipmakeup@IG)

(圖片和資料獲新娘化妝師 Yoyo Yip 授權轉載。)