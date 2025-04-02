擴香推薦2025｜客廳/門口/浴室啱邊款香氣？Rituals櫻花味超療癒

名牌擴香推薦2025｜在沉悶和抑壓的天氣下，香氣自然成為不少人的紓緩渠道，使人放鬆身心、並提起活力。如果想家居長時間洋溢療癒香氣，可以擺放擴香，讓該空間成為自己的「comfort zone」。以下整理多款名牌擴香，各自有著獨特的香調，不知哪款是你的取向呢？



名牌擴香推薦2025｜客廳/門口擺放甚麼氣味？

不同的家居空間，或都有各種用途，若大家是隨心情選擇香氣的話，品牌Rituals便曾分享各個家居空間的氣味建議。如門口應擺放一款喜歡的香氣，讓出入時都擁有好心情；客廳則以舒適及馥郁香調幫助放鬆身心；辦公室內亦可用清新香氣來提神，並增加專注度。

此外，廚房及飯廳可透過花香，掩蓋烹調後的氣味，同時作餐桌點綴。睡房適宜脂粉及舒緩香氣，幫助休息前放鬆身心。而在浴室添置清新香調的話，更能營造出舒緩的水療氛圍。

名牌擴香推薦1. Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭滿室幽香藤枝擴香組165ml HK$815

品牌最受歡迎的氣味，主要來自清新的梨子香氣，糅合優雅的白色小蒼蘭芳香，讓人猶如置身於秋日的花園中，感受舒適的自然氣息。香調還包括琥珀、廣藿香和木調，感覺溫婉柔和，置於睡房再適合不過。

名牌擴香推薦2025｜Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭滿室幽香藤枝擴香組 (品牌官網)

名牌擴香推薦2. Acqua di Parma Signatures of the Sun Osmanthus Diffuser 180ml HK$900 (Harrods)

以桂花作為香調的主軸，氣味清幽脫俗，同時加入其他香調，使整體更顯溫暖的陽光氣息。擴香瓶以全黑打造，感覺高級華麗，加上療癒的桂花香氣，可以維持10至12星期，盡顯優雅格調。

名牌擴香推薦2025｜Acqua di Parma Signatures of the Sun Osmanthus Diffuser (品牌官網)

名牌擴香推薦3. Rituals The Ritual of Sakura Fragrance Sticks 香氛棒套裝 250ml HK$355 (Sephora)

隨著櫻花季的來臨，令人懷著一股賞櫻的興致。Rituals的櫻花擴香或能望梅止渴，甫打開已散發濃郁而不俗的櫻花甜香，而且擺放在浴室的話，大約可維持兩至三個月，讓人留住這股浪漫醉人的氣息。

名牌擴香推薦2025｜Rituals The Ritual of Sakura Fragrance Sticks 香氛棒套裝 (品牌官網)

名牌擴香推薦4. Bamford 白鳶尾室內擴香 250ml 約HK$730

連酒店水療中心都使用的英國品牌Bamford，擴香靈感源自創辦人最鍾愛的英式花園，將多種花卉糅合，如鳶尾根、水仙和玫瑰等，並加入橡苔營造雨後的濕潤感覺。此外，鳶尾花香和水仙的氣味療癒，適合置於工作室或書房，讓自己放鬆身心。

名牌擴香推薦2025｜Bamford 白鳶尾室內擴香 (品牌官網)

名牌擴香推薦5. Thann Aromatic Wood Aroma Diffuser 150ml HK$529

每當經過門店，都會被Thann的香氣吸引注意。這款擴香蘊含香橙和柑橘香氣，有效提起精神、增加活力，帶來愉快的感覺。同時加入肉豆蔻，幫助紓緩壓力和緊繃的情緒。