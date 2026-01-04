香薰蠟燭推薦2026｜香氛蠟燭新品情報：點綴家居/生活 增添儀式感

【蠟燭推薦2026/香氣推薦2026】無論你想為家居增添儀式感，或是讓家居來點不一樣，香氛蠟燭都是個好選擇！蠟燭不僅僅是精緻的裝飾品，更可以幫助放鬆心情、減少壓力與焦慮，可以說是每個忙碌工作的OL女生必備單品。想入手心儀的香氣產品，不妨參考一下以下的推薦。



蠟燭推薦2026：COS PERFUMERY SCENTED CANDLE 100g

喜愛簡潔且不張揚香調的話，主打簡約風格的COS為香薰系列推出兩款全新香薰蠟燭，一款是散發清新松木氣息的 Forêt，另一款則是充滿冬日香料溫暖氛圍的 Rogue Feu，能夠點燃長達50小時，讓家居充滿溫馨香氣。

蠟燭推薦2026：COS PERFUMERY SCENTED CANDLE 100g（COS官網）

蠟燭推薦2026：上海灘SHANGHAI TANG 薑花香薰蠟燭 HK$1,280

提到最能代表香港的香氣，必定是迷人而傳承著歷史的薑花香，相信大家總會在街頭偶遇到販賣薑花的奶奶，兩三朵花瓣看似不起眼睛，卻能以縷縷清香彌漫於居所。品牌將薑花香調為主調，融合薑花、丁香、花梨木、玫瑰及依蘭等東方元素，以溫潤木質調細說香港與品牌故事。

蠟燭推薦2026：ETM Remedies THE WANDER 香薰蠟燭 HK$450

沉穩、心境平和的森林香調絕對是家居必備的香調，放鬆身心同時淨化空間。由香港芳香治療師 Belinda Lam 創辦的 ETM Remedies （Enjoy This Moment），以異域畫面為調配靈感，打造出這款清新且富有感染力的木香調。

蠟燭推薦2026：ETM Remedies THE WANDER 香薰蠟燭 HK$450（品牌提供）

蠟燭推薦2026：To son 頑皮組正經組系列 炸彈造型香味蠟燭 HK$228

玩味造型蠟燭既能點綴家居，點燃過程亦會令人倍感愉快。這款本地品牌 To son的炸彈蠟燭，集合微醺甜香與暖味辛辣的香調，檸檬香橙配合生姜，帶出香草、肉桂、丁香與肉豆蔻等尾調，令人感覺調皮又不感突兀。

蠟燭推薦2025： To son Team Naughty/ Serious Bomb Scented Candle 頑皮組正經組系列 炸彈造型香味蠟燭 HK$228（品牌提供）

▼▼▼2025年新推出的蠟燭新品▼▼▼

蠟燭推薦2025：Diptyque季節限定版Fleur de Cerisier (櫻花)香氛蠟燭 190g HK$560

來到生機盎然的春天，最令人期待的莫過於五彩斑爛的花卉，梅花、櫻花、風鈴木等不同花季交接登場。Diptyque以櫻花為題，將豐富優雅的果香、麝香與玫瑰香氣交織，打造出詩意美妙的限定櫻花香氣。

蠟燭推薦2025：Diptyque季節限定版Fleur de Cerisier (櫻花)香氛蠟燭 190g HK$560（品牌提供）

蠟燭推薦2025：Maison Margiela Fragrances REPLICA香氛蠟燭「 On A Date」 165g HK$620

REPLICA香氛蠟燭又再添一員！今年情人節，調香大師 Carlos Benaim 與侍酒大師 Manuel Peyrondet 聯合創作，以普羅旺斯夏末的黃昏葡萄園約會情景為靈感。以黑加侖甜酒的濃郁果味為開首，再以大馬士革玫瑰的花香與廣藿香的木質氣息相互交織，重現出浪漫約會的悸動時刻。

蠟燭推薦2025：Maison Margiela Fragrances REPLICA香氛蠟燭「 On A Date」 165g HK$620（品牌提供）

蠟燭推薦2025：Diptyque城市香氛蠟燭系列－Milan（米蘭）HK$690

提到Diptyque的代表作之一，不能不提到城市香氛蠟燭系列，為大家帶來各個世界名城的魅力。今次系列迎來第十二個目的地：Milan（米蘭），燭杯上的飾有米蘭建築的新古典主義風格特色，香調以多重花香配以清新的天竺葵、微辛的小豆蔻，加上淡然的木質香調，重新詮釋米蘭的典雅、優雅氣息。

蠟燭推薦2025：Diptyque城市香氛蠟燭系列－Milan（米蘭）HK$690（品牌提供）

蠟燭推薦2025：LUSH 璀璨星河香氛蠟燭 intergalactic Scented Candle HK$190

LUSH 首次將經典香氣化身限定蠟燭，讓大家不用浸浴，都可以隨時沉醉於迷人氛圍當中！這款由顏色繽紛的璀璨星河為靈感的香氛蠟燭，雖然沒有霓虹色彩引領銀河旅程，但胡椒薄荷與佛手柑的清爽、提神氣味，足以帶領你逃離現實，到夢想空間冒險！

蠟燭推薦2025：LUSH 璀璨星河香氛蠟燭 intergalactic Scented Candle HK$190（品牌提供）

蠟燭推薦2025：Rituals The Soulful Collection 香氛蠟燭 HK$510

有別於以往Rituals 的系列，今次品牌與三位享譽全球的調香師： Haohua Meng Riviere、Vladimir Lardin和Soraia da Costa Silva共同攜手，以愛、積極或感恩三種情感為靈感，沒有限制任何香氛成分下打造出全新的The Soulful Collection，以獨特的花香調展現出強烈情感。

蠟燭推薦2025：Rituals The Soulful Collection 香氛蠟燭 HK$510（品牌提供）

蠟燭推薦2025：Bacha Coffee 摩洛哥之花香薰蠟燭 250g HK$633

如果想感覺果香與花香的平衡，夿萐咖啡最新推出的摩洛哥之花香薰蠟燭，摩洛哥橙花配合柑橘及可可粉，仿如置身在摩洛哥田野上的茂盛花海般，溫暖又清香。

蠟燭推薦2025：Bacha Coffee 摩洛哥之花香薰蠟燭 250g HK$633（品牌提供）

蠟燭推薦2025：Diptyque Amande(杏仁)香氛蠟燭 190g HK$560

蠟燭不僅僅是精緻的裝飾品，更可以幫助放鬆心情、減少壓力與焦慮。Diptyque新推出的限量版香氛蠟燭，以法國傳統食物galette des rois(國王餅)為靈感，帶來香甜不膩的杏仁奶油風味，為冬日點起溫暖感。

蠟燭推薦2025：Diptyque Amande(杏仁)香氛蠟燭 190g HK$560（品牌提供）

▼▼▼2024年新推出的蠟燭新品▼▼▼

蠟燭推薦2024：MALIN+GOETZ 番茄香氛蠟燭 255g HK$550

雖然無法立即歸隱田園，打造內心一片淨土亦同樣重要，MALIN+GOETZ 轉化以往限量現身的番茄香氛蠟燭放到主要成員，將盛夏的農夫市場或繁茂的菜園氛圍帶到大家跟前，打造清新的家居體驗。

蠟燭推薦2024：MALIN+GOETZ 番茄香氛蠟燭 255g HK$550（品牌提供）

蠟燭推薦2024：Van Cleef & Arpels 全新Les Bougies Extraordinaires香薰蠟燭系列 HK$800

備受熱捧的Van Cleef & Arpels，將近年末，品牌帶來全新香薰蠟燭系列Les Bougies Extraordinaires，以大自然中的詩情畫意為靈感，將檀香的暖意與癒創木的香氣注入系列中。蠟燭飾以白色漆面玻璃，並點綴上The Collection Extraordinaire的經典標誌，精緻的花卉圖案呈現出陶瓷獨特的柔和感。

蠟燭推薦2024：Van Cleef & Arpels 全新Les Bougies Extraordinaires香薰蠟燭系列 HK$800（品牌提供）

蠟燭推薦2024：bamford 白鳶尾香氛蠟燭 140g HK$380

想入手clean beauty、環保理念的產品，選擇由貴族 Carole Bamford女爵創立，源自英國、以天然有機成份為主的BAMFORD 就合適不過！以天然植物萃取，成份為乾淨明亮的鳶尾花香與優雅柔和的水仙，帶出獨特而精緻的香氣，能夠徹底釋放積累的壓力。

蠟燭推薦2024：bamford 白鳶尾香氛蠟燭 140g HK$380（品牌提供）

蠟燭推薦2024：Santa Maria Novella Firenze 1221 250g HK$700

香氛產品並不單純代表著品牌，更會包涵著歷史、文化藝術。Santa Maria 這個來自上世紀 1221年的傳奇藥房品牌，重新演繹各個世紀的人文之美，推出由香甜花調、沉實木調到清新水果香等一系列八款香氛。

系列延續2021年推出的Firenze 1221香氛系列，更添上了古典與現代元素，以作紀錄十三世紀的八個重要時刻與場景，例如歷史性的皇室婚禮、平民賑災事件及修道院花園的日常美景等。

蠟燭推薦2024：Santa Maria Novella Firenze 1221 250g HK$700（Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella）

蠟燭推薦2024：Le Labo 經典香氛蠟燭11種香氣各具特色

作為近年香氛界的新力軍，來自紐約的LE LABO，一直以來都走低調路線，靠著口耳相傳傳遍世界各地，成為大家默默收藏的口袋目標之一！

LE LABO 今年亦為大家帶來與Fine Fragrance Classic Collection 香水系列不同的經典香氛蠟燭，當中的 PETIT GRAIN 21，橙花與綠葉底調融合，展現出甜美、溫暖的花香。

蠟燭推薦2024：Le Labo 經典香氛蠟燭11種香氣各具特色（Le Labo）

蠟燭推薦2024：MALIN+GOETZ 霧境草木香氛蠟燭 255g HK$550

來自紐約的天然護膚品牌MALIN+GOETZ，十分適合喜愛簡單產品的你！除了高效溫和的護膚產品外，品牌的蠟燭香氣亦是必試好物，與品牌的藥理淵源相輔相成。全新的霧境草木系列，來自經典大麻草系列，佛手柑、黑胡椒、暗沉葉香及雪松木製成，清新的草本、自然植物香氣使人感到平靜，一點即能夠逃離城市煩囂，沉浸在大自然懷抱中。

蠟燭推薦2024：MALIN+GOETZ 霧境草木香氛蠟燭 255g HK$550(MALIN+GOETZ)

蠟燭推薦2024：Diptyque x Café Verlet 攜手演繹經典美食味道 蠟燭注入巴黎風采

如果喜愛美食、品味咖啡與生活的話，Diptyque 以擁200年歷史巴黎咖啡店 Café Verlet的傳統甜品為靈感，推出4款經典美食味道的香氛蠟燭，重新演繹經典香氛蠟燭。

這次系列香氛蠟燭，分別是咖啡香調的Café、軟忌廉香調的Chantilly、法式糕點香調的Biscui以及蜜餞香調的Fruits confits，都是讓人無法抗拒的香氣。聯乘不單讓人乘著香氣中體驗置身於巴黎、咖啡店中，系列的蠟燭杯、外盒更邀請到英國知名插畫家 Clym Evernden設計，以可愛、活潑的畫作還原 Café Verlet 身處的街景與巴黎風貌。

蠟燭推薦2024：RITUALS 重推櫻花系列「The Ritual of Sakura」

RITUALS 將暢銷的櫻花系列「The Ritual of Sakura」重新推出，系列當中包含沐浴、身體護理、香氣產品，全部採用櫻花與米奶萃取等成分配製而成，能夠由頭到腳都沉浸於精緻、甜美的花香中。

蠟燭推薦2024： LOEWE 「Home Scents」系列蠟燭

LOEWE推出甜香醇厚的「烤榛果」與「蘑菇」香味的香氛蠟燭、蠟燭台，木質調與泥土混合出樸實而獨特的香味，營造出溫馨舒適的家居。

蠟燭推薦2024：LOEWE 「Home Scents」系列蠟燭（LOEWE）

蠟燭推薦2024：Jo Malone London 懷舊皂盤​麝香居家香氛工藝蠟燭

復古潮流回歸，從服飾到家居配件都看到其影子！Jo Malone London 亦以英倫古風打造出全新的英倫古董市集系列「The Antiques Market Collection」，每件單品都十分精美，充滿復古風情、故事感。

系列中的懷舊皂盤麝香居家香氛工藝蠟燭（Dawn Musk Home Candle），麝香香氣溫潤淡雅，外觀配以精美的金色蠟燭蓋及白色蠟燭，好比一件寶藏，相當值得收藏！

蠟燭推薦2024：Jo Malone London 懷舊皂盤​麝香居家香氛工藝蠟燭（Jo Malone London）

蠟燭推薦2024：Diptyque 首個可補充式香氛蠟燭系列登場！

每每用盡蠟燭後，餘下的玻璃樽子都不知道應該掉棄或是好好收藏，家中空間不多，又不想因此對追求生活質素、香氣而卻步，入手兼具美觀、藝術感與環保概念的可補充式香氛蠟燭就適合不過。

Diptyque 推出一套五款的「Diptyque香氛之旅」（Les Mondes de Diptyque），每款蠟燭均以多種香味的蠟質調合而成，能夠展現不同的世界秘境享受。