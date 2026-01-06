香氛沐浴露推薦｜12大全日散發自然體香：SABON清新、Aesop滋潤

【沐浴露推薦｜持香度高】使用持香度高的沐浴產品，不僅可以洗去一身疲憊，更有著放鬆身心的效果，今個冬季不妨可以入手帶有香氣的沐浴產品，為自己轉換明媚心情！這次《01女生》為大家精選了不同質感的沐浴產品﹐都是有著清新迷人香氣，而且是滋潤度高的，特別適合冬季使用。



沐浴露推薦1. SABON 春悅百香園柔膚滋養沐浴油 500ml HK$340

SABON沐浴油糅合四大天然護膚油包括可可巴油、牛油果油、小麥胚芽油及橄欖油，有著幼滑舒緩的泡沫，可細緻地潔淨肌膚，使全身肌膚回復絲滑保濕，帶來軟嫩的觸感。而且沐浴油有著迷人浪漫的香氣，初調是果汁充沛的柔和大黃香氣，伴隨著新鮮採摘的鼠尾草綠葉芳香；隨後由西柚及香橙的清新香調引領著遊走於柑橘樹下，最後由舒心的麝香調和木調，讓人猶如沉浸於春日美麗花園。

沐浴露推薦1. SABON 春悅百香園柔膚滋養沐浴油 500ml HK$340（品牌提供）

沐浴露推薦2. Aesop 厄勒俄斯滋潤身體潔膚露 500ml HK$417

Aesop的厄勒俄斯滋潤身體潔膚露，具奶油般的獨特乳霜質地，一搓即有細緻的綿密泡沫，提供舒緩潔淨效果，沐浴後肌膚回復柔軟、水潤以及猶如煥然一新。此外，潔膚露含豐富的植物萃取精油，像是雪松、廣藿香和丁香，可交織出木質、辛香、草本的迷人香氣，使得身體肌膚和沐浴空間縈繞美好芬芳。

沐浴露推薦2. Aesop 厄勒俄斯滋潤身體潔膚露 500ml HK$417（品牌提供）

沐浴露推薦3. BVLGARI 大吉嶺茶香沐浴露 300ml HK$470

想要尋找較中性的香氣，不妨考慮BVLGARI的大吉嶺茶香沐浴露。此款沐浴露靈感源自品牌Pour Homme男士淡香水的標誌性氣息，蘊含大吉嶺茶香調，癒創木精華和麝香，帶來清新宜人的感受，同時輕柔呵護並潔淨肌膚。

沐浴露推薦3. BVLGARI 大吉嶺茶香沐浴露 300ml HK$470（品牌提供）

沐浴露推薦4. Chloé SCENTED SHOWER GEL芳香沐浴露 - Cedrus 300ml HK$430

Chloé的SCENTED SHOWER GEL芳香沐浴露，由瓶身到沐浴露都猶如香水般。沐浴露瓶身設計就是取材自精緻的 Atelier des Fleurs 香氛瓶，並以如陽光散射的百褶紋點綴，完美襯托瓶內的芳香沐浴露。沐浴露更是以純素配方，加水後能即時產生豐盈細膩的泡沫，溫和清潔肌膚。系列中的Cedrus香氣，揉合了珍貴雪松木、香根草和檀香的深邃木香，與清新明亮的麝香和柑橘香調細膩交融，是一種極致輕柔靈動的芳醇香氣。

沐浴露推薦4. Chloé SCENTED SHOWER GEL芳香沐浴露 - Cedrus 300ml HK$430（品牌提供）

沐浴露推薦5. Maison Francis Kurkdjian Grand Soir 手部及身體潔膚露 350 ml HK$720

MFK 的Grand Soir 手部及身體潔膚露，散發著琥珀與木質的馥鬱芬芳，岩薔薇、薰衣草和肉桂葉的深邃氣息便撲面而來，而琥珀香草與安息香的甜美溫暖則在基調中縈繞不散。潔膚露遇水後，啫咖哩化為豐富綿密的香氛泡沫，肌膚倍感柔軟、水潤且具彈性，帶來舒適愉悅的感官享受。

沐浴露推薦5. Maison Francis Kurkdjian Grand Soir 手部及身體潔膚露 350 ml HK$720（圖片來源：Maison Francis Kurkdjian官網）

沐浴露推薦6. L’OCCITANE 杏仁沐浴油 500ml HK$375

L’OCCITANE的杏仁沐浴油，配方揉合了甜杏仁的強效保濕作用，與水混合後形成細膩泡沫，發揮溫和潔淨及保濕功效，為肌膚補充豐沛水份，讓浴室瀰漫著滿滿的美味杏仁清香，猶如在夏天時置身於普羅旺斯的杏樹果園。

沐浴露推薦. L’OCCITANE 杏仁沐浴油 500ml HK$375（品牌提供）

沐浴露推薦7. LAURA MERCIER 柔膚保濕沐浴乳 200ml HK$360

LAURA MERCIER所推出的柔膚保濕沐浴乳﹐質地輕盈，遇水即化作細緻泡沫，配方特別注入水感保護膜因子，有效於肌膚表層形成溫柔堅韌的鎖水屏障，締造長達10小時深層補水效果。蘊含紅海藻萃取、法國西梅油及琉璃苣籽油等高效護膚成分，可強化肌膚屏障，讓肌膚沐後柔嫩細滑，散發宛若法式細緻光采。

沐浴露推薦. LAURA MERCIER 柔膚保濕沐浴乳 200ml HK$360（品牌提供）

沐浴露推薦8. Miss Dior玫瑰沐浴啫喱 175ml HK$470

Miss Dior玫瑰沐浴啫喱富含玫瑰水，能溫和潔淨同時昇華肌膚美態，並散發標誌性Miss Dior芳香，煥發清新感覺。沐浴泡沫的啫喱質感無比舒適，可令肌膚持續水潤，舒緩繃緊不適。

沐浴露推薦. Miss Dior玫瑰沐浴啫喱 175ml HK$470（圖片來源：Dior官網）

沐浴露推薦9. hetras Hotel Therapy Body Wash 恬靜香氛沐浴露 1,013ml HK$108

韓國超人氣國民香氛品牌 hetras，所推出的沐浴露結合香水級香氣配方及富含抗氧成分的青無花果萃取物，有助為肌膚補水、保濕及提供保護，質感輕盈而不黏膩，帶來自然舒適的體驗，是日常使用的高性價比之選。

沐浴露推薦. hetras Hotel Therapy Body Wash 恬靜香氛沐浴露 1,013ml HK$108（圖片來源：hetras官網）

沐浴露推薦10. The Body Shop 大溪地提亞蕾花身體沐浴露 250ml HK$149

The Body Shop Spa of the World™️系列靈感源自古老文化中的護膚智慧，融合自然力量與香氛療癒。這款大溪地提亞蕾花身體沐浴露，蘊含社群公平貿易有機初榨椰子油及來自大溪地提亞蕾花香油，帶來綿密兼芬芳泡沫，令肌膚感覺清新和柔軟，使用後肌膚會散發熱帶花香。

沐浴露推薦. The Body Shop 大溪地提亞蕾花身體沐浴露 250ml HK$149（品牌提供）

沐浴露推薦11. everyBODY LABO反斗奇兵勞蘇保濕沐浴露 520ml HK$88

本地個人護理品牌everyBODY LABO 一直以「天然呵護」為核心理念，專注嚴選對肌膚與身體具實效的天然成分，致力為消費者帶來實惠兼高效的護理體驗。這款保濕沐浴露以可愛3D立體樽身設計，配以卡拉哈里西瓜籽油配方，為肌膚提供深層滋潤，提升肌膚亮度，強化皮膚屏障及減少刺激感。沐浴露有著甜蜜果香，散發著清新芬芳香味。

沐浴露推薦. everyBODY LABO反斗奇兵勞蘇保濕沐浴露 520ml HK$88（品牌提供）

沐浴露推薦12. Miller Harris 晨曦朝露潔膚露 300ml NT$1,110（約HK$260）

Miller Harris的晨曦朝露潔膚露，有著閃耀的佛手柑結合芳香的迷迭香與岩蘭草，並有富含保濕成分維生素E與椰子油萃取的柔滑細緻泡沫，深層潔淨肌膚並帶來柔嫩膚觸，讓大家每時每刻都沉浸於優雅香氣中。