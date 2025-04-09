防曬推薦2025｜抵禦UVA、UVB同時護膚！ANESSA等討論度高新款

防曬推薦2025｜踏入陽光普照的初夏，相信不少女生都想做好防曬，以應對肌膚被曬傷。每年都推出多款防曬霜和新配方，以下整理熱門、討論度高的防曬推薦，大家不妨參考一下。



防曬推薦2025｜款式1. Supergoop! 升級版UNSEEN透明無感妝前防曬霜 SPF50 50ml HK$345

以天然防曬配方，結合全新的透明無感防曬科技，提供UVA及UVB雙重防護，同時質地透氣輕盈，營造零負擔的舒適感。此外，防水持妝配方有效提升肌膚的自然透亮度，亦使後續底妝更為持久。

防曬推薦2025｜Supergoop! 升級版UNSEEN透明無感妝前防曬霜 SPF50 50ml (品牌提供)

防曬推薦2025｜款式2. Clé de Peau Beauté 昇級版全效保護防曬乳霜 SPF50+ PA++++ HK$800

薈萃多種高效植物成分，蘊含逾半護膚成分，可以防曬之餘，幫助保濕、滋潤和提亮，並改善粗糙和質感問題。採用智慧禦光導入美肌紅光，可以促進細胞增生，以及表皮層循環，以減少肌膚泛紅。

防曬推薦2025｜Clé de Peau Beauté 昇級版全效保護防曬乳霜 SPF50+ PA++++ (品牌提供)

防曬推薦2025｜款式3. SHISEIDO 新昇華FUTURE SOLUTION LX晶鑽煥亮抗禦防曬霜SPF50+ PA++++ 50ml HK$790

糅合日本珍稀伊吹山延命草，結合尖端生物防禦技術，能夠隔絕三重光線，包括紫外線、藍光和紅外線，從全方位鞏固肌膚。防曬霜同時能抵禦空氣污染造成的侵害，展現亮澤飽滿的水嫩肌膚。

防曬推薦2025｜SHISEIDO 新昇華FUTURE SOLUTION LX晶鑽煥亮抗禦防曬霜SPF50+ PA++++ 50ml (品牌提供)

防曬推薦2025｜款式4. ANESSA 全新升級全效濾光活膚UV乳液 SPF50+ PA++++ 30ml HK$240

採用全新的濾光活膚技術，結合太陽能量礦物精華，可以阻截紫外線UVA及UVB，同時將陽光內的部分光譜，轉化成美肌能量，幫助抑制真皮層老化，以及黑色素形成。再加上活性亮白成分「m-傳明酸」，可以預防形成色斑及雀斑。

防曬推薦2025｜ANESSA 全新升級全效濾光活膚UV乳液 SPF50+ PA++++ 30ml (品牌提供)

防曬推薦2025｜款式5. Cetaphil 每日物理防曬底霜SPF50 50g HK$240

專為敏感肌膚而設，採用尖端的微粉化氧化鋅技術，將防曬基礎全調成物理礦物，可以溫和地抵禦紫外線。具備120分鐘防水功效，適合水上活動時用。

防曬推薦2025｜Cetaphil 每日物理防曬底霜SPF50 50g (品牌提供)

防曬推薦2025｜款式6. THE WHOO 拱辰享雪煥白防曬BB霜SPF50+ PA+++ 40ml HK$380

以宮廷美容秘方為本，使用珍珠萃取物、專利拱辰Solution及Anti-Darkness複合配方，有效改善肌膚暗沉、抑制黑色素生成，同時提供保濕作用。BB霜同時有著防曬功效，能夠持久控油，遮蓋肌膚瑕疵及毛孔，讓肌膚散發自然亮澤的氣息。

防曬推薦2025｜THE WHOO 拱辰享雪煥白防曬BB霜SPF50+ PA+++ 40ml (品牌提供)

防曬推薦2025｜款式7. BEYORG Team Dr Joseph無香料礦物防曬乳 SPF 30 HK$695

蘊含溫和植物活性成分，包括有機大馬士革玫瑰花水、有機無花果果實萃取物和向日葵籽油，可以幫助補濕，同時為肌膚提供強效的防曬和保護作用。防曬乳質感清爽，適合敏感肌使用。