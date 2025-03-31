春夏日本流行必備「透膚上衣」4套靈感穿搭　防曬兼具時尚小性感

「Sheer」透膚單品是近幾年春夏的熱門單品，輕透薄料材質，能若隱若現露出肌膚，不論是當成層次疊搭出衣著細節重點，或者天氣炎熱時穿，來達到涼感清爽的穿著感受，讓「透膚」成為許多女生心中很愛的系列。



在眾多透膚商品裡，最百搭絕對非「透膚上衣」莫屬，不僅好駕馭且搭配起來不燒腦之外，還可輕鬆變換甜系或鹽系的風格，而近期也觀察到日本女生經常以透膚上衣呈現多樣造型變化，想知道有哪些推薦混搭參考嗎？一起從以下4種穿搭靈感．為新季節打造日系注目街頭印象。

日本女生春夏時尚最愛，運用透膚上衣打造4種防曬時尚穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

春夏防曬必備 透膚上衣4種靈感穿搭（01製圖）

+ 16

LOOK 1. 透膚上衣×牛仔褲

當沒有穿搭想法的時候，透膚上衣其實很適合拿來單穿使用，例如選擇一件合身款白色或深色的透膚上衣與牛仔褲混搭，能讓透膚的透感更明顯之外，同時凸顯出休閒輕鬆的氣息，帶點清爽風格非常推薦在春季穿搭。

LOOK 2. 透膚上衣×洋裝

寬鬆、長版剪裁透膚上衣，在造型變化上可以有更多不同呈現方式，身為穿搭高手的大家絕不能錯過，選用寬鬆透膚上衣當作洋裝穿著，利用粉色調與奶油色加乘，瞬間增添甜美滿分的女孩魅力，換上長版透膚洋裝內搭平口上衣和長褲，簡單變換成率性的鹽系Look。

LOOK 3. 透膚上衣×背心

透膚上衣不僅可以當作內搭也可變成外呈現造型，以透膚上衣+背心Mix，使衣著表現俐落的知性優雅印象，或者選一款好看又修飾的小可愛內搭，結合短裙與長褲，層層堆疊街頭個性的日系態度。

同場加映：「ABG style」穿搭係咩？Jennie私服最常著 3招打造性感可愛造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

LOOK 4. 透膚上衣×同色系

高階版透膚上衣混搭技巧，嘗試以透膚上衣+同色系配色巧思，比如全身奶油色單品，為整體注入一股清新明亮視覺，也可點亮好親近的鄰家感，融入寶寶藍圍裹裙，讓想表現的風格更突出，另外以全黑混搭思路，傳達中性有型的帥氣度，兩種造型轉換看起來雖然不難，但還是要著重整體和諧感，不然很容易不小心踩雷。

春季穿上透膚上衣打造可甜可鹽造型

透膚向來是春夏季節百搭的必備，以上推薦4套穿搭靈感，大家也學會日本女生的搭配秘訣嗎？一起將透膚上衣從衣櫃拿出來，為外出時刻展現多變聚焦日系層次。

同場加映：返工時尚｜日本潮人恤衫4種穿搭法 展現Smart Casual百搭造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】