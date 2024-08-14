皮膚科醫生揭5大防曬迷思　4款防曬推薦　不只UVA、UVB還需抗藍光

別以為整天都待在家或辦公室就不用防曬，想抗老，最關鍵的保養就是防曬！隨著美容觀念的普及，大家都知道紫外線會造成肌膚不僅曬黑、曬傷，還會曬老，但很多人誤以為，如果今天都不出門，或是工作環境都待在室內，其實沒防曬影響也不大，打咩打咩（叉叉手），防曬除了要防UVA、UVB外，今年的防曬新趨勢，更強調還得要防「可見光、藍光」才全面。



這次小編特別採訪台灣京硯皮膚科診所皮膚科院長蔡逸姍醫生， 為大家說明可見光、藍光對皮膚的影響，以及破解常見的防曬迷思，不想老得快，必須筆記，導正觀念！

不只防UVA、UVB，還得防高能量可見光（Heliocare官網）

2024防曬趨勢：不只防UVA、UVB，還得防高能量可見光（藍光）

根據美國的標準，防曬波長達370奈米（CW>370）以上的產品，標示為寬頻防曬，市面上防曬標示為能夠保護皮膚免受紫外線UVA曬黑曬老，和UVB曬紅曬傷射線的傷害。

蔡逸姍醫生特別提醒，除了防紫外線外，也要注意HEV(High-energy visible light)高能量可見光，也就是藍光，可能穿透皮膚，對皮膚造成影響。尤其是過度或是過長時間的曝曬，可能造成皮膚變黑、長黑斑（例如肝斑）、真皮老化，以及產生自由基等等。

台灣皮膚科醫生揭秘5大防曬迷思，防曬新趨勢，室內室外都要防！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

皮膚科醫生解答5大防曬疑問（pexels@Mikhail Nilov；01製圖）

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防曬迷思1. 待在室內就不用防曬？

很多人誤會防曬是「出門」才需要擦，這可是大錯特錯！皮膚科蔡逸姍醫生說明，除了日曬外，室內的光源包含像是鹵素燈、展示櫃燈、日光燈、省電燈泡裡，其實都含有紫外線UVA的波段，如果家裡有窗戶，還會透進可見光，加上現在大家都會使用電子產品，電腦、手機都會有藍光，這些都會對皮膚造成傷害。蔡逸姍醫生分享，身為皮膚科醫生，一年365天，不管是晴天、雨天、陰天，人在室內還室外，一定都會擦防曬，且外出包包內也會放傘跟帽子，建議大家可以養成，早上起床刷牙洗臉後，就直接擦防曬的好習慣。

防曬迷思2. 隔離霜直接取代防曬？

市面上有許多的隔離霜、妝前乳，都標榜有防曬的係數，很多人會直接當防曬產品使用，但蔡逸姍醫生表示，隔離霜還是屬於彩妝的一種，這類產品通常會有潤色的效果，大家不可能拿來厚塗，防曬的效果當然也就沒那麼好。建議大家，隔離霜歸隔離霜，防曬歸防曬，還是要先擦足防曬後，再來上妝。

防曬迷思3. 有擦就有防護效果？

防曬不是有塗就好，量不足的話效果就會大打折扣！那到底防曬要塗多少量才算夠？蔡逸姍醫生說明，每一平方公分要塗兩毫克，比較實用的測量方式，就是以自己的食指為單位，整張臉的使用量要用到「2個指節」才夠，如果今天選用的是比較水的防曬劑型時，就以10元硬幣的量來計算。

蔡醫生補充分享，如果不想要特別測量用量，也可以像她每次都塗兩次，先塗第一層等吸收後，再塗第二層，記得厚塗就對了，且每兩個小時就要補擦一次，才能達到防曬產品標示的防護效果。

防曬迷思4. 長痘痘就不用防曬？

夏天氣溫飆高，肌膚出油量也變多，油痘肌大家的夢靨又來了！長痘痘時，為了不要再增加肌膚的負擔，很多人乾脆連防曬也直接省略，但這樣可不行。

蔡逸姍醫生說明，即使是長痘痘，還是要做好防曬，但如果發現擦了防曬產品，反而更容易會長粉刺，就會建議改以物理性遮蔽的方式來防曬，像是撐傘、戴帽子，帽子最好是挑選寬沿帽的設計，遮蔽的範圍會比戴棒球帽的防護效果更佳。

防曬迷思5. 擦防曬一定要卸妝？

擦了防曬到底需不需要卸妝？蔡逸姍醫生解答：「還是要看選擇的防曬產品！」如果今天擦的是沒有潤色效果的防曬，其實以洗面乳清潔就可以了，不需要額外再使用卸妝產品，但如果是使用有潤色、標榜高防水抗汗功效的防曬產品，就建議要先卸妝再清潔，避免堵塞毛孔。

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4款全新防曬推薦（pexels@Armin Rimoldi；01製圖）

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1. Heliocare 360°全方位光譜乳

Heliocare 360°全方位光譜乳 SPF50/PA+++ 50ml



全新防曬科技「BioShield System®」，能增加對藍光、可見光的防護力，搭配植物性多酚類的光防護成分「酚波克Fernblock®＋」，達到全面紫外線防護。獨特無油配方，輕盈無負擔，具有良好光穩定性。

2. La Roche-Posay全效廣譜輕盈隔離乳液

La Roche-Posay全效廣譜輕盈隔離乳液 SPF50+/PA++++ 50ml，$265



皮膚科醫生也推薦的防曬！全新升級「UVMUNE 400防曬科技」，有效抵禦防護極長波UVA對肌膚造成的曬黑曬老傷害，還加入La Roche-Posay溫泉水，發揮高效保濕力，同時也是海洋友善配方。

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3. Avène超能全護防曬液

Avène超能全護防曬液 SPF50+ 150ml



深得許多皮膚科醫生青睞的Avène，今年推出的防曬新品「超能全護防曬液」，專利光防曬技術，獨家TRIASORB®及複合防曬成分提供寬頻式光防護，能隔離UVB/ UVA對肌膚的傷害並防禦藍光。同時也符合海洋友善配方，符合夏威夷海灘對防曬品成分的法規限制，想要上山下海，擦這瓶就對啦！

4. AHC極致防禦零油光防曬棒

AHC極致防禦零油光防曬棒 SPF50+/PA++++ 14g



韓妞包包內幾乎人手一款的AHC防曬棒，今年再推新成員「極致防禦零油光防曬棒」，又被暱稱#小黑盾，採用AHC韓國醫美專研Air零重力防曬黑科技，羽量級輕盈貼膚，零負擔不黏膩，並添加抗油光礦物成分——爐甘石粉，有效吸附多餘皮脂，清爽零油光，非常適合香港悶熱潮濕的夏天使用。

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