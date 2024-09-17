48歲林心如5個抗老保養秘訣　凍齡關鍵飲食清淡　出門要認真防曬

林心如狀態真的好好！是演員、製作人、出品人，身份超斜槓的林心如，也是演藝圈著名「與時光逆行」凍齡女明星。



在今年迎48歲生日時，曬出和10年前照片的對比，讓網友直呼「根本沒差！」8月出席Helena Rubinstein記者會時，展現零死角的美貌，更自豪現在的狀態「明亮動人」，到底私底下都做了哪些事？她也大方的傳授40+女生們都該重視的保養方法！

48歲依然明亮動人，快來看凍齡女神林心如的5個抗老護膚心得！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

48歲林心如的5個護膚保養心得（Instagram@loveruby_official；01製圖）

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1. 防曬一定要認真做

紫外線是公認造成肌膚老化的頭號殺手，林心如分享以前年輕時，曬完太陽後肌膚的修復力快，但隨著年紀增長，真的有感受到修復力沒那麼好了，現在就會非常重視防曬，外出時不僅會戴帽子，還會戴防曬口罩，避免地上的光反射到臉上。

2. 厚敷繃帶乳霜

身為演員，上鏡沒辦法任你挑角度，林心如透露自己最重視的就是輪廓線的緊緻，希望可以在拍攝時每個角度都好看。她分享除了每年會進行電波保養外，日常的保養維持也不可少，且要挑對適合的產品，像是在修復期不能使用含酸的成分，她自己會選擇Helena Rubinstein黑繃帶乳霜天天使用。

更不藏私的分享，如果隔天要出席重要活動，她會直接厚敷黑繃帶，外面再覆蓋一層浸潤化妝的化妝棉，大概濕敷個5分鐘，雖然方法偏奢侈，但用完後整個臉真的會變超～亮，形容「明亮動人」一點也不為過！

3. 善用美容道具

女明星最怕的就是水腫，林心如分享自己平常都會隨身攜帶各種美容小道具，在敷臉的時候就會邊搭配使用，透過適度的按摩能夠促進血液循環，還能有消水腫、拉提線條的效果，即使工作忙碌緊湊、熬夜拍戲，還是可以在鏡頭前維持在最佳的狀態。

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4. 維持運動習慣

曾說過自己其實是易胖體質的林心如，即使當了媽媽還是維持緊實的身材，她表示私底下真的很勤勞在運動，現在一週會運動五天，每天都會由教練安排不同的課程。養成運動的好習慣，不僅是為了健康，也能幫助提高新陳代謝，讓自己不容易發胖。

5. 飲食盡量清淡

想要打破中年發福魔咒，光靠勤勞運動還不夠，林心如也很重視飲食。她表示自己其實一直以來吃東西就偏清淡，而且也會提醒自己要多喝水，每天基本上都要喝滿3000CC的水才行。

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