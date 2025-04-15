打造轉季發光肌！編輯部實試4大春夏護膚好物 Clinique可快速淡斑

【轉季護膚推薦/春夏護膚推薦】又來到四季交替的時候，來到春夏時份，不知道你的護膚要點會是補濕、提亮美白、改善皮膚敏感或是抗老呢？今次《01女生》編輯部將會以最常見的皮膚需求出發，實試分享4款春夏護膚產品，品牌包括Clinique、d program、sisley、La Mer（排名不分先後），當中具備不同功能性，讓大家可以參考自身的皮膚需求，入手最合適的轉季好物。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的功能、成份、價錢、保濕程度與推薦程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

編輯部實試4大春夏護膚好物！(陳葦慈攝)

高級編輯 張懿慧：一年四季保濕鎖水最重要！

高級編輯 張懿慧：一年四季保濕鎖水最重要！

曾經歷因氣溫急變令肌膚乾敏不適，所以每當轉季前都會加強保濕修護功夫，避免痕癢泛紅問題。經友人介紹下，入手資生堂旗下品牌d program 5X酵母益生元保濕強韌精華，質地水潤易推，可迅速被肌膚吸收，瞬間回復潤澤。

D PROGRAM 5X酵母益生元保濕強韌精華 45mL HK$335 (陳葦慈攝)

想要有效保濕，補水、鎖水缺一不可！系列加入酵母益生元科技，重點針對敏感循環，提升肌膚中好菌數量及質素，修復及鞏固肌膚屏障。精華亦富含七葉樹萃取精華，喚醒肌膚自生保濕因子，復原鎖水能力；甘草萃取及海藻糖成分，助即時鎮靜紓敏及改善粗糙，同時減淡細紋。

編輯 李樂瑤：轉季降敏退紅必備

編輯 李樂瑤：轉季降敏退紅必備

天氣忽冷忽暖，除了容易令身體吃不消，皮膚亦備受挑戰，特別是鼻翼、臉頰的位置，容易出現泛紅、乾燥的情況。最近一整個月，天氣轉變令鼻敏感情況反覆，流鼻水及打噴嚏不斷，令鼻翼下方的泛紅情況嚴重，甚至化妝後亦無法完全遮掩，令筆者十分困擾。

sisley Soothing Care for Sensitive Skin 舒敏修護乳霜（抗敏）40mL HK$1,500 (陳葦慈攝)

今次嘗試了sisley這款全新的舒敏修護乳霜，質地輕盈，相當易吸收。在化妝水後使用它，之後亦能輕鬆配合其他護理步驟，持續數天已能看出泛紅問題得到顯著改善。因為當中以100%天然的活性成分結合科研成份，不單能夠滋養皮膚、即時為肌膚減退泛紅，更可以讓皮膚變得更強韌，顯著地抑制神經纖維過敏反應，從而減少發炎介質的釋放。

編輯 朱加曦：為肌膚打好基礎

編輯 朱加曦：為肌膚打好基礎

日常喜歡戶外活動，因此容易被曬黑，加上晚睡的習慣，肌膚經常顯得暗啞，久而久之出現色斑等問題。所以想趁在夏天之前，先為肌膚打好基礎，並減淡色斑。

Clinique 勻淨科研全效亮白淡斑精華 75mL HK$1,030 (陳葦慈攝)

這支精華質感幼滑，只要一泵便能塗勻全臉，用後也有提亮感覺，持續一兩周，面上色斑也有輕微減淡，看來更有神采。當中使用升級美白配方，針對色素暗沉問題，能夠快速滲透肌底，解決暗斑、痘印、膚色不均、蠟黃、暗沉和毛孔問題。結合獨家成分UP302，減少產生過多的黑色素，而靈芝提取物則可加快分解黑色素、均勻肌膚。

編輯 許秀麗：一瓶滿足四個護膚需求

編輯 許秀麗：一瓶滿足四個護膚需求

在剛踏入4月，天氣、溫度和濕度多次出現驟變，讓肌膚稍遇刺激就變容易泛紅，也使得底妝多次出現浮粉問題。La Mer的極緻修護精華，就可以做到一瓶滿足四個護膚需求，同時可輕鬆應對各種因轉季引起的敏感問題，讓肌膚「冷靜」下來。

La Mer The Concentrate極緻修護精華 30ml HK$3,475 (陳葦慈攝)

這款精華的觸感軟滑，一推開就如在肌膚上有一個透明屏障，輕輕按摩就很快被皮膚吸收，不黏笠且不會對肌膚造成負擔。此外，筆者很喜歡在做高能量美容療程後使用，可大大舒緩肌膚不適，同時加速復原時間，使得療程效果明顯提升。