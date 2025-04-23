美白淡斑｜睡眠不足、肌膚發炎或會形成色斑？醫生分享3預防方法

美白淡斑｜隨著歲月流逝，不知有否發現，肌膚不知不覺間漸現色斑，而且愈越來越多難以逆轉？夏天來到，市面上推出不少具淡斑功效的護膚品，令人蠢蠢欲試。皮膚科陳俊彥（Dr. Johnny Chan）醫生便向《01女生》分享淡斑產品的主要成分及原理，以及預防色斑形成的方法。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、成份、產地、功效及保濕程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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隨著歲月流逝，不知有否發現，肌膚不知不覺間漸現色斑，而且愈越來越多難以逆轉？(Freepik)

美白淡斑成分

護膚品愈見普及，愈多人注意當中的成分，不僅可以選擇適合自己的產品，也能減少對肌膚構成負擔。對於美白淡斑的主要成分，Johnny列舉對苯二酚（Hydroquinone）、A酸、杜鵑花酸、麴酸和維他命C較常見，「這些淡斑成分大多具有抑制黑色素細胞，能阻斷黑色素形成，以達到減退黑色素的效果。」

黑色素、色斑成因

要避免肌膚出現色斑，先要知道成因，才能對症下藥。Johnny解釋，黑色素由黑色素細胞製造，是酪氨酸（Tyrosine）經過一系列的化學反應所形成。當遇上外在因素，包括陽光及紫外線照射、皮膚炎症或損傷及荷爾蒙變化，都有機會激活黑色素細胞，引致色素沉澱。

黑色素由黑色素細胞製造，是酪氨酸（Tyrosine）經過一系列的化學反應所形成。 (Freepik)

引致色斑形成的習慣

年輕時或會不以為意，但當年長、新陳代謝減慢時，很多壞習慣帶來的影響便會浮現，色斑便是其一。Johnny表示，紫外線是產生黑色素的最大元兇，「如果在生活習慣上，沒有做足防曬，且常常曝露在過度的陽光底下，沒有定時塗抹或補充防曬，都有機會產生黑色素。」他亦補充，一些日常不良的生活習慣，如睡眠不足、缺乏運動、抽煙和酗酒等，都有機會影響健康，並減慢皮膚及黑色素的新陳代謝。

如何預防色斑形成？

要預防色斑形成，Johnny建議注意防曬，避免皮膚被陽光過度照射，塗抹有效阻擋UVA及UVB的防曬液，並需定時補充防曬，以達到有效的紫外線阻隔。

他亦提到，要養成良好的生活習慣，如確保充分睡眠、適量運動及避免煙酒等，以確保身體有良好的新陳代謝。此外，亦要注意肌膚健康，有適當的護膚，如果發現皮膚發炎，應及早求醫，避免因炎症而引起色素沉澱。