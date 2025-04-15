為什麼皮膚總容易出現問題？皮膚科醫生教你如何挑選合適護膚產品

【轉季護膚推薦/春夏護膚推薦】一提到轉季，除了要更換服飾外，護膚化妝產品亦要適時替換。不少女生都誤以為皮膚只會因為天氣轉變，才會變得乾燥痕癢，其實皮膚相當敏感，並不會永遠停留在同一個膚質中！大家可以跟據季節變化、壓力、荷爾蒙、飲食改變或其他身體狀況，去分析自己當下的皮膚特性，了解自己的皮膚需求，加強皮膚屏障。



今次《01女生》就邀請到養和醫院皮膚科醫生陳俊彥醫生（Johnny Chan）分享春夏轉季應該如何應對皮膚敏感以及挑選合適護膚產品的秘訣！

春夏季常見的皮膚問題？

春夏轉季，普遍天氣會變得炎熱悶焗，同時濕度亦會随之上升，加上下雨或颱風的到來，皮膚會較容易受到微生物的感染，真菌感染會較常出現，例如手癬（俗稱「香港手」）及足癬（俗稱「香港腳」）。另外，由金黃葡萄球菌引起的毛囊炎亦較為普遍，Johnny 提醒部份患有濕疹、玫瑰痤瘡的病人，亦會容易發作。

皮膚屏障容易受到不同因素影響，季節變化、壓力、荷爾蒙或飲食改變或其他身體狀況都會影響皮膚特性（freepik）

如何能夠有效減少皮膚敏感或不適？

在天氣升溫時，應該要注意散熱，以及保持皮膚表面乾爽。特別當戶外活動的時候，需要注意充足的防曬，避免皮膚過度受到紫外線的刺激，誘發敏感。

Johnny 提醒大家避免皮膚表面溫度太高，大家可以時常抹汗，以避免汗水積聚在皮膚表面，引起敏感及微生物的感染。若室內的濕度太高，亦可以考慮適當的抽濕設備，讓室內環境較為乾爽。

如何選擇合適的護膚產品？

轉季期間皮膚面臨多種挑戰，以春夏天作舉例，由於濕度較高，皮膚的毛孔容易堵塞，所以在選擇護膚的時候，應該考慮選用一些黏性較低、質地較清爽的產品。

Johnny 建議大家每次護理的時候，可以塗搽薄些，當感到乾燥時才再補充。如果皮膚較敏感或容易泛紅的話，應該要避免太多添加劑、香料、防腐劑或酒精的產品，以免加劇本身的敏感情況。