皮膚敏感｜突發敏感點算好？美容師分享妝前/OFFICE/旅行急救法

【轉季護膚推薦/春夏護膚推薦】皮膚泛紅、紅腫痕癢不單影響上妝，更會伴隨不適感，嚴重影響心情！特別當旅行、拍攝或結婚等重要日子來臨，皮膚敏感更令人不知所措，單靠遮瑕可能會愈遮愈厚，甚至令敏感加劇。今次《01女生》邀請到美容師Joyce Koo，分享大家分享面對突發性敏感的急救方法！



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由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、成份、產地、功效及保濕程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

皮膚突發敏感點算好？（freepik）

皮膚敏感切勿這樣做！

普遍是皮膚屏障受損，才導致皮膚敏感來臨，常見的症狀有痕癢、泛紅、乾燥脫皮等。當發現皮膚敏感，首要任務是避免再度刺激皮膚，Joyce提醒大家要立刻停用例如含有酒精、A酸、維他命或美白成份的刺激性產品，洗面產品亦要避免高清潔力或具有磨砂功能的，而且千萬不能去角質以及深層清潔。

大家亦可以源用平日沒有敏感的面霜或面膜 (freepik)

想重建健康的皮膚屏障，除了重點保濕，挑選具有舒敏以及修復成份的產品，亦會令效果加乘。Joyce建議大家可以選擇溫和的洗面奶，轉用醫學美容品牌或成份較簡單、天然的護膚產品。另外亦可以厚敷較潤身的面霜、面膜作為重點補濕。

皮膚突發敏感急救法

相信不少女生都曾經試過，起床過後忽然發現臉部出現敏感，如果在上妝前發現如泛紅、小顆粒、紅腫等情況，最安全的方法當然是當日暫停化妝，以免當中的香料或添加物加劇敏感。

若然是非化不可的情況，或是輕微敏感的話，Joyce建議大家可以先冰敷讓皮膚冷靜、降紅，之後再以含有積雪草、蘆薈或胺基酸成份的舒敏面膜或化妝水作護理。

Joyce以自身經歷分享，指Cetaohill、PHYSIOGEL、CeraVe、FANCL等品牌亦可以減低皮膚敏感狀況 (freepik)

另外，上班與外遊亦是導致皮膚出現敏感的環境。因為辦公室環境密閉，單靠空調或空氣流通過濾系統未必有太大成效，當室內空氣持續循環，當中可能早已充滿了污染物與致敏源。外旅間旅程豐富當然開心，但室內室外的溫差刺激、上山下海日曬，皮膚亦容易吃不消。

這些時候可以先借助舒敏藥減輕情況，如果正好手邊並沒有藥品或太多護膚品的話，Joyce建議可以先洗面，試圖除去依附在皮膚表面的污染物或致敏源，減輕臉部發熱或痕癢，印乾水份後，再以純水噴霧急救。