春夏美妝開箱｜四型人的色彩美妝攻略：Threads爆紅胭脂、YSL唇油

【春夏美妝推薦/Beauty Unbox】春夏許多新美妝產品面世，的確會令人眼花瞭亂，不想入手後才大感後悔的話，除了不斷試色試錯之外，不如參考《01女生》這份色彩美妝攻略！當中結合春夏妝容趨勢，從中分析、建議出適合「四型人」：春型人、夏型人、秋型人和冬型人的彩妝好物。



相信大家都有所聽聞，近年相當流行的個人色彩（Personal color）。色彩鑑定中會分析出你的皮膚色調，再根據膚色與個人性格，得出個人色彩結果：春型人、夏型人、秋型人和冬型人，從中建議合適的穿衣顏色、彩妝與配飾，讓整體造型更為完整及和諧。

色彩美妝攻略｜「春天型」人：甜美柔和

春天型的人屬於暖色調肌膚，適合明亮、清澈的色系，過於深色則會顯老氣。而最適合「春天型」人的顏色，莫過於柔和的粉啡、裸粉色等，建議配上水潤透亮的底妝與唇妝，輕鬆打造出甜美好氣息。

色彩美妝攻略｜開箱「春天型」人必備的春夏美妝（李樂瑤 攝）

「春天型」彩妝好物推薦｜Prada Dimensions Holo Nude 4色眼影盤 HK$755



Prada一改以往的特殊色調，今次新推出的4色眼影盤適合日常使用。其中#02 Pink看似普通的粉啡調，當中集合緞光、柔霧、啞緻與金屬光四種不同材質，乾濕狀態下使用更有不同效果，能夠隨個人喜好及要求層疊使用，展現個人化的色彩變化。

「春天型」彩妝好物推薦｜Prada Light Glowing Powder原生光感光影粉餅 HK$650



如果想打造好氣息，胭脂與光影絕對是必備好物！Prada這款原生光感光影粉餅 ，將乳霜與粉餅結合，加上Micro-Pixel Pearlsä 珠光微粒，能夠為原生肌增添輕薄而精緻的光澤感。另外，外盒亦充滿心思，背面的三角形標誌除了代表Prada，更能夠輕鬆替換內容物，方便易攜。

「春天型」彩妝好物推薦｜YSL LOVESHINE Plumping Lip Oil Gloss情迷豐盈唇油 HK$380



水潤的「嘟嘟唇」的熱潮勢不可擋，透亮光澤的妝效更可以展現溫和力。這款情迷豐盈唇油，璀璨銀色的瓶身飾有透明橫向 Cassandre標誌，既時尚又實用。雖然蘊含95%油分、透明質酸備與無花果萃取精華，質地卻輕盈不黏膩，能夠即時填充及修飾唇紋，提供長達8小時豐盈雙唇的保濕功效。

色彩美妝攻略｜「夏天型」人：清新冷調

夏天型的人屬於冷色調肌膚，適合飽和度較低、色調清淡的色系，過於鮮豔、對比度高的色彩則無法突顯他們的五官特色。建議大膽地挑戰顏色比較跳脫的夏日色彩，例如淡藍色、天藍色、淺紫色等，顯白之餘亦會有意想不到的效果。

色彩美妝攻略｜開箱「夏天型」人必備的春夏美妝（李樂瑤 攝）

「夏天型」彩妝好物推薦｜shu uemura x shavonne wong限量眼影組合 HK$460



「夏天型」彩妝好物推薦｜shu uemura x shavonne wong限量眼影組合 #霓虹幻想mauve high #薄荷極光mint-booster HK$460（李樂瑤 攝）

提到夏天，當然少不免玩味十足的色調！shu uemura今個夏日與新加坡時尚攝影師Shavonne Wong合作，打造出充滿未來感的限量系列，這款霓虹幻想眼影組合，將大膽的夏日氛圍注入其中，巧妙融合冷調光澤與膚色，當中不乏「夏天型」人的「命定色彩」：薄荷綠、淺粉色和淡紫色。

「夏天型」彩妝好物推薦｜shu uemura x shavonne wong 絹感潤護水光星閃唇膏HK$310



不喜歡唇油的黏稠感，又想打造低調、有特色的水光唇？不妨使用帶有光澤感的唇膏，這款shu uemura x shavonne wong的水光星閃唇膏，融合幻閃的珍珠顆粒後令透亮感加倍，在不同角度與光線下色調更會變幻出新驚喜。

「夏天型」彩妝好物推薦｜Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dewy Flush HK$190



如果有追看「脆」（Threads）的話，應該對這支玩味的胭脂液並不陌生！由韓國美容品牌Glow Recipe，以潔淨天然的優質成份製成，透過水果調配出的產品，化妝之餘同時護膚，輕鬆打造好氣息！

色彩美妝攻略｜「秋天型」人：大地自然色調

秋季型的人屬於暖色調肌膚，可以選擇顏色飽滿的大地色調、咖啡色調、磚紅等，相反要小心選擇粉嫩色或對比度低的濁色，顯黃之餘更有機會成為「無效妝容」。

色彩美妝攻略｜開箱「秋天型」人必備的春夏美妝（李樂瑤 攝）

「秋天型」彩妝好物推薦｜TOM FORD SOLEIL EYE COLOR QUAD HK$825



「秋天型」彩妝好物推薦｜TOM FORD SOLEIL EYE COLOR QUAD #01BRONZE ISLE HK$825（李樂瑤 攝）

大地色調無容置疑是「秋天型」人的好朋友！來到春夏之際，想為大地色調注入變化，不妨選擇帶有光澤感或相對淡雅的大地色調。TOM FORD BEAUTY這款來自「2025 SOLEIL SUMMER 系列」的4色眼影盤，充滿透亮感，能夠輕鬆疊加色調，呈現完美眼部輪廓。

「秋天型」彩妝好物推薦｜TOM FORD SOLEIL LIP BALM HK$395



「秋天型」彩妝好物推薦｜TOM FORD SOLEIL LIP BALM #04 Uninhibited 元氣血橙、#05 Getaway裸玫瑰色、#06 Isle水感莓果（李樂瑤 攝）

要打造妝容一體性，眼唇頰都可以用上相似的色調。這款唇頰兩用的SOLEIL LIP BALM，經典椰子海藍香調配合清透妝感，一支即能打造一整日的滋潤效果。

色彩美妝攻略｜「冬天型」人：深邃冷艷

冬天型的人屬於冷色調肌膚，十分合適選擇鮮豔、飽和度高的顏色，不妨在春夏時份適時減淡一些色調，以鮮豔的閃鑽或珠光作為重點，讓妝容重點互相揮。

色彩美妝攻略｜開箱「秋天型」人必備的春夏美妝（李樂瑤 攝）

「冬天型」彩妝好物推薦｜RMK Infinishades Single Eyeshadow無限幻彩單色眼影 HK$180



「冬天型」彩妝好物推薦｜RMK Infinishades Single Eyeshadow無限幻彩單色眼影 ＃04 City Spice、＃06 Soft Volcano、＃11 Tuscan Drive、＃12 Midnight Swim、＃14 Cashmere Luxe、＃22 Sweet Vengeance、＃EX－01 Deep Portal（李樂瑤 攝）

RMK這款無限幻彩單色眼影，提供高達24款色調選擇，由啞緻、亮澤、高光珠澤質感都有，當中的高亮度珠光配方，高顯色度以及順滑延展力，能夠提供恰到好處的低調感，不論混搭或漸變亦不會顯混濁。

「冬天型」彩妝好物推薦｜Charlotte Tilbury PILLOW TALK BEAUTYVERSE LOVE PALETTE 星光放閃九色眼影盤 HK$530



這款Charlotte Tilbury的九色眼影盤，輕鬆易推，內含霧面、珠光以及閃鑽質地，能夠隨時打造個性化妝容，十分合適能夠駕御鮮豔色彩的「冬天型」人。

「冬天型」彩妝好物推薦｜Charlotte Tilbury PILLOW TALK BEAUTYVERSE LOVE PALETTE 星光放閃九色眼影盤 #SUPER NEUTRAL、#DENIM DIMENSION、#EMERALD EFFECT（李樂瑤 攝）

「冬天型」彩妝好物推薦｜LANEIGE Glaze Craze Tinted Lip Serum 12g HK$140



「冬天型」彩妝好物推薦｜LANEIGE Glaze Craze Tinted Lip Serum #Raspberry Jam、#Maple Glaze（李樂瑤 攝）

又一備受「脆友」（Threads）追捧的彩妝好物，這款LANEIGE新推出的唇釉精華，當中含有95%天然護膚成分，加上以冬甩作為靈感，柔軟的軟膠刷頭，完美結合亮麗色澤和滋潤功效。

「冬天型」彩妝好物推薦｜ettusais EYE EDITION (MASCARA) 魔束細緻濃密睫毛液 6g HK$119



「冬天型」彩妝好物推薦｜ettusais EYE EDITION (MASCARA) 魔束細緻濃密睫毛液#G01 Purple 迷霧紫 、#G03 Foggy Green 柔霧墨綠（李樂瑤 攝）

除了色彩明顯的眼影，亦可以利用鮮艷彩色的眼睫毛膏，從而輕鬆展現出玩味眼妝重點。ettusais 這款彩色睫毛膏，相當易用，加上高度防水配方，十分適合春夏使用，無需技巧即可打造根根分明、不會結塊的妝效。