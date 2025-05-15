法式妝容｜酒紅、裸色可打造氣質？化妝師分享法式妝容3大重點

法式妝容予人不刻意的感覺，以打造出自然魅力。正值法國五月，不如從法國女生的妝容偷師！《01女生》編制部今次邀請化妝師Irene Lee分享，分析法式妝容的重點和技巧，大家不妨參考，為今個盛夏展現矚目和迷人的氛圍。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的色號、易買程度、持妝程度、顯色程度、滿意程度和價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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法式妝容3大重點

相信不少人都想知道法式妝容的重點，Irene分享便當中3個要注意的地方。她表示，法式妝容講求自然隨性、女人味，因此底妝不需要完全無瑕，「保留自然清透感比較重要！」可以使用輕薄、低遮瑕度的粉底或調色防曬，並加上局部遮瑕，以處理面上瑕疵。第二，眼妝不需要很濃，反而需注重輪廓修飾，並打造出柔霧感。建議用大地色眼影做打底，而啡色眼線會更顯溫柔。第三，如果想加強法式的感覺，亦可以嘗試紅唇。

法式妝容3大重點 (《Emily in Paris 3》劇照)

法國女生愛用的妝容色調

至於法國女生較常用的妝容色調，Irene認為分別是玫瑰豆沙色、酒紅色和大地裸色系。她認為玫瑰豆沙色能夠打造自然氣質，有活力之餘又不會太活潑，同時保留女人味。而酒紅色則能突顯個性與成熟感；低調耐看的大地裸色系，可締造比較隨性的感覺。

3大法式髮型襯搭 (《Emily in Paris 3》劇照)

3大法式髮型襯搭

妝容以外，髮型亦很重要，需要襯搭自然和融合，才能展現出法式般的慵懶和不經意的感覺。Irene推薦可以配合空氣感自然捲髮，以營造慵懶浪漫感。亦可以低鬆髮髻，展現簡約氣質，並突顯五官與頸線。此外，瀏海微亂短髮亦帶點隨性和小反叛感覺，非常適合充滿個性的女生。