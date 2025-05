編輯實試Hermès、YSL等法國彩妝！公開打造法式氣質的妝容秘密

迎接法國五月,感受浪漫和魅力的法式情懷,學習法國女生的美學和寫意生活。若嚮往法國女生優雅知性的氣質,除了服飾造型,妝容上亦要抓著「不費勁感」的技巧,營造出自然迷人的感覺。《01女生》編輯部實試4款法國品牌彩妝,包括Hermès、YSL Beauty、MAKE UP FOR EVER及Laura Mercier,同時分享打造法式妝容私重點,大家不妨參考。



由2024年1月起,Girl's Pick 將以全新形式和大家見面,加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題,和大家評測話題產品。以下將列出產品的色號、易買程度、持妝程度、顯色程度、滿意程度和價錢,幫助大家在入手前了解更多,密切留意《01女生》!

編輯實試法國品牌彩妝品。(黃寶瑩 攝)

高級編輯 張懿慧:自然精緻才是法式眼妝重點

你認為的法式妝容重點?

Less is More ! 以自然柔和眼妝,突出眼部輪廓,打造乾淨妝感。 高級編輯 張懿慧

MAKE UP FOR EVER ARTIST TO GO 持色融肌六色眼影盤 (黃寶瑩 攝)

MAKE UP FOR EVER ARTIST TO GO 持色融肌六色眼影盤 HK$340

簡約自然,可以說是法式妝容重點。想擁有法國女生般的深邃眼神及輪廓,一盒大地色系眼影會是此生必收!不易出錯之餘,隨心畫也會好看。MAKE UP FOR EVER 這盒六色眼影盤 # ANYWHERE CAFFEINE(深焙摩卡),主打暖調裸色,包括啞緻及閃爍珠光色調兩種質地,配備內置妝鏡,可隨時隨地補妝,非常百搭實用。

採用長妝持妝配方,加上高度還原色彩,輕輕一掃就能輕易推開暈染而不掉粉,即使化妝新手都可輕鬆畫出簡潔精緻眼妝,帶出乾淨明亮眼神,增添一份法式温柔慵懶感。

編輯 朱加曦:締造精神感的基礎

你認為的法式妝容重點?

擁有亮澤櫻唇,便是充滿精神的一天。 編輯 朱加曦

Hermès Rouge Brillant Silky Lipstick Shine, Limited Edition, Beige Halo (黃寶瑩 攝)

Hermès Rouge Brillant Silky Lipstick Shine, Limited Edition, Beige Halo HK$660

相較強勢的紅唇,這款傾向自然裸妝的魅力,透過亮澤和透明質感,締造立體的MLBB(My Lip But Better)的效果。唇膏質感水潤、容易塗抹,日常可用作彩色潤唇膏。此外,唇膏外殼重新採最初使用的材質,包括漆飾、拉絲和拋光金屬,並以對比色打造鮮明感,予人精神耀眼的感覺。

編輯 許秀麗:最重要散發健康光澤

你認為的法式妝容重點?

每時每刻都散發著自然好氣色,妝容簡單但又充滿魅力。 編輯 許秀麗

Laura Mercier 粉金玫瑰光影粉餅 (黃寶瑩 攝)

Laura Mercier 粉金玫瑰光影粉餅 HK$300

法式妝容,最重要是散發著健康光澤的底妝,不用完美無瑕,但一定要有光澤。除了挑選合適粉底液,筆者更著重高光,在整個法式妝容中有著點睛之用。Laura Mercier的這款光影粉餅,特別加入了「玫瑰柔光微珍珠粉末」,一掃上肌膚就可融入其中,就像自身肌膚散發出粉嫩光采。

這款光影粉餅色調自然,每日底妝後就可輕掃上需要提亮的位置;亦可疊加於胭脂上,做腮紅更加通透和有緞光效果,同時可達到提亮肌膚又有自然好氣色。

編輯 李樂瑤:打造長效細緻的底妝

你認為的法式妝容重點?

無懼皮膚自然真實感,展現法式隨性 編輯 李樂瑤

YSL Beauty 恆時輕透柔霧蜜粉 HK$560 (黃寶瑩 攝)

YSL Beauty 恆時輕透柔霧蜜粉 HK$560

法式妝容大多以簡約、自然為主,法國女生們愛以略帶光澤感的淡妝示人,她們不會過多、刻意的遮蓋,亦無懼展示皮膚原生狀態,色斑、細紋等反而成就個人特色。想學習法國女生,除了認真護膚,使用輕薄和服貼的底妝產品亦是重點,學會「Less is More」,相信自己原來的美。

YSL Beauty恆時輕透柔霧蜜粉的黑色皮革外形優雅大方,內含90%天然成份配方,親膚之餘更能長效保濕、持妝達21小時,而且紫色絲滑粉末可以均勻泛黃膚色,打造更細緻的妝感。

記者:朱加曦

攝影:黃寶瑩