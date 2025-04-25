保濕精華液、面霜如何選?專家分享不同膚質挑選建議+正確護膚次序

在日常護膚中，保濕精華液是不可缺少的一環，不僅能深層滋潤缺水肌，還能改善膚色和質感，看起來更水潤亮澤。市面上保濕精華液選擇繁多，究竟該如何揀選適合你的保濕精華液呢？爽膚水和保濕精華液的使用順序，該誰先誰後？《01女生》找來BMF 美容顧問Jenny Yung和大家分享挑選保濕精華液的貼士、正確使用方法，助你找到理想的肌膚伴侶。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、成份、產地、功效及保濕程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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保濕精華液、保濕面霜、保濕乳液的分別？

護膚新手在揀選保濕產品時，或多或少都會對於保濕精華液、保濕面霜和保濕乳液的功效、用法抱有疑問。Jenny指出，這三種保濕產品在護理程序中各有不同功能，大家需因應季節、肌膚狀態而選擇。

保濕精華液質地較輕盈，能迅速滲透肌膚，主要提供深層保濕及修護；保濕面霜質地較濃厚，在肌膚表面形成保護層，鎖住水分；保濕乳液介乎兩者之間，質地雖濃潤，但不黏膩，保濕效果同樣不錯。

保濕精華液、保濕面霜、保濕乳液的分別 (freepik)

保濕精華液應何時使用？

為讓肌膚能更好地吸收保濕精華液，建議在清潔與爽膚水後使用。首先清潔面部，接著用爽膚水調理肌膚，再塗抹保濕精華液，最後使用乳液或面霜鎖住水分，這樣才有效提升保濕效果。

保濕精華液必備成分

揀選保濕精華液前，了解其關鍵成分的功效同樣重要，當中常見成分有玻尿酸、甘油、維生素E、透明質酸和維生素C等，能滋潤肌膚、修護屏障，提升肌膚的彈性和光澤度。

保濕精華液必備成分 (陳葦慈攝)

玻尿酸 (Hyaluronic Acid)：深層滲透肌膚，保持肌膚水分，做到持久保濕，同時促進肌膚彈性，減少細紋



甘油 (Glycerin)：強效保濕劑，提高肌膚保濕度，改善乾燥狀態，適用於各種膚質



維生素C (Vitamin C)：強效抗氧化劑，提高肌膚緊緻度與彈性，有助均勻膚色，減少色斑



維生素E (Vitamin E)：對抗自由基，預防老化，更可修復受損肌膚，舒緩炎症



透明質酸 (Sodium Hyaluronate)：提升肌膚保濕能力，減少細紋和皺紋出現



不同膚質的挑選建議

不同膚質的挑選建議 (freepik)

考量自身膚質特點去使用相應保濕精華液，才是有效地保濕、正確地護膚，讓肌膚保持健康。

Jenny建議，乾性肌膚應選擇質地濃郁、保濕度高的精華液，當中含有高濃度的玻尿酸、甘油，能深層保濕，舒緩乾燥不適；油性肌膚應選擇輕盈、無油成分的保濕精華液，防止毛孔堵塞和引發暗瘡；混合性肌膚建議選擇水油平衡的精華液；敏感肌應選擇無香料、無刺激成分的低敏配方精華液，如當中含有抗炎成分更佳，有效舒緩敏感，避免不必要的肌膚反應。