唇妝教學｜法國女生常用色調！化妝師分享唇膏、唇釉、唇彩的分別

法國女生重視唇妝，無論日常和約會，雙唇都要豐滿帶亮澤，才顯得精神和迷人。星級化妝師Julie Hui為《01女生》講解唇部彩妝的知識和化妝技巧，亦分享法國女生愛用的妝容色調，大家不妨偷師！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的色號、易買程度、持妝程度、顯色程度、滿意程度和價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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法式妝容常用色調

對於法式妝容的常用色調，Julie認為總是給人一種不造作的風格，「自然中帶點優雅、性感和時尚。」而她們透薄的妝容，看上去自然，但內裡藏着細節與心思，來營造健康的膚感。以下為打造法國妝容的3種色調：

1. 經典裸粉色調（nude pink）：清新感覺突出健康肌膚。

2. 磚紅色調（brick red）：以棕磚紅色為主調，打造出成熟和慵懶的巴黎女郎風。

3. 冷調灰中式調（taupe grey）：灰、灰紫和灰棕等色可打造中性高級感。

對於法式妝容的常用色調，Julie認為總是給人一種不造作的風格。(freepik)

唇妝產品的分別

Julie更指出，法國女生也非常注重唇部妝容，會用不同唇部化妝品，來營造性感迷人的豐唇效果。以下就是唇膏、唇彩、唇蜜和唇釉在效果上的分別，以及他們各自的優劣處。

唇膏

質地：為固體膏狀， 有分為霧面、滋潤等

好處：顯色度最高，能完整覆蓋唇色

劣處：沒有太透薄質感，質地變化有限



唇彩

質地：黏稠液狀

好處：透明度高、光澤感強，視覺上唇形更飽滿

劣處：較黏、持久度低



唇蜜

質地：介乎於唇彩和唇釉之間，較輕透但色感較重

好處：顯色度較高，可以打造韓系果凍感

劣處：持久到一般，具黏膩感



唇釉

質地：液態狀分為有光澤、霧面等

好處：高顯色度持久，但沒有唇膏厚實感覺

劣處：霧面款可能顯唇紋、卸除較困難



Julie更指出，法國女生也非常注重唇部妝容。(freepik)

唇妝比例與風格

隨著妝容趨勢轉變，唇妝比例也出現變化，以展現出更多樣的個性。Julie分享，上下唇著色比例不同，給人不同感覺，如均等比例，風格會較隨性；1比1.5等比例則較可愛或性感，可營造「嘟嘟唇」效果；而相反的1.5比1的比例，通常都傾向有個性的女生。