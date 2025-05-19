「春夏秋冬」季型女生專屬法式穿搭指南!從妝容/香調提升個人魅力

法式風格向來以簡約優雅、不經意的時尚感聞名，到底「春夏秋冬」不同季型的女生該如何巧妙地將法式穿搭的慵懶隨性、法式妝容的精緻自然，以及那恰到好處的法式香調，完美融入日常打扮，展現自己獨特的魅力呢？《01女生》為大家請來形象與色彩學資深導師Tiff Chan，一一解析不同季型女生在法式風格上的應用秘訣，讓你掌握個人色彩與法式美學的結合，輕鬆打造專屬氣質！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的色號、易買程度、持妝程度、顯色程度、滿意程度和價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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四季型專屬的法式穿搭建議

近年爆紅的「個人色彩分析」、「色彩鑑定測試」，色彩鑑定師會根據測試者的膚色、髮色等因素，細分出「春、夏、秋、冬」的季節類型，並提供最適合顏色建議。

春季型女生：明亮清新、俏皮可愛



在法式穿搭的演繹上，春季型人適合明亮、高彩度的色調，如米色、雞仔黃、珊瑚色等，給人充滿活力、簡潔俐落感覺。一件亮色的無袖上衣，配中長度、帶有小刺繡的微寬短褲，營造清爽、率性的形象。

法式飾品在於質感與細節，而經典百搭的棕色系更是法式經典元素。肉桂色皮革手袋能點亮造型，配一條幼腰帶或一雙編織涼鞋能提升造型完整度。想增添法式度假風情，可加入亮橙色邊框墨鏡與焦糖色漁夫帽。

夏季型女生：輕盈清爽、知性優雅



夏季型女生適合冷色調或柔和色系、簡潔剪裁衣物，展現法式風格的輕盈與優雅。不論是一件法式經典的通花上衣搭配淺藍牛仔褲，或間條連身裙，都能輕鬆營造輕盈感。

要體現法式細節感，飾品同樣需簡約且有質感。柔和色調的藤編袋，配上奶油色花朵髮夾、小珍珠頸鏈，為素色造型增添亮點。搭配透明框太陽眼鏡及白色方型涼鞋，舒適而不失品味。

秋季型女生：成熟穩重、復古華貴



秋季型女生擁有暖調膚色，自帶沈穩雅緻氣質，配上命定色如: 大地色駝色、淺棕、橄欖綠等，能完美演繹法式的知性魅力。

穿上一件有質感的露肩設計上衣或連身裙，配上棕色皮革水桶包、焦糖色芭蕾舞鞋，並以琥珀色飾品作為點綴，充滿復古韻味。

冬季型女生：鮮明對比、幹練大方



冬季女生本身的氣質鮮明，非常適合駕馭帶有強烈對比的色彩，如: 經典黑白色或深紅配深藍色。穿上俐落剪裁的Jumpsuit（連身褲），展現幹練風格。

配飾強調簡約而具大膽設計感，可嘗試高色彩飽的鱷魚紋手袋、法式經典的Mary Jane搭帶鞋、黑色貓眼太陽眼鏡等，瞬間提升造型感，注入型格個性。

大地色眼影人人適合？四季女生的法式妝容秘訣

法式妝容精髓在於「不著痕跡的精緻」，自然展現肌膚的質感與好氣色。被稱為「最百搭」的大地色眼影，Tiff指出其實絕大數人都適合，可巧妙地運用不同大地色調進行調整，達到最和諧的效果。春夏季型的女生適合選擇淺色系大地色，營造透亮妝感。秋季型和冬季型女生可嘗試深色系大地色，打造深邃眼妝。

春季型女生妝感重點：自然光澤、避免冷灰或深黑色



底妝主打暖色調，眼影色以香檳色、蜜桃色、金色珠光為主，搭配棕色眼線、自然棕色的毛流感眉妝。唇妝方面，可選珊瑚色、蜜桃色或嫩粉色的水潤感唇膏，再將同色系胭脂輕掃於蘋果肌，增添好氣色。

春季型女生妝感重點：自然光澤、避免冷灰或深黑色 (IG@shuhuadiary)

夏季型女生妝感重點：清透柔和、避免橙黃色調



適合柔和冷調、注重輕薄水潤的底妝，眼妝宜選薰衣草紫、淺灰色眼影，搭配灰棕色、自然眉妝。唇膏、胭脂用色以玫瑰色或裸粉色為主，更顯溫柔氣質。

夏季型女生妝感重點：清透柔和、避免橙黃色調 (IG@imwinter)

秋季型女生妝感重點：溫暖深邃、避免冷調、亮粉色系



用接近膚色、暖色調的底妝，配上大地色或古銅色等眼影，以深棕色眼線及濃密睫毛加強眼部深邃感。眉妝亦需與髮色相近，唇妝可用磚紅色、南瓜色啞光唇膏，更顯高級質感。

秋季型女生妝感重點：溫暖深邃、避免冷調、亮粉色系 (IG@meovv)

冬季型女生妝感重點：冷豔而精緻、避免暖色調



主打冷調無瑕底妝，搭配以黑、灰或銀色為主的眼妝，加上濃密纖長的睫毛，打造深邃立體妝效。唇妝及可胭脂選用飽和度高的酒紅色、玫紅色等，瞬間提升氣場。

冬季型女生妝感重點：冷豔而精緻、避免暖色調 (IG@jin_a_nana)

法式調香哲學 展現個人魅力

Tiff續指，想要提升法式穿搭的完整度，少不了恰到好處的香氣點綴。法式調香強調利用香氣來定義個人風格，讓魅力由內而外散發，不同季型的女生可參考以下建議：

春季型女生：清新花果調（如橙花、小蒼蘭）；建議噴灑在手腕內側、耳後，讓香氣隨著舉手投足散發。



夏季型女生：清淡花香（如茉莉、鈴蘭）或海洋調；建議噴灑在頸部，讓香氣隨著體溫緩緩釋放。



秋季型女生：溫暖木質調或東方調（如檀香、雪松、琥珀、麝香）；建議噴灑在鎖骨處，隨著呼吸和身體的擺動，散發溫暖沉穩的氣息。



冬季型女生：濃郁木質調或東方花香調（如晚香玉、廣藿香）；建議噴灑在頸部，讓香氣更具存在感。

