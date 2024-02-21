法式穿搭5件必備單品：大褸、尖頭鞋、貝雷帽　一秒穿出法式風情

喜愛看外國影集的姊妹們，是不是也會無意間被劇中女主角們充滿異國氛圍感的穿搭給吸引呢？



「法式穿搭」集慵懶、隨性與優雅的特色於一身，在時尚界已成為獨樹一幟的風格代名詞，究竟法式穿搭為俄這麼受歡迎、一般人又該如何透過重點單品營造「法式風情穿搭」呢？跟著小編一起來解密！

法式穿搭5大必備單品，一秒穿出法式精髓！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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各大品牌「法式穿搭」

法式風格簡約的搭配公式是許多精品品牌在時裝上的常運用的元素，整體的色系以大地色、低飽和色、灰色以及咖啡色為主，法國女生在搭配服裝時為了強調實用和實穿性，布料也會以輕盈的質地為主，剪裁俐落的版型讓她們在通勤或是約會路上都能省去搭配的時間，這也是法式穿搭的很重要的元素之一，最後則是擅長運用細節來作為加分的工具，如墨鏡、耳環和一頭飄逸的長髮都是法式穿搭展現隨性自在的表現！

法式穿搭5大必備單品

1. 大地色大衣

為什麼到了冬天就會忍不住手滑下單新大衣？可能是因為大衣真的太好搭了吧！（笑）從2023年底到2024年可以觀察到近期流行的大衣版型強調寬鬆的廓形，劍領的領口設計穿上自帶挺度和精神，不論是約會穿搭或是上班都可以展現十足的時髦品味，色系部分可以朝著大面積的大地色、燕麥色、灰色或美拉德色來挑選，搭配長褲輕鬆休閒。

2. 條紋襯衫

打造「法式衣櫥」的必勝關鍵就是邀請永不過時的單品進駐，如條紋襯衫就是很好的例子！細條紋襯衫在基礎的版型上具有小小的變化，可以正式也能很隨性，如搭配牛仔褲和風衣讓整體的色調呈現和諧感，或是出遊換上小洋裝中和甜美感，達到知性和優雅的平衡點！

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3. 貝雷帽、畫家帽、髮箍

前面有提到法式穿搭的精華也少不了配件的點綴，最常見的如畫家帽、貝雷帽和素面的髮箍都是姊妹們在日常很好營造法式風格的單品，廓形立體的貝雷帽戴上除了可以增添造型感之餘也能修飾臉型，喜歡再更精緻一點也能選擇刺繡LOGO的設計款搭配，輕鬆get法式風情！

4. 丹寧寬褲

說到法國女生出鏡率最高的下身單品，一定是寬版牛仔褲！這類褲子適合各種身型的女生，梨形身材可以修飾跨寬、扁身則可以增添穿搭的份量感，穿上方便活動又舒適的丹寧寬褲怎能叫人不喜歡呢？小編推薦「白襯衫＋牛仔褲」的萬年不敗款穿法，或是選擇一點小男孩感的吊帶褲搭配靴子強調率性的女人味也很OK！

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5. 尖頭跟鞋

來到法式穿搭的最後一步驟-鞋款的挑選也不能忽視！精緻的尖頭鞋是一年四季都可以出場的百搭首選，搭配小香風的套裝時是優雅可愛的存在，穿上深色牛仔寬褲則成了職場的菁英時髦份子，尖頭跟鞋也給人一種與生俱來的儀式感氛圍，姊妹們若想靠穿搭轉換心情，這會是一項不錯的好選擇！

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