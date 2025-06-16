消委會｜各眼影種類的功用？眼影4大正確用法：這樣做不易過敏！

【消委會/眼影畫法】想打造迷人電眼，實用、消腫的眼影不可缺少。不過對於化妝新手而言，也許會對於琳琅滿目的眼影種類無從下手，到底應該如何選擇合適的眼影呢？消費者委員會最新一期的選擇周刊中，實測了不同種類的眼影，包括眼影霜、眼影液等，更包括了眼影的正確使用用法，就讓大家一起學習一下！



消委會眼影｜解碼各眼影種類的用法

眼影型態與種類五花八門，由啞色、光澤到閃片都有，不同種類的眼影其實亦各有所用！

【眼影粉／眼影霜／眼影膏/眼影液／眼影筆／眼唇兩用產品 】各眼影種類的用法！(freepik)

消委會眼影｜眼影粉

作為最經典的眼影形態，粉狀眼影容易掌握，無需過多技巧即能塗抹，不過隨著時間與皮脂，容易出現卡粉、班駁、脫妝等情況。

消委會眼影｜眼影霜／眼影膏

作為新興的眼影選擇，眼影霜或眼影膏普遍以小瓶或軟管盛著， 配方經過加入增稠劑或潤膚劑，利用雙手的溫度與推抹，即能將產品變回粉末狀。

消委會眼影｜眼影液

與眼線液用途相近的眼影液，普遍自帶毛刷並加入光澤或閃片，能夠營造更為細膩的妝感，可以用於微細的位置，不過要注意在眼影色素薄膜乾透前，需要及時暈開。

消委會眼影｜眼影筆

眼影筆泛指製成蠟筆狀的眼影產品，普遍用上旋轉式筆芯設計，畫出後只需略為推展即可。

消委會眼影｜眼唇兩用產品

近年有不少眼唇兩用、唇頰兩用等多用途彩妝產品面世，因為產品的使用頻率與臉頰接觸面上升，較容易受微生物污染，容易變質或過期，引起不適。

眼影正確用法大公開

相信不少愛美的女生，都會擁有多達一款以上的眼影產品，不過除了查看產品的生產日期以及到期日子外，大家使用眼影時亦可以多加注意以下事項。

眼影正確用法｜1. 使用前注意衛生

想延續眼影的使用期限，使用時需要注意化妝掃或手指上的油份、水份誤入眼影當中，令細菌滋生。想避免這個情況，大家使用前應清潔雙手，如使用化妝掃亦須定期清潔。如果眼睛曾接受手術或出現感染者，需要棄掉感染期間用過的產品，另外亦需要待康復後才使用眼部化妝品。

眼影正確用法｜2. 注意存放環境

想維持化妝品的正常狀態，大家要避免長期存放於溫度超過 30°C的高溫環境，例如車廂內、靠近窗邊或被日光照射的位置，以防變質、熔掉而斷裂等情況。

眼影正確用法大公開（freepik）

眼影正確用法｜3. 注意使用期限

產品上普遍有編號用以查詢建議的使用期限，另外亦有標示開封後建議的使用期限，大家除了跟從以上的使用期限，亦可以多以肉眼分辨產品有否因油份而結塊、受微生物污染而發霉。

特別是聲稱多用途的產品以及習慣攜帶眼影外出補妝或轉妝的產品，因為多用途產品中的部分成分，雖被允許用於眼部化妝品，但未必適合用於製造唇部產品。另外產品較頻密地使用，受微生物污染的機會亦可能相應提高，較易滋生細菌，液態或霜態產品則建議在打開使用3個月後便應棄置。

眼影正確用法｜4. 使用期間感到不適需卸妝

無論是因為產品成分不耐受或產品過期而過敏，只要感到不適感，亦建議立即徹底卸除妝容。特別是含有閃粉或亮片的眼妝產品，當中的細屑有機會進入眼內，觸及淚膜，有機會刺激眼睛而造成感染，另外要是配戴隱形眼鏡，加上化妝品中含有較大的亮片，更可能刮傷眼睛，引起發炎等問題。