消委會｜如何入手妝前底霜？5大選購貼士避免光過敏／無效防曬

【消委會2025/妝前底霜】愛美之心人人有之，特別當趕忙的早八或想急救皮膚的時候，總會想減省化妝步驟，而當中多功能的妝前底霜亦成為大熱單品，能夠平滑皮膚及增強妝容持久性、附著力，額外添加或有保濕、均勻或提亮膚色、調節油脂分泌等功效。最新一期消費者委員會以妝前底霜為題，檢察了市面多款妝前底霜品牌，報告指出為了提高產品的穩定性，當中某些成份或會對皮膚造成負擔或風險。



如果仍想借助妝前底霜「出貓」，打造瑕疵較少的妝感，選購及使用妝前底霜時，不如參考一下以下的小貼士！

應該如何入手妝前底霜？(freepik）

選購妝前底霜貼士｜1. 三大群組不建議使用

若要選用妝前底霜，較難避開接觸潛在內分泌干擾物、香料或香料致敏物質的機會，消委會亦指出成份亦有潛在干擾內分泌的疑慮，或會經不同途徑影響荷爾蒙水平，可能影響性荷爾蒙，有機會削弱生殖能力、導致新生嬰兒生殖器出現異常、青春期提前、甚至增加罹患乳癌或睪丸癌的風險等，所以孕婦、正在餵哺母乳人士、兒童及青少年應避免選用這些產品，建議挑選配方較簡單的產品。

選購妝前底霜貼士｜2. 入手前需試用以及觀察

為安全起見，大家可以先於手部較粗糙的範圍試用妝前底霜，觀察產品的效果及持久性。如果前一步並沒有不良反應，方於手腕內側範圍試塗，靜待15到30分鐘，留意當中的酒精或香料成份，會否引起皮膚痕癢或泛紅等不良反應。

5大妝前底霜選購貼士！(freepik）

另外防腐劑和抗氧化劑等成份，雖然不會刺激皮膚，亦不屬致敏物質，但頻密使用、長時間或重覆接觸，或會令皮膚乾燥，以及有潛在刺激風險刺激皮膚。所以大家入手後亦要仔細留意眼唇位置有否出現泛紅或痕癢等情況，萬一出現刺激反應宜馬上停用。

選購妝前底霜貼士｜3. 使用前應疊加防曬

防曬產品能夠抵禦紫外線的傷害，預防光老化以及保護肌膚，延緩皮膚被曬傷或曬紅，所以儘管部分化學防曬劑或有干擾內分泌的疑慮，防曬仍然是必不可少的一環。大家可以挑選物理性防曬劑，例如氧化鋅、二氧化鈦等作為主要防曬成分的產品，為皮膚提供較全面的廣譜防曬保護。

選購妝前底霜貼士｜4. 使用需注意時間

不少女生或因為時間趕急，只在出門前匆忙搽上防曬或具有防曬功效的妝前底霜，其實這樣未必足夠為皮膚提供全日保護，使用具防曬功效的妝前底霜時，建議最少在外出前 15 分鐘塗抹，以確保防曬成分能充分發揮。另外，亦需要每隔3到4小時，適時補塗防曬產品，以及避免長時間曝囉。

選購妝前底霜，需注意時間(freepik）

選購妝前底霜貼士｜5. 必須卸妝清潔

妝前底霜當中或標榜蘊含修護作用或保濕功效，但其仍然屬於美妝產品，並不能替代面霜或乳液等護膚品，不能因而省卻日常的護膚步驟。另外，即使妝前底霜感覺輕盈清爽，使用後亦應使用卸妝產品以及清潔步驟，以確保毛孔不致堵塞。