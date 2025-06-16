消委會眼影｜常見成分大公開！5個滿分款式：$109日本開架品牌

眼妝是化妝重要的一環，巧妙地使用眼影的話，可以塑造出大眼和深邃的效果。眼影經常使用，故更要注意它的安全性。消費者委員會（消委會）日前就「新興眼影」進行檢測，包括眼影筆、眼影霜和眼影液等，以下為滿分5分的款式。



消委會｜眼影常見成分

眼影一般以打底著色為主，可以填補眼皮上的凹陷，讓表面更為亮滑。主要成分就有矽化合物，能夠提供平滑如絲的觸感，並在肌膚上形成保護屏障，以減少水分流失。當中高分子量的矽化合物和矽樹脂（silicone resins），可以形成防水層，提升妝效。結合硬樹脂和軟樹脂，強化成膜彈性，可以兼顧舒適度，同時維持不易脫妝的效果。

消費者委員會（消委會）日前就「新興眼影」進行檢測。(freepik)

在消委會的測試中，常見的有甲基聚三甲基矽氧烷（methyl trimethicone）、環戊矽氧烷（cyclopentasiloxane，D5）和聚二甲基矽氧烷。其中D5為揮發性賦形劑，一般會在用後的4至12小時內揮發掉，美國化妝品成分分析委員會（Cosmetic Ingredient Review，CIR）的資料顯示，雖不會對健康有重要危害，但或會透過肌膚接觸或呼吸吸入相關物質。同時，歐洲化學品管理局（ECHA）也擔心D5存有環境污染的隱憂。

在塗上眼影後，揮發性矽化合物會被揮發，色素便會組成薄膜留在肌膚上。這些色素源自不同原料，部分更帶閃亮效果，而雲母（mica）、合成氟金雲母（synthetic mica）和伕氯氧化鉍（bismuth oxychloride）等，便能展現如珍珠的亮澤。

此外，CIR提到若將防腐劑「對羥基苯甲酸脂」應用於受傷肌膚上，有機會造成皮膚過敏反應。有體外試驗還顯示，不同分子量會有不同程度的雌激素活性，當中分子量較小的對羥基苯甲酸甲脂及乙脂（methylparaben及ethylparaben）相對安全；分子量較大的成分則疑慮較大。

消委會眼影筆 滿分5分好評款式1. excel 柔滑亮彩眼影筆 #GF09 玫瑰甜茶 HK$109

來自日本的開架品牌，雖然標籤顯示為日文、不太清晰，不過在檢測中除了鉛外，不見任何金屬元素、對羥基苯甲酸脂或環矽氧烷化合物，而含鉛量亦為眾多測試眼影筆中最低，大為減少肌膚敏感等機會。

消委會眼影筆 滿分5分好評款式1. excel 柔滑亮彩眼影筆 #GF09 玫瑰甜茶 (官網)

消委會眼影筆 滿分5分好評款式2. Laura Mercier 鑽光幻魅眼影筆 #幻彩灰啡色 HK$305

法國品牌Laura Mercier的眼影筆，在檢測中測到鉛和鉻、2款金屬元素，而且水平含量算低，因此得到5分的評價。眼影筆糅合多維珍珠柔光粉末，能夠綻放細緻的色彩亮澤。

消委會眼影筆 滿分5分好評款式2. Laura Mercier 鑽光幻魅眼影筆 #幻彩灰啡色 (官網)

消委會眼影液 滿分5分好評款式3. Armani Beauty Eye Tint 薄紗眼影液 #67S HK$330

Armani Beauty眼影液亦在今次檢測中，只測到較低的含鉛量，因此得到滿分評價。採用長效柔滑配方，結合細緻粉霜和墨水，並採用獨有的水份色素懸浮科技，打造出純淨和濃烈的色調。

消委會眼影液 滿分5分好評款式3. Armani Beauty Eye Tint 薄紗眼影液 (官網)

消委會眼影液 滿分5分好評款式4. Sisley 植物采護眼影液 #2 COPPER HK$360

Sisley眼影液含鉛量為測試中最低，不超過0.1mg/kg，同時測到金屬元素鈷和鉻。眼影液以植物甘油為主要成分，可以提升肌膚柔軟彈嫩感，而且質感絲滑豐盈，締造自然立體感覺。

消委會眼影液 滿分5分好評款式4. Sisley 植物采護眼影液 (官網)

消委會眼影液 滿分5分好評款式5. M.A.C 魔幻星辰閃粉液 #Every Day is Sunshine HK$190

主打迅速定色的M.A.C閃粉液，在檢測中只有鉛和鈷的金屬成分，而且不含對羥基苯甲酸脂或環矽氧烷化合物，獲得5分評價。首創超智能記憶配方，可以記憶眼皮弧度和定色，維持長達8小時不掉色的效果。