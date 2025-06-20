化妝教學｜不同高光的用法？韓國化妝師教你輕鬆化出立體idol妝容

【化妝教學 /高光教學】 相信不少女生化妝都會碰上一個疑問，那怕全妝過後，仍感覺妝容的完整度不足、妝容的精緻度未夠，其實可能是你漏掉了高光部分，令妝容的對比度不夠明顯。想知道如何提升自己的化妝技巧，打造仿如Idol般精緻妝容的話，不妨參考韓國藝人化妝師 haemin的分享，她更曾為i-dle、姜惠元、BoA、宇宙少女、南柱赫等化妝的人氣化妝師！



高光Highligter 的種類？

市面上的高光Highligter產品如數繁星，質地由粉狀、膏狀到液態都有，亦有分啞光、珠光、閃片。大家可以透過自己的化妝偏好習慣、期望打造的妝容，入手最合適自己的高光產品！

高光Highligter 的種類？(freepik)

高光Highligter種類 ｜高光粉

作為最經典的高光產品，粉狀高光的閃爍程度取決於產品質地，普遍能夠疊加使用，能夠自主打造合適的妝感，達至提亮、立體感或修飾輪廓效果。

高光Highligter種類 ｜高光膏

作為新興的高光產品，能夠搓揉使用的高光膏，具有高保濕性的特性，能夠自然融膚 ，化妝新手亦能打造較細膩、自然的妝感。

高光Highligter種類 ｜ 高光液

同樣是新興的高光產品，保濕同時具顯色度的高光液相對比較好掌握，能夠打造自然、輕薄的點綴。

韓國化妝師教你不同高光的用法

高光用法｜水光感高光

如果閃片偏自然、水潤感較高的高光，可以視乎情況使用工具：若追求顯色度的話建議以手指上妝，而追求自然清透感的話，則可以利用化妝掃上妝。 haemin 指十分合適用於鼻尖、鼻樑以及面中部分，搭配胭脂使用更為自然，能夠展現水光肌的光澤感。

水光感高光十分合適用於鼻尖、鼻樑以及面中部分 (IG＠min.nicha)

高光用法｜ 珠光感高光

若然高光產品的閃片較細膩，能夠透過工具疊加、調節妝感的光澤度。為展現出皮膚的透光感，haemin 建議使用化妝掃，如果是局部於眼頭、鼻尖使用的話則可以搭配扁平的小掃具，大面積於面頰使用的話則可以使用毛量密實、如小火苗般呈圓弧形的化妝掃。

珠光感高光能夠透過工具疊加、調節妝感的光澤度（IG＠yuqisong.923）

高光用法｜ 光澤感高光

以往的高光產品，普遍以明顯的光澤感為主，閃片較為粗大，特別適合用於突顯立體感的部分，如眉骨、下巴與鼻尖等位置。濃妝配合拍攝、演出時使用，無論距離遠近亦能打造存在感強烈的妝感。

haemin 分享指這種高光使用手指上妝，搭配用拖拉手法則更為顯色亮眼。如果使用化妝掃，能夠自主調節光度，例如有彈性的化妝掃可以打造明顯的高光、鬆軟的化妝掃則能打造自然的高光。

無論距離遠近，光澤感高光亦能打造存在感強烈的妝感（IG＠lalalalisa_m）

高光用法｜ 緞面感高光

近年流行膚色感的高光，能夠展現融膚感的光澤感，十分合適用作加強面部立體感以及重新修飾五官輪迴之用，haemin 分享可以用於臥蠶、雙眼消腫等。