高光推薦2026｜24大好用開架/專櫃打亮光影：修容、填補面部都可

【高光推薦2026/打亮推薦2026】高光光影、打亮對於不少女生而言，也許未必是每日化妝必需的單項，不過其實適當善用高光、打亮，不僅可以增添輪廓立體度，令妝容更有年輕光澤感，更可以起到改變五官「微整型」的關鍵！



高光光影怎麼選？

高光光影有多款打亮質地：粉狀、膏狀、液態，以及各種顏色等，到底它們又有什麼分別呢？到底應該入手哪種才好呢？不妨考慮以下的精選推薦吧！

高光光影種類｜高光粉



常見的高光粉，通常是帶有細緻的珠光或亮粉。除此之外，近年亦興起以霧面膚色粉餅作為提亮，以此達到立體感，達到修飾輪廓的效果。

高光光影種類｜高光膏



如果擔心高光會令毛孔變大，不妨使用具有高保濕性的高光膏，能夠融合底妝，打造細緻的自然光澤感。

高光光影種類｜高光液



偏好自然感覺的話，輕薄好推，同時具有顯色度的高光液會是個好選擇。

高光打亮推薦｜開架/專櫃光影粉推薦！（《太陽的後裔》劇照）

高光打亮推薦2026： Rare Beauty Positive Light Liquid Luminizer HK$250

如果想要明顯的著色度與珠光感， Rare Beauty這款液體打亮，具備明顯的珍珠光澤，質地好推，上臉有如第二層肌膚般貼合，而且有提供光影結合胭脂的色號選擇，能夠一物二用，光澤與氣息兼備。

高光打亮推薦2026： M.A.C. Studio Fix 24HR Colour Corrector 2mL HK$235

近年興起的原生妝感，除了需要提供光澤感的光影，亦需要能夠均勻膚色、改善面部下陷感的提亮液。M.A.C.新推出的五色調色液，質地好推同時具備長達24小時的持妝效能，特別是這款淺粉色，可以修飾黑眼圈、淚溝、唇邊，打造臥蠶眼妝以及作為五官提亮之用。

高光打亮推薦2026： M.A.C. Studio Fix 24HR Colour Corrector 2mL HK$235（ M.A.C. Studio）

高光打亮推薦2026： RMK Glow Illuminator 透光光影液 HK$220

如果想打造水潤且透亮的皮膚光澤感，使用容易堆疊的光影液，只需少量點加於粉底之上，即能讓整體五官輪廓更顯立體。這款含有超過50％水基底成分的光影液，加上多彩珠光與光澤油分配方，能夠輕鬆融入膚色與彩妝中。

高光打亮推薦2026：PRADA BEAUTY Prada Light Glowing Powder原生光感光影粉餅 HK$650

雖然近年水光肌妝感成大熱， 不少女生都會擔心高光會影響妝感，令整體妝感變得油膩。PRADA BEAUTY最近推出的原生光感系列，這款光影粉餅以絲滑的乳霜粉末配方，Micro-Pixel Pearlsä 珠光微粒配合植物性角鯊烷成份， 能夠瞬間貼膚。三款色調並不挑膚色，一抹即能打造柔焦光澤，更可維持整日平滑水潤的妝感。

高光打亮推薦2026：Haus Labs by Lady Gaga Bio-Radiant™ Gel-Powder Highlighter 8.5g HK$350

有留意開歐美彩妝的話，應該得悉由Lady Gaga所創立的彩妝品牌Haus Labs，品牌來來港的消息。 這款含有5色調的Highlighter，當中含有抗氧化成份，能夠掃於全臉及全身任何位置，叠加使用更能締造濃烈亮澤感！

高光打亮推薦2026： CHANEL 限量創作海洋珍珠浮雕亮肌光影粉 HK$565

CHANEL這款2026年春季系列的限量創作光影，靈感源自Chanel女士對海洋的熱愛，將夢幻的海洋色調配合雙C圖案壓紋，將如陽光照耀下的海面一樣般閃爍收藏盒中。

高光打亮推薦： CHANEL 限量創作海洋珍珠浮雕亮肌光影粉 HK$565（CHANEL)

高光打亮推薦2026： Clé de Peau Beauté THE LUMINIZING FACE ENHANCER 亮膚光映粉 HK$800

購買方法：LOOKFANTASTIC

Clé de Peau Beauté這款有4款色調的亮膚光映粉，當中以獨家的光感變彩技術、纖細蛋白石粉末與精緻摩洛哥堅果油製成，貼膚同時持妝長達12小時，360度都能打造出如寶石閃耀的光芒，展現出立體光彩感。

高光打亮推薦： Clé de Peau Beauté THE LUMINIZING FACE ENHANCER 亮膚光映粉 HK$800 (Clé de Peau Beauté)

高光打亮推薦2026： shu uemura 羽紗柔光輕霧粉餅 HK$525

想要一款集定妝、提亮於一身的產品， 不妨入手shu uemura新推出的羽紗柔光輕霧粉餅。粉餅具有兩色：能夠修飾泛紅的冰透藍、校正蠟黃膚色的星透紫，除了能夠對應亞洲膚色的皮膚問題，粉末亦用上日本創新水凝粉體科技以及保濕成份，遮蓋毛孔同時打造立體感，讓皮膚呈現零粉感的透亮霧光妝感。

高光打亮推薦： shu uemura 羽紗柔光輕霧粉餅 HK$525 (shu uemura)

高光打亮推薦2026： YSL Beauté 明彩筆 HK$395

購買方法：LOOKFANTASTIC

想要輕鬆補妝，或隨時打亮肌膚的需要，輕便易攜的光影筆會是個不出錯之選。YSL這支能夠明亮膚色、消除暗啞及撫平毛孔瑕疵的明彩筆，小巧而實用，輕鬆打造自然輪廓。

高光打亮推薦： YSL Beauté 明彩筆 HK$395 (YSL Beauté)

高光打亮推薦2026： TOM FORD SOLEIL GLOW HIGHLIGHTER HK$730

高光用途多多，除了可以打造面部輪廓，亦可以為身體打造健康光澤，特別是新娘子以及有拍攝需要的必備之物！ TOM FORD BEAUTY這款帶微金色的光澤感，上妝後輕盈無負擔。

高光打亮推薦： TOM FORD SOLEIL GLOW HIGHLIGHTER HK$730（TOM FORD）

高光打亮推薦2026：RMK光影胭脂修容盤 HK$480

選擇光影時候，最怕粉質未夠幼細，一不小心就會畫出生硬又泛白的感覺。RMK 這款光影胭脂修容盤，集修容、提亮色與胭脂於一身，加上細膩亮澤粉末中具有抑制泛黃、泛紅的灰色調，能夠輕鬆融入底妝，無論任何膚色的女生都可以打造立體感十足的臉部輪廓！

高光打亮推薦：RMK光影胭脂修容盤 HK$480（RMK）

高光打亮推薦2026： SUQQU 亮采高光蜜粉餅 6g HK$420

立即購買➡️ Selfridges

想要打造透明感與光亮感兼備的底妝，選擇高光、定妝二合一的蜜粉餅就再也合適不過。SUQQU今個初夏，以宇宙恆星作為靈感，將閃爍的光芒質感幻化成妝容當中。其中這款限定的宇宙粉色，珠光不會破壞整臉妝感，煥發底妝光澤，而且粉色能夠修飾肌膚黃感，輕鬆展現立體感 。

高光打亮推薦2026： Hourglass Ambient 高光提亮粉餅 HK$390

購買方法：Selfridges

追求歐美型格妝容的女生，除了可以使用顯色的高光液，更可以使用沾濕的刷具上妝，打造強烈的提高、光澤感。Hourglass這款高光提亮粉餅，乾濕兩用，能夠透過超細微小珍珠顆粒折射光彩，呈現完美高光效果。

高光打亮推薦： Hourglass Ambient 高光提亮粉餅 HK$390（Hourglass）

高光打亮推薦2026：Dolce&Gabbana Devotion Illuminating Face Powder HK$470

這款Dolce&Gabbana的Face Powder 來自全新Devotion美妝系列，外觀以奢華美學打造金色包裝配以標誌的「DEVOTION 摯愛之心」金屬裝飾，頂級純素粉末以意大利與西西里的風光明媚中作靈感，製作出液體高光與粉狀高光於一身的柔亮光澤。而且這款Face Powder 適用於所有膚色，一掃即刻提升肌膚光澤，妝效更可維持長達 16 小時；可謂送禮盲買之選！

高光打亮推薦2026：Dolce&Gabbana Devotion Illuminating Face Powder HK$470（Dolce&Gabbana Beauty）

高光打亮推薦2026：Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter光影筆 HK$320

購買方法：NET-A-PORTER（HK$275）

Charlotte Tilbury 好評無數，這支光影筆更榮獲了最暢銷產品之一！雖然液狀高光看似新手不友好，但其實它的海綿刷頭非常容易上手，玫瑰金色的珠光高光更是適合所有膚色，自然濕潤能夠瞬間貼合皮膚，完全是盲買不錯之選。

高光打亮推薦2026：Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter光影筆 HK$320（Charlotte Tilbury）

高光打亮推薦2026：Nars Light Reflecting原生光蜜粉餅 HK$370

購買方法：Selfridges

若然喜愛日系透亮、自然好肌膚妝感的女生來說，Nars的原生光蜜粉餅會是一個不錯之選。透明的礦物粉加上自動感光技術，能夠自動適應不同光源，令膚色與光線完美融合，輕鬆打造光澤肌，撫平細紋及毛孔。配方含甘油、高效抗氧化的維他命E，能夠在持妝同時令肌膚保持水潤，而且經過皮膚科專家測試，不輕易造成毛孔倒塞或敏感。

高光打亮推薦2026：Nars Light Reflecting原生光蜜粉餅 HK$370（Nars）

高光打亮推薦2026：M.A.C 聚光塑影立體修容盤 HK$355

MAC 的皇牌產品：生薑高光Double Gleam及鼻影神色Omega絕對是每個女生都聽過的存在，而這盒影立體修容盤結合修容與光影於一身，讓立體五官、精緻小顏輕易擁有。

高光打亮推薦： M.A.C 聚光塑影立體修容盤 HK$355（M.A.C）

高光打亮推薦2026：Charlotte Tilbury AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH 輕盈濾光蜜粉 HK$500

購買方法：NET-A-PORTER（HK$400）

想要定妝同時令面部瞬間變得膨潤的話，不妨用上這款Charlotte Tilbury 的輕盈濾光蜜粉，它能夠讓肌膚打造細滑無瑕的光感，遮蓋色素、提亮皮膚，仿如自帶天然濾鏡，營造明亮妝容。

高光打亮推薦2026：Charlotte Tilbury AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH 輕盈濾光蜜粉 HK$500（Charlotte Tilbury）

高光打亮推薦2026：Too Cool For School 3D修容陰影粉盒 HK$80

想要修容、打亮二合一的話，修容陰影盒就會是你的最佳夥伴，這盒Too Cool For School的粉盒中有三個色彩，採用比毛孔更少的微細珍珠粉末，能夠緊貼服肌膚，不易脫妝。

高光打亮推薦2026：Too Cool For School 3D修容陰影粉盒 HK$80（Too Cool For School）

高光打亮推薦2026：MAKE UP FOR EVER 亮肌光影粉 HK$260

MAKE UP FOR EVER 一直作為化妝師們的至愛，妝感質素有保證。想要款可以完美地與肌膚融合的光影，可以考慮入手這款全新的亮肌光影粉，粉末柔滑更能暈染無痕，隨意疊加亦可以完美抓緊住皮膚，完全是化妝新手福音！

高光打亮推薦2026：MAKE UP FOREVER ARTIST 亮肌光影粉 HK$260（MAKE UP FOREVER）

高光打亮推薦2026： Dior 專業後台光影組合 HK$430

Dior 的這盒光影組合無論由外觀到內容物都相當賞心悅目，充斥著標誌性的Dior Logo，而盤內4組光影可以完全符合任何膚色的女生使用，塑造不同妝效：由自然健康光澤或是奪目舞台效果都可以應付到，為妝容瞬間點綴不少。

高光打亮推薦2026： Dior 專業後台光影組合 HK$430（Dior）

高光打亮推薦2026：GUCCI ILLUMINATEUR DE BEAUTÉ亮肌光影液 HK$420

購買方法：GUCCI（HK$420）

Gucci Beauty在秋冬推出不少力作，這款作為品牌首款的亮肌光影液，不單能夠作為光影之用，當中呵護肌膚、提亮膚色的配方，不論素肌、妝後使用都可以保濕同時為肌膚添上亮澤自然的健康氣息。

高光打亮推薦2026：GUCCI ILLUMINATEUR DE BEAUTÉ亮肌光影液 HK$450（GUCCI）

高光打亮推薦2026：Fenty Beauty EAZE DROP'LIT ALL-OVER GLOW ENHANCER HK$340

除了面部需要打亮，有時重要時刻都需要到身體提亮、身體美白：拍照時刻、結婚大日子等，而普通的打亮粉又未必能夠快速應付所需，不妨用上這款Fenty Beauty的提亮液。既可以護膚補水，同時自然美白，不論單獨使用、與粉底混合，甚至作為保濕底霜都可以。

高光打亮推薦2026：Fenty Beauty EAZE DROP'LIT ALL-OVER GLOW ENHANCER HK$340（Fenty Beauty）

高光打亮推薦2026：Etude House Play 101 雙頭高光修容筆

Etude House雖然已經全線撤出香港，不過作為高人氣的韓國國民品牌，產品價格親民，性價比高，可謂是每個學生黨、小資女的最強後盾！這款斜角設計的雙頭高光修容筆，能夠一筆輕鬆暈染，打造不脫妝的自然修容妝容。