防脫髮精華15大推介｜男女都適用！激活頭髮生長、改善及減少掉髮

防脫髮精華推介！每次梳頭髮時看到頭髮脫落，頭髮分界變明顯，都會很擔心！但其實不妨於洗護髮後，多做一步，使用防脫髮精華改善頭皮狀態，繼而防止脫髮問題加深。市面上不少頭髮護理品牌都有推出針對脫髮問題的產品，包括：Aveda、KÉRASTASE、L'Oreal Paris等，其中不少還有刺激頭皮毛囊，促進新髮再生的功效，一枝改善多個頭髮問題。



防脫髮護髮素推介！10款改善稀疏：KÉRASTASE、DR ZERO助強韌髮根

防脫髮精華推介1. Aveda 升級版強效頭皮激活精華 150ml HK$775

Aveda的invati advancedTM系列產品，是針對減少掉髮、即時增厚及強韌髮絲而設﹐可減少掉髮並幫助延長頭髮壽命。而最新推出的升級版強效頭皮激活精華，更是採用獨家的毛囊激活因子，可以創造一個健康的毛囊生長環境以建立良好的頭髮生命周期。產品蘊含日本虎杖 (白藜蘆醇) 成分可滲透髮絲表面，深入鞏固頭髮的天然角質蛋白，使髮絲更濃密和豐盈。

防脫髮精華推介1. Aveda 升級版強效頭皮激活精華 HK$775/150ml（品牌提供）

防脫髮精華推介2. Advangen Jo-Ju 女士育髮防掉精華 100ml HK$429

Advangen的Jo-Ju 女士育髮防掉精華，蘊含高濃度抗FGF5因子活動的植物精華，包括野薔薇果提取物及地榆根提取物，可有效恢復毛髮生長周期及延長成長期，促進頭髮再生及預防掉髮問題，同時使髮絲增長和直徑變大，一次過實現育髮及頭皮護理兩大功效！

防脫髮精華推介2. Advangen Jo-Ju 女士育髮防掉精華 HK$429/100ml（品牌提供）

防脫髮精華推介3. KÉRASTASE 雙重防脫修護精華 90ml $480

KÉRASTASE的雙重防脫修護精華，亦是一直很受歡迎的防脫髮產品。產品含亞美尼斯、生薑及咖啡因等活性成分，每天使用有助加強髮絲韌度，從而減少脫髮，舒緩頭皮減少痕癢，以及促進新髮再生。

防脫髮精華推介3. KÉRASTASE 雙重防脫修護精華 $480/90ml （KÉRASTASE）

防脫髮精華推介4. KLORANE金雞納及有機雪絨花防脫育髮精華（育髮小棕瓶）100ml HK$285

KLORANE是來自法國純植物護髮品牌﹐其皇牌金雞納及有機雪絨花防脫髮系列都是採用3重專利植萃配方﹐蘊含天然專利成份金雞納及有機雪絨花，不止有效抑制脫髮，同時促進頭髮生長同時更強韌豐盈。其中防脫育髮精華可調節頭髮生長週期，激活育髮，而且經臨床實證持續使用減少60%掉髮，連續使用1個月有效育成達3,000條新生頭髮。

防脫髮精華推介4. KLORANE金雞納及有機雪絨花防脫育髮精華（育髮小棕瓶）$285/100ml（KLORANE）

防脫髮精華推介5. PHYTOCYANE 植萃防脫育髮安瓶精華 5mlx12 HK$510

PHYTOCYANE 植萃防脫育髮安瓶精華是專為女士持續性脫髮而配製的，適合有遺傳性或更年期脫髮的女士使用。產品蘊含99%天然成分的高濃縮活性成分配方，有效抑製女性脫髮，刺激頭髮生長更強壯、更濃密及質量更好，可對抗毛囊收縮，從而對抗頭髮的稀疏，減緩脫髮。此外，更能為為衰弱毛囊提供營養，重新注入活力，有效刺激頭髮生長及延長頭髮生長期，幫助保持頭髮茁壯成長。

防脫髮精華推介5. PHYTOCYANE 植萃防脫育髮安瓶精華 5mlx12 HK$510（PHYTOCYANE）

防脫髮精華6. Yves Rocher 防脫豐盈精華 195ml HK$495

Yves Rocher 所推出的防脫豐盈精華，蘊含兩大植萃活性成分——北美聖草（Yerba Santa Flavonoids）與精胺酸 （ArginineDipeptides），透過抗氧化與毛囊保護作用，延長髮絲生長週期，同時增加髮根強韌度，令原本脆弱易脫的髮根更為穩固。精華質地輕盈、水感不油膩，透明無色，搭配精準噴頭設計，方便每日早晚於頭皮分區噴灑後按摩使用。

防脫髮精華6. Yves Rocher 防脫豐盈精華 195ml HK$495（品牌提供）

防脫髮精華7. Rooted In Hair Science（ROH）頭皮煥活精華液 50ml HK$198

ROH 所推出的頭皮煥活精華液﹐專為敏感、出油與掉髮困擾設計。精華液以溫和而高效的修護機制，全面改善頭皮失衡狀態，採用三重植萃修護配方，包括小黃瓜萃取、精胺酸及菸鹼醯胺（維他命B3），由頭皮根源開始修護，強化頭皮屏障、平衡水油，同時滋養髮根，打造健康豐盈、減少斷裂。

防脫髮精華7. Rooted In Hair Science（ROH）頭皮煥活精華液 50ml HK$198（品牌提供）

防脫髮精華8. Lilyeve 防脫育髮外泌體安瓶精華 100ml HK$228

韓國頭皮護理品牌Lilyeve，所推出的防脫育髮外泌體安瓶精華，於網絡上擁有超高人氣。精華採用專利微脂囊外泌體技術與自帶按摩刷頭設計，能深入滋養髮根，改善頭皮痕癢與掉髮。產品自帶刷頭，旋轉開關後可直接擠出精華，使用時不沾手且清爽不黏膩。

防脫髮精華8. Lilyeve 防脫育髮外泌體安瓶精華 100ml HK$228（IG@lilyeve.kr）

防脫髮精華推介9. L’Occitane 草本療法防掉髮頭皮護理精華 50ml HK$340

購買方法：L’Occitane官網

L’Occitane的草本療法防掉髮頭皮護理精華，蘊含五大護髮成份及四大活髮成分，有效讓受損頭髮回復活力，同時防脫髮、增髮及提升強韌性。且經試用測試，連續試用3個月後，最多增加17,136根頭髮；92%使用者證實梳頭後梳子上落髮減少，頭髮更濃密！

防脫髮精華推介9. L’Occitane 草本療法防掉髮頭皮護理精華 HK$340/50ml（ L’Occitane）

防脫髮精華推介10. Moist Diane香水貴油豐盈防脫頭皮喚活精華 50ml HK$159

Moist Diane香水貴油豐盈防脫頭皮喚活精華，蘊含高濃度山葵葉防脫萃取，有效激活毛乳頭細胞，刺激頭髮生長，改善頭皮血液循環，平衡油脂分泌以及預防皮屑產生。此外，還添加日本晚櫻花、玫瑰花、白茶等護養植物萃取，有助從髮根養育強韌髮絲，且產品經NatureLab測試，連續使用8星期有效減少96%掉髮及85%頭油。

防脫髮精華推介. Moist Diane香水貴油豐盈防脫頭皮喚活精華 HK$110/50ml（Moist Diane）

防脫髮精華推介11. L'Oreal Paris巴黎歐萊雅強韌豐盈防掉噴霧精華 90ml HK$249

L'Oreal Paris的強韌豐盈防掉噴霧精華，蘊含高濃度1.5%AMINEXIL亞美尼斯，是品牌研發的防掉成分，有效強韌髮絲及減少脫髮，秀髮回復濃密。精華採用精準噴頭設計，每日一次於脫髮位置噴2-3次再輕按，快速吸收，頭髮不會黏膩，就算早上出門前用，都不用擔心頭髮變扁塌。

防脫髮精華推介. L'Oreal Paris巴黎歐萊雅強韌豐盈防掉噴霧精華 HK$249/90ml（Mannings）

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