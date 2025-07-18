底妝粉撲推薦｜氣墊粉撲用法解構：海綿粉撲/手指粉撲/棉花糖粉撲

【化妝工具推薦／底妝粉撲推薦】想化出一個完美妝容，除了要挑選合適的化妝產品，化妝工具亦是不可缺少的一環。近年興起不同的底妝工具，數到最廣為人知、不挑技巧的必定是底妝粉撲，不過底妝粉撲的種類與質地繁多，以下將為你一一解構！



底妝粉撲有什麼種類？

底妝粉撲的形狀配合不同的質地，能夠針對臉頰各部分，有助化出不同妝感。

底妝粉撲種類大解構！(freepik)

底妝粉撲種類｜海綿粉撲

作為較傳統的底妝工具，海綿粉撲有大小之分，十分適合液體美妝，乾用能夠暈染或吸收多餘液體，小型普遍為一次性，中或大型除了可以上妝，亦可以替代化妝巾之用。

底妝粉撲種類｜皮質粉撲

質地較硬的皮質粉撲，能夠打造遮瑕度較高的妝容，十分建議配合膏體美妝品，唯使用時要小心下手過重，建議打濕後使用。

底妝粉撲種類｜絨毛粉撲

絨毛粉撲十分推薦用於粉狀產品，例如蜜粉、修容等，因為長絨毛具有較強大的抓粉能力，能夠將粉末服貼地帶到面上。

底妝粉撲種類｜氣墊粉撲

密度較高的氣墊粉撲，能夠吸附不少美妝產品，透過拍打步驟打造出遮瑕度與光澤感兼備的妝感。

底妝粉撲種類｜棉花糖粉撲



師承自氣墊粉撲，厚度與柔軟方面更加提升的棉花糖粉撲，可以說是美妝界的新寵兒。而且大面積的水滴或圓形，能夠應對臉上不同位置的需要，無需濕水亦能輕鬆將美妝均勻地塗抹於肌膚上，使妝容更加自然且服貼。

底妝粉撲種類｜手指粉撲



縮小化除了流化於配飾中，美妝界亦有縮小化代表！對比棉花糖與一般粉撲，手指粉撲更能夠照顧臉上細節。

底妝粉撲推薦2025｜ The Tool Lab海綿粉撲

提到近期Threads（脆）中大熱產品，必定是 The Tool Lab的海綿粉撲！ The Tool Lab 聲稱每款海綿粉撲均能打造不同妝感，由持久、水光到都有，大家不妨一試。

底妝粉撲推薦2025｜ The Tool Lab海綿粉撲（Long-Lasting Puff、Longlasting Cover Puff、Happyrim Aqua Puff） HK$30（The Tool Lab）

底妝粉撲推薦2025｜1028 精準遮瑕手指粉撲 (3入) HK$38

身為台灣資深的美妝品牌，1028可以說是深受不同年齡層的女生歡迎，無論是美妝品或是美妝工具都收獲不少好評。這款手指粉撲套裝，內含3款4CM的水滴狀粉撲，適用於液狀、霜狀、粉狀或膏狀等彩妝都可以使用，亦可以靈活乾濕兩用，有助打造無瑕妝容。

底妝粉撲推薦2025｜1028 精準遮瑕手指粉撲 (3入) HK$38（1028）

底妝粉撲推薦2025｜ MUJI 海綿粉撲 HK$28

無印良品MUJI 的化妝棉一向大受歡迎，這款一套四件硬身的海綿粉撲十分適合外出補妝之用，貼肌之餘可以提供高遮瑕的妝感。

底妝粉撲推薦2025｜ MUJI 海綿粉撲 HK$28（MUJI）

底妝粉撲推薦2025｜ Ishihara SBR化妝海綿(NSB-4509) 30片裝 HK$28

大家可能對「 Ishihara 石原商店」這個品牌有些陌生，不過你或者曾經使用過它的產品！石原商店歷史悠久，成立於1955年，源用的材料供應商與大品牌如資生堂、蘭蔻以及雅詩蘭黛等一致，質量有保證。這款30粒的化妝海綿，價錢實惠之餘，裏含3種不同形狀： 三角型、五角型到厚菱型都有，能夠照顧臉上不同部位！

底妝粉撲推薦2025｜ Ishihara SBR化妝海綿(NSB-4509) 30片裝 HK$28（SASA）

底妝粉撲推薦2025｜ innisfree 無油無慮零毛孔控油氣墊粉撲 NTD$60（約HK$16）

用氣墊粉底時，最怕附送的氣墊粉撲剛好洗掉或破爛。想入手一款能夠均勻上妝的氣墊粉撲，innisfree的這款半氣孔的柔軟粉撲，能夠收入不同粉盒當中，而且能夠打造不厚重妝感。

底妝粉撲推薦2025｜ innisfree 無油無慮零毛孔控油氣墊粉撲 NTD$60（約HK$16）（ innisfree）

底妝粉撲推薦2025｜ ROSY ROSA 空氣感方形粉撲 HK$28

提到美妝工具，不得不提到深受日本女生喜愛的ROSY ROSA，包羅萬有的美妝工具：眼影棒、粉撲、海綿、刷具等一應俱全，加上甜美包裝設計，難怪收獲「日本NO.1美妝工具品牌 」的美稱。這款方型棉花糖粉撲，空氣感十足，能夠讓粉底均勻地上妝，同時展露出輕盈光滑感。